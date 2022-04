Por qué nace ‘Impulsa Startups’ y qué tiene que ver con el futuro (y con la historia de Canarias Ahora)

Canarias Ahora nació en 2000 con un cambio tecnológico trascendente: el despliegue de las ADSL. Hasta ese momento, navegar por internet era hacer una llamada telefónica a través de un módem que se facturaba por segundos. Las ADSL traían por primera vez el concepto de una tarifa plana y fue condición tecnológica que permitió el desarrollo de los primeros periódicos digitales, entre ellos Canarias Ahora, pionero en el Archipiélago.

Aunque hoy pueda parecer inconcebible para los lectores más jóvenes, el nacimiento de un nativo digital en Canarias en ese momento, hace solo 22 años, era todo un reto, en un escenario mediático analógico, con periódicos impresos en papel fuertemente arraigados, sin teléfonos móviles inteligentes desde los que acceder y sin una cultura publicitaria de las empresas a invertir en digital.

Veinte años después vino una pandemia mundial que obligó a la práctica totalidad del planeta a confinarse durante un largo periodo y, al hacerlo, tomar consciencia de que nuestra forma de vida, de comunicación y de consumo eran ya digitales.

Estas circunstancias activaron un efecto multiplicador en la aceleración de la transformación digital que ya venía en camino, y puso a las startups en el centro, en el eje de la disrupción que hoy vivimos en nuestra forma de comunicarnos, de comprar y vender, de trabajar, de cuidar de nuestra salud, y hasta de educarnos. Incluso en el tipo de monedas que utilizamos (miles de criptomonedas ya en circulación) o la forma en que firmamos contratos, ahora a través de blockchain.

Por eso, Canarias Ahora da un nuevo paso, que va mucho más allá de un mero canal de información sobre las empresas emergentes. Se alía con una incubadora de startups Impulsa Ventures, que está centrada en dos ejes de actuación: primero, la creación de startups por parte de jóvenes que salen o están en último año en la Universidad y la formación profesional; segundo, el corporate venturing, esto es, la aplicación de las empresas “tradicionales” de un pensamiento startup a la hora de transformar sus modelos de negocio.

Por tanto, Canarias Ahora e Impulsa Ventures van a desarrollar actividades y programas que estimulen esa transformación, donde los más jóvenes puedan encontrar recursos y espacios para incubar sus nuevos negocios digitales, la forma en que pretenden cambiar el mundo. Y donde los empresarios y autónomos aprendan a proporcionar una segunda vida a sus actividades para adaptarlas a este mundo global y digital.

La economía y la sociedad isleñas no son ya las que vieron nacer en 2000 a Canarias Ahora. Ni tan siquiera la española es la que dio origen a elDiario.es en 2012, cuando las redes sociales, recién paridas, solo empezaban a tomar impulso (todavía libres de fake news a escala); Zoom o TikTok no existían, Twitch iniciaba su fundación, Netflix casi no operaba fuera de Estados Unidos, y un bitcoin valía poco más de 10 euros y era desconocido por todos salvo para algunos frikis. ¡Y casi nadie apostaba por la viabilidad de un modelo de periodismo independiente, basado en los suscriptores y no (solo) en la publicidad digital!

Es por ello que Canarias Ahora aborda Impulsa Startups no solo para informar, sino para actuar. Y que lo hace desde el horizonte canario como un punto de partida, no como un territorio único de operaciones, ya que nuestro mundo y las startups son hoy globales, en la era de la inteligencia artificial, 5G, sensorización, robots o metaverso.

Habrá también un espacio para la creación de nuevos enfoques y modelos de negocio dentro la cultura, el entretenimiento y el periodismo. Al igual que para el turismo, la salud, la educación, el agro o cualquiera otra área de actividad humana. Con startups lideradas por mujeres, hoy infrarrepresentadas en un mundo, el empresarial y tecnológico, muy masculino. Y con una economía basada en diversidad cultural, étnica, geográfica, de orientaciones sexuales… porque esa es la sociedad en la que hoy vivimos.

Del mismo modo que fuimos pioneros en 2000 lanzando el primer nativo digital de Canarias y con él una nueva manera de interpretar el periodismo y las relaciones con los lectores, nos sumamos ilusionados a Impulsa Startups con la convicción de que se convertirá muy pronto en una aportación relevante para dar curso a las oportunidades, para la recuperación y el crecimiento justos y para la modernización de nuestra sociedad.