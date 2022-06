5 régions espagnoles alternatives à Madrid ou Barcelone pour créer votre start-up ou travailler à distance, et leurs meilleurs incubateurs

Les îles Canaries

Les îles Canaries offrent de nombreux avantages aux entrepreneurs locaux et étrangers. Parmi eux, le meilleur taux d'impôt sur les sociétés d'Europe, soit seulement 4 %. Elles offrent également des avantages spécifiques à certains secteurs, tels qu'une réduction fiscale de 40 % du coût des productions audiovisuelles réalisées par des entreprises étrangères ou des réductions de l'impôt sur les sociétés allant de 37 à 45 % dans le domaine de la recherche et du développement. Cela est dû à la zone spéciale des Canaries (ZEC) dont les entreprises peuvent faire partie pour bénéficier de ces avantages. En outre, la position géographique des îles Canaries et la connectivité aérienne et maritime en font un point de connexion international naturel entre les Amériques, l'Europe et l'Afrique. De plus, aux Canaries, une start-up ou un nomade numérique peut profiter de tous les avantages des institutions européennes tout en étant si proche de l'Afrique que l'expansion de votre entreprise sur le continent ne sera pas un problème.

Il existe plusieurs incubateurs de start-up dans les îles Canaries. Impulsa Ventures se distingue de ses pairs car il fournit une formation professionnelle aux jeunes entreprises en plus de l'aide financière et d'autres ressources telles que l'orientation à travers toutes les étapes qu'une start-up doit franchir. Actuellement, Impulsa Ventures travaille avec 6 start-ups différentes dans des secteurs allant des ressources humaines au big data ou au gouvernement. Contrairement à d'autres incubateurs, il n'est pas spécifique à un secteur, ce qui signifie qu'il peut aider les jeunes entreprises de tous les secteurs en créant des synergies entre elles.

Andalousie

L'Andalousie s'efforce d'améliorer les conditions de création d'entreprises. De nombreux centres d'entrepreneuriat ont ainsi été créés dans toute la région, principalement dans les universités, qui ont amélioré leurs relations avec les jeunes entreprises en leur fournissant une formation et des conseils. Le gouvernement régional est également impliqué dans la mise en relation des start-ups et des investisseurs potentiels. Ces investisseurs sont des fonds d'investissement, des business angels et d'autres réseaux d'investissement. La mise en relation des jeunes entreprises et des investisseurs se fait principalement dans le cadre de l'Alhambra Venture, un forum d'investissement axé sur les jeunes entreprises. Le gouvernement organise également le Startup Andalucía Roadshow, une compétition entre différentes idées de nouvelles entreprises et de start-ups. Le gagnant du concours reçoit une formation, un encadrement et une promotion internationale.

L'un des incubateurs les plus importants d'Andalousie est le programme Minerva, qui s'efforce depuis plus de 10 ans d'aider les jeunes entreprises à être prêtes pour le marché le plus rapidement possible. En 10 ans, il a aidé plus de 200 projets dans différents secteurs. Il met l'accent sur la formation professionnelle, qui est la clé du succès de toute nouvelle entreprise.

Valence

Le gouvernement régional de Valence a mis en place plusieurs programmes pour financer des projets d'entrepreneuriat, en mettant l'accent sur la réduction de l'écart entre les sexes dans l'entrepreneuriat et les start-ups. Par exemple, le programme PAEM s'adresse spécifiquement aux femmes entrepreneurs. Il existe également des programmes visant à promouvoir l'acquisition de talents locaux par le biais de différentes plateformes en ligne et à aider à trouver un logement pour les bureaux. Valence propose également des conseils fiscaux et juridiques facilement accessibles. Ces différents programmes sont conçus pour faciliter les premières étapes de la création d'une entreprise.

Lanzadera est le principal incubateur de start-up de Valence. L'incubateur est principalement axé sur la numérisation et les industries technologiques, mais pas exclusivement, puisqu'il s'occupe également de projets axés sur l'écologie et la durabilité. Le point fort de Lanzadera est de mettre en réseau et de connecter ses start-ups avec des investisseurs et des partenaires technologiques, ainsi que de fournir un financement depuis les premières étapes jusqu'à ce que l'entreprise soit prête pour le marché. Jusqu'à présent, ils ont accéléré plus de 900 start-ups.

Le Pays basque

Le Pays basque est une région qui met l'accent sur les PME et, parmi elles, sur les jeunes entreprises. Au Pays basque, les jeunes entreprises peuvent recevoir jusqu'à 40 000 euros de financement public pour améliorer leur innovation. En outre, il existe une base de données officielle regroupant toutes les start-ups du Pays basque, ce qui permet de donner de la visibilité aux start-ups nouvellement créées dans la région. En outre, l'économie florissante de la région crée un environnement favorable aux nouvelles économies et au recrutement de talents.

BIC-Bizkaia est l'une des pépinières d'entreprises les plus spécialisées de la région, qui se concentre sur les jeunes pousses des secteurs de la fabrication avancée et des technologies propres. Il travaille actuellement avec plus de 25 start-ups dans ces secteurs. En plus d'un soutien financier et d'un accompagnement, le BIC met ses infrastructures (comme des laboratoires) à la disposition des jeunes entreprises qui en ont besoin.

Galice

La principale raison pour laquelle la Galice est une destination intéressante pour les start-ups est le congrès des start-ups de Galice. Cet événement s'adresse aux entrepreneurs et aux investisseurs et leur permet de créer des réseaux et de partager des idées pour les jeunes entreprises potentielles, principalement dans le domaine de la technologie. Le congrès organise également un concours entre les start-ups, dans lequel trois gagnants sont récompensés par une aide financière pour leurs projets.

ViaGalicia est un incubateur partiellement financé par le gouvernement régional et le Consortium de libre-échange de Vigo. Ils ont aidé près de 80 projets différents en six ans et leur ont fourni plus de 8 millions d'euros au total, ainsi que des formations professionnelles. ViaGalicia n'est pas spécifique à un secteur d'activité, les jeunes entreprises ayant des idées commerciales pour n'importe quel secteur peuvent donc s'inscrire à n'importe lequel de leurs programmes.