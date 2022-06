Concepción Rivero, Conseil insulaire de Tenerife : “Nous devons diffuser la mentalité de l'investissement privé dans les start-ups”

Concepción Rivero est conseillère insulaire au département de l'éducation, de la jeunesse, des musées et des sports du Conseil de Tenerife, ainsi que juge et professeur d'université, un parcours qui se reflète dans différents passages de l'interview, qui commence par une réflexion sur la pandémie et la transformation numérique dans le secteur public. “Avec la pandémie, il est devenu évident que nous n'étions pas, dans les administrations, y compris celles de l'île, préparés à faire face à cette obligation et à ce défi. La pandémie nous a obligés à accélérer les processus numériques de manière vertigineuse.”

Le conseiller de l'institution insulaire rappelle que “lorsque la nouvelle équipe gouvernementale est arrivée au Conseil en 2019, le traitement des bourses - une procédure très courante dans le domaine de l'éducation, de la jeunesse, dans le domaine des sports, pour l'évaluation...- une feuille Excel était utilisée. Imaginez le retard pris pour travailler de cette manière. Le dossier électronique n'a pas été mis en place et il est encore en cours aujourd'hui et en voie d'être mis en place par étapes. Car il est vrai que tous les processus administratifs ne peuvent être changés du jour au lendemain”.

“Un effort très important a été fait depuis le domaine de la présidence pour promouvoir précisément cette numérisation globale du Conseil insulaire de Tenerife. Avec une difficulté supplémentaire. En premier lieu, avec le confinement, tous les fonctionnaires du Conseil ont dû changer leur façon de travailler du jour au lendemain, mais aussi le citoyen, lorsqu'il interagit avec les administrations, a dû changer son système de relation. Un système généralisé de nominations est en train de se mettre en place, de réunions par vidéoconférence qui n'avaient jamais eu lieu jusqu'à présent dans le domaine des administrations, de gestion numérique qui, bien sûr, a généré un tsunami assez vertigineux tant pour le citoyen que pour le travailleur public”, souligne Concepcion Rivero.

“Cela a été très compliqué, et cela l'est aujourd'hui. Nous, de l'Éducation et de la Jeunesse, avons immédiatement mis en place un programme pour réduire la fracture numérique. Nous avons Tenerife Joven y Educa, un programme financé par le Conseil de Tenerife, qui vise à fournir un canal pour toutes sortes de groupes, ouvert à toutes sortes de personnes et de groupes. Des associations de parents aux clubs et fédérations, en passant par les multiples associations et groupes qui se sont inscrits. L'objectif est d'atteindre toutes sortes d'âges et de types de besoins à travers cette plateforme”, souligne le ministre de l'éducation et de la jeunesse du Conseil de Tenerife.

Nomades numériques et réseau de télécommunications

En ce qui concerne le phénomène des nomades numériques, Concepción Rivero déclare : “Je connais beaucoup de personnes, en particulier de la communauté britannique , qui se sont installées à Tenerife - bien qu'elles soient maintenant hors d'Europe -, elles se sont installées et travaillent ici. De nombreuses entreprises d'autres pays accordent cette facilité à leur travailleur pour qu'il puisse exercer son activité professionnelle de manière délocalisée, venir ici à Tenerife ou aux Canaries pour exercer son activité”.

“Toutes les populations de Tenerife -a-t-elle ajouté- ne sont pas prêtes à disposer d'un Internet rapide ou fiable permettant de garantir la mise à disposition de main-d'œuvre dans ce contexte. Tenerife est en train de mettre en place un service de télécommunications, qui reliera toutes les municipalités de l'île. Le secteur de l'innovation du Conseil insulaire de Tenerife y travaille, et nous espérons que cela nous permettra d'avoir cette option, celle de travailler à distance depuis n'importe quel endroit de l'île. Avec la mise en œuvre de la 5G, un monde de possibilités s'ouvre. Les gens recherchent un endroit où l'on peut respirer la paix et la tranquillité. L'Espagne vide offre cette possibilité : ce sont des environnements conviviaux, magnifiques, accompagnés de paysages stupéfiants et de loyers moins chers. Nous avons besoin de cela, d'un point de plus dans l'implantation numérique pour que cela soit possible”, affirme Rivero.

“Aujourd'hui, si vous demandez la fibre à un fournisseur de télécommunications, la première chose qu'il va faire est de vérifier la qualité de votre fibre. En d'autres termes, cela ne dépend pas seulement du câble sous-marin qui relie les différentes îles Canaries, mais cela dépend aussi du fait que vous ayez la fibre installée dans votre rue. C'est pourquoi j'ai dit que l'espoir réside peut-être dans la 5G pour ces populations. Maintenant, bien sûr, l'ensemble de Tenerife est prêt à aider à la mise en place de nouvelles start-ups”, affirme le conseiller pour l'éducation et la jeunesse du Conseil de Tenerife.

Initiatives en matière d'entrepreneuriat et de création d'entreprises

Selon Concepción Rivero, “nous avons de nombreuses initiatives dans le domaine de l'éducation et de la jeunesse. Le programme qu'elle commentait s'appelle Ponos, qui est le dieu grec du travail et de l'effort et qui est né dans l'optique d'essayer de guider les jeunes pour les connecter au monde du travail. Et l'accompagnement se fait dès le début, c'est-à-dire en aidant le jeune à avoir des idées claires : que veux-tu faire ? Est-ce que tu veux chercher un emploi en tant que salarié ou est-ce que tu veux créer une entreprise ? Et si tu veux entreprendre, il faudra commencer à bouger”.

“D'où le lien avec l'Association des jeunes entrepreneurs, car nous avons également publié dans ce programme une série d'examens et d'ateliers pour aider ces jeunes qui s'inscrivent depuis l'île de Tenerife à orienter l'entreprise qu'ils veulent réaliser. Il y a aussi l'orientation pour la formation, l'orientation pour l'emploi. Ensuite, il y a les stages rémunérés sans emploi qui se font par le biais d'une bourse d'études. Ils vont être embauchés par le biais de la Fondation générale de l'Université de La Laguna, les personnes sélectionnées qui sont passées par un filtre, qui ont les choses claires et qui voient effectivement qu'elles ont la possibilité de commencer cette formation en pratiques non salariales au sein d'une entreprise”, fait référence le ministre de l'Éducation et de la Jeunesse du Conseil de Tenerife.

“Sur la page web obtaincurroconponos.com, les jeunes ont la possibilité de s'inscrire, les entreprises peuvent également adhérer au programme afin de garantir que ces jeunes de Tenerife aient les meilleures chances de réussir, tant au niveau de l'orientation de leur formation, car parfois, certaines personnes pensent qu'elles veulent faire une chose et quand un expert du travail et un conseiller commencent à travailler avec elles, elles se rendent compte que ce n'est pas le chemin et que ce n'est pas l'approche qu'elles doivent suivre pour finalement atteindre leurs objectifs vitaux et les capacités que chacun possède. Même le fait de se délocaliser : êtes-vous prêt à déménager, à travailler sur une autre île ou dans un autre environnement, ailleurs en Espagne ou dans le monde ?”, dit Rivero.

“Mettre un peu d'ordre dans la tête des jeunes pour qu'ils aient le plus de succès possible, c'est ce qui est prévu avec le programme Ponos. Il y a une équipe hautement qualifiée, je peux vous assurer que cela a commencé par une idée des techniciens du service de l'éducation et de la jeunesse, qui sont des techniciens hautement qualifiés, qui à leur tour, avec des professionnels de la Fundación Empresa Universidad de La Laguna (FEULL) ont formé un groupe de techniciens qui font un travail très professionnel”, souligne avec satisfaction le conseiller du Conseil de Tenerife.

Initiatives de promotion des start-ups

Lorsqu'on lui demande si elle considère que l'approche start-up de l'entrepreneuriat est suffisamment connue ou qu'il existe une vision du pays qui promeut une culture start-up plus qu'une culture entrepreneuriale, Concepción Rivera indique qu'“il est vrai que d'ici j'ai détecté le manque d'unification du travail que tout le monde fait. Ce que je détecte, c'est que le gouvernement espagnol agit, d'une part, mais ne se coordonne pas suffisamment avec les communautés autonomes. Les communautés autonomes ont leurs initiatives spécifiques. Nous, au Conseil, avons également nos initiatives. En fait, avec l'Université de La Laguna, il y a un programme qui, je suppose, est connu sous le nom d'Ingenia, qui finance également le service de l'éducation et de la culture que je dirige, et qui vise également à promouvoir l'esprit d'entreprise lié à la recherche”.

“Il y a eu des initiatives très intéressantes. Il est essentiel, vous l'avez déjà vu, que l'Université de La Laguna ait ses facettes spécifiques en matière d'entrepreneuriat et de start-ups en particulier. C'est ce qui manque, amalgamer et mettre en ordre et en coordination toutes ces initiatives, que chacune des administrations promeut”, conclut Concepción Rivero.

Investissement privé, start-ups et financement par crypto-monnaies

La conseillère ne doute pas qu'“en Espagne, il nous manque un peu de culture de l'investissement dans les entreprises privées. En Espagne, les investisseurs ne sont pas motivés pour investir dans les petites entreprises privées. Nous devons diffuser la mentalité d'investissement privé dans les start-ups. Il reste à créer ce lien entre le capital et les idées. Aux États-Unis, les grands investisseurs s'intéressent beaucoup à la pénétration des start-ups et à l'investissement d'une manière ou d'une autre pour promouvoir la croissance et la survie de ces grandes idées qui naissent. Mais ici, en Espagne, le soutien fait défaut. C'est une bonne chose que Juan Roig ait compris et qu'il soit un leader et un pionnier avec son incubateur de start-up. Voyons s'il y a beaucoup d'autres personnes qui y pensent.”

“ Les crypto-monnaies sont en train d'être un moyen de financer des initiatives intéressantes de petites entreprises, mais peut-être que ce ne serait pas dans le système le plus garanti, le plus sûr, tant pour celui qui reçoit l'investissement que pour l'investisseur qui apporte son argent en crypto-monnaies. C'est un marché qui a encore beaucoup à réglementer, il commence à l'être maintenant et nous verrons jusqu'où il ira dans le domaine de la réglementation”, conclut Concepción Rivero, montrant cette orientation vers les aspects juridiques qu'elle connaît aussi en tant que juge.