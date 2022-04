Entrevista a Marcos Cabezón, inversor, sobre 'startups' en fases iniciales, el trabajo en Latinoamérica y el potencial de Canarias

Marcos Cabezón, uno de los Bussiness Angels más importantes, licenciado en Derecho y con muchos años de experiencia en distintas áreas, desde la formación de la parte financiera hasta la transformación digital, destaca por su aprendizaje continuo y constante.

En la entrevista realizada por la incubadora de startups, Impulsa Ventures, en colaboración con Canarias Ahora, Marcos señaló que apoya incondicionalmente la incubación en el ámbito universitario, impulsando así la creación de startup de los más jóvenes con dos spin off de la Universidad Politécnica de Madrid y la Universidad Autónoma de Madrid. Aquí encuentra a quienes más conocen las últimas novedades en la ciencia y dónde “se consigue una transferencia de tecnología entre las patentes y las investigaciones que salen de la universidad”. Tampoco pone en duda a las startups salidas del ámbito de la formación profesional. Explica que, aunque no haya tenido ninguna experiencia con una startup surgida de este entorno, confía plenamente en ellas, puesto que da igual el título que tengas, lo importante es conocer el producto, el mercado y “echarle pasión y ganas a emprender”.

A esa gente joven que acaba de iniciarse en un mundo tan complejo les recomienda que antes de montar una startup propia, tienen que adquirir una “experiencia real”. Es decir, antes de montar tu propia empresa, has de haber trabajado en diferentes lugares. Explica que lo más importante es aprender y saber cómo funciona una startup antes de lanzarte a montar una, ya que es un paso muy importante que conlleva una gran responsabilidad.

Tras las distintas crisis pasadas en España, son muchas las personas que emprenden por necesidad, ante este tipo de emprendimiento Cabezón no está a favor: “emprender por generar un autoempleo es muy complicado, ya que no tienes los mismos objetivos de un emprendedor apasionado”. Explica que hay muchas maneras de conseguir un salario sin la necesidad de lanzarte a crear una startup con éxito, “si lo haces para tener un salario, no es el punto de partida para que emprendas” concluye.

Crear una empresa no es algo tan sencillo como tener una idea nueva y buena. Hay que pensar mucho más allá, como por ejemplo cuáles son los factores que hacen que los Bussiness Angel inviertan en ellos. Cabezón explica que según te formas como inversor dejas de ver la financiación como algo apasionado para verlo de una manera más empírica. “Cada uno tenemos una serie de Scholes, unos criterios que tienen que cumplir una startup para que podamos valorar una posible inversión” explica en la entrevista.

El teletrabajo es una modalidad que aporta mucho valor a una startup

Tras la pandemia, la forma de trabajar cambió y esto generó que fueran muchas las empresas que se abrieran a contratar a gente de otros países sin la necesidad de estar en el mismo lugar que su sede. Esto se denomina equipos mixtos internacionales. Cabezón explica que “el tema de que sean equipos mixtos es un valor adicional”. Es algo positivo con el que se adquiere un amplio conocimiento, se consigue ampliar el mercado y generar nuevas experiencias. Quizás la única parte negativa que puede tener es la gestión y, aun así, gracias a las nuevas tecnologías se pueden gestionar equipos en remoto.

Marcos Cabezón tiene mucha experiencia con Latinoamérica, explica que ha trabajado muchos años al otro lado del charco como, por ejemplo, en una multinacional del sector BPO, donde su función consistía en conseguir que escalara a nivel internacional. “La constituimos en diez países y durante ocho años estuve viajando a los distintos países de Latinoamérica”. Además, a nivel inversor también ha tenido alguna experiencia “hemos estado haciendo colaboraciones con pequeñas aceleradoras, tanto en Estados Unidos como en Colombia”, explica.

Al igual que ha pasado con el auge de los equipos mixtos internacionales tras la COVID-19, dentro de nuestro país, también nos hemos abierto a nuevos ámbitos de trabajo.

Las Islas Canarias es, sin duda, la comunidad más olvidada del país. El turismo es el gran apoyo de las islas. Cabezón explica que es un sector en crecimiento y qué, tras la crisis de la pandemia, tiene un gran poder de resurgir y generar nuevas oportunidades.

Además, las islas tienen una localización geográfica que las hace únicas.

“El tema de las energías renovables es muy importante”, explica. “He tenido experiencias en proyectos de energías renovables utilizando la fuerza del mar o cosas por el estilo, que realmente tienen un interés importante”. Son proyectos que solo se pueden generar en este lugar y son emergentes, por ende, es el momento de que Canarias explote al máximo todo su potencial.

En todos estos años, Cabezón solo ha tenido una experiencia con una startup canaria, nacida de la universidad. “Fue en temas de realidad aumentada y acabó dando el salto internacional”. Explica que fue un reto muy interesante del que quedaron gratamente sorprendidos.

No se trata de poner dinero, se trata de aportar valor a la compañía

Si nos centramos más en el mundo propio de la financiación de startups, Cabezón tiene las ideas muy claras. A día de hoy, hay un auge en invertir cada vez más en fase semilla y ante esta postura, Marcos Cabezón explica que desde su punto de vista es más difícil que antes que te inviertan en fase seed.

“Ahora los Business Angels y las aceleradoras se han ido profesionalizando y te exigen tener una serie de métricas mínimas para poder valorar una inversión” explica. Ya no es tan sencillo como tener una gran idea que vender a alguien, sino que además se necesitan una serie de KPIs con un producto viable y una validación de mercado y esto es muy complicado de conseguir en fase semilla.

Por otro lado, también está creciendo mucho la forma de invertir, ya que hay nuevas maneras de hacerlo, como puede ser la tokenización. Para Cabezón esta no es una buena forma de hacerlo “Es un componente demasiado variable a la hora de determinar lo que vale tu inversión en un proyecto de este tipo” explica. Tokenizar no ofrece garantías, ya que no es un sistema regularizado, por ende, hasta que no lo esté no invertirá en tokens.

Por último, da un consejo a todas aquellas personas que estén pensando en empezar a invertir en startups en fases iniciales “Ser Bussiness Angel es muy complicado, necesitas tener una capacidad de sufrimiento importante”. Paciencia, análisis y asesoría continua son las tres claves importantes que tienes que tener claro. “No se trata de poner dinero, se trata de aportar valor a la compañía”.