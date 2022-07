Enrique Arriaga, vice-président du Cabildo de Tenerife: “Talentum développe la formation nécessaire aux entreprises et aux startups”.

Enrique Arriaga, premier vice-président et conseiller insulaire des routes, de la mobilité, de l'innovation et de la culture du Cabildo de Tenerife, réfléchit dans une interview pour Impulsa Startups à différents aspects liés à la transformation numérique et à l'innovation dans le Cabildo, les domaines qu'il gère et l'économie de Tenerife, assurant que “ nous devons chercher des alternatives complémentaires au secteur du tourisme ”. Nous avons souffert pendant cette pandémie : notre grande dépendance au tourisme a fait que notre économie est pratiquement nulle. Cependant, si nous avions eu une base d'un autre type d'entreprise, mondialisée, avec une base technologique, nous n'aurions pas arrêté de produire“.

Selon le premier vice-président du Cabildo de Tenerife, “depuis le début de la législature, nous avons lancé un plan directeur de l'innovation qui vise à établir les lignes prioritaires du Cabildo de Tenerife pour générer cette économie dans différents domaines, tels que le domaine audiovisuel - qui a déjà travaillé sur toute la question des productions, mais nous voulons qu'il aille beaucoup plus loin -, le domaine de l'animation 3D, également associé au secteur des jeux vidéo, le domaine des énergies renouvelables et le domaine de la recherche R&D&I dans tous ses domaines”.

Cet ambitieux projet de restructuration de l'économie, selon le conseiller à l'innovation, “est principalement soutenu par deux bureaux techniques et une entreprise publique”. D'une part, “l'entreprise publique du Cabildo est le Parc scientifique et technologique de Tenerife, qui a pour mission d'aider tous ceux qui veulent créer une start-up, en les accompagnant tout au long du processus avec des conseils, les phases d'analyse du modèle d'affaires, les business angels pour obtenir des financements pour ces entreprises”.

“Ensuite, il y a l'emplacement des entreprises, l'emplacement dans cet écosystème, qui sont les différentes enclaves du parc scientifique et technologique. Actuellement, nous avons quatre enclaves sur l'île de Tenerife: Cuevas Blancas, Hogar Gomero, La Laguna et l'espace INfactory, qui est la Dársena Pesquera. Et c'est un peu la fonction de ce qu'est le Parque Científico, l'hébergement dans cet écosystème où se trouvent toutes les start-ups”, assure Arriaga.

“La formation - qui n'était auparavant assurée que par le parc scientifique - nous l'avons portée à un niveau supérieur et avons créé un programme appelé Talentum, Talent à Tenerife, dans le but de créer des talents avec notre personnel, et de ne pas avoir à en importer de l'extérieur”, explique Enrique Arriaga.

Cette recherche de talents s'effectue dès le plus jeune âge. Selon Arriaga, “ nous commençons par créer des vocations scientifiques innovantes chez les plus jeunes, dès l'âge de 6 ans avec différents programmes que nous faisons avec les collégiens, les lycéens et les étudiants en formation professionnelle, puis nous continuons également avec des formations spécifiques avec des masters sur la blockchain, le Big Data, l'animation 3D...... Nous avons même des programmes de master avec l'École d'organisation industrielle (EOI) et nous avons des programmes de formation spécifiques avec l'Université de La Laguna par le biais de ce qu'on appelle Talentum R&D, qui est en fait la promotion de la recherche, dans ce cas nous le faisons avec le Conseil supérieur de la recherche scientifique, l'Université de La Laguna, l'Institut d'astrophysique des Canaries et l'Institut des maladies tropicales, qui sont les quatre lignes de recherche pure que nous avons”.

“Ensuite, nous avons une partie de formation spécifique, sur mesure pour les grandes entreprises technologiques qui sont généralement à la recherche de personnel qualifié, mais aucune des formations réglementées ne répond à leur besoin. Nous les rencontrons donc et élaborons un programme de formation spécifiquement adapté à leurs besoins. Le programme est assuré par l'entreprise elle-même et le Cabildo finance le programme de formation”.

Cette dernière étant quelque chose de “totalement rentable, tant pour l'entreprise que pour l'île, puisque ces dernières années, nous avons eu un taux de recrutement de 98%. Talentum englobe toutes les phases de la génération de talents sur notre île et fonctionne très bien. Et je crois que c'est la base pour générer des personnes formées pour créer des start-ups”.

Selon le premier vice-président du Cabildo de Tenerife, “grâce à ce plan directeur de l'innovation, nous disposons de deux bureaux techniques qui sont sous contrat avec une société externe. Le premier bureau est chargé de prendre les entreprises que nous avons ici et de les aider dans leur processus d'internationalisation, de les aider à sortir, de les prendre par la main et de les aider sur le marché international, ce qui est parfois compliqué pour les petites entreprises. Et la société qui fait tout cela est PwC, qui est l'un des quatre grands cabinets de conseil mondiaux, et qui a donc des bureaux dans le monde entier et sait comment nous guider pour amener nos entreprises du secteur de l'innovation à l'étranger”.

“Mais ils ont aussi l'autre mission, qui est d'attirer la richesse et d'inciter les entreprises à s'installer à Tenerife avec un programme très clair que nous connaissons tous : avantages fiscaux, formation, logement, notre climat, notre connectivité, la sécurité juridique, etc... Et là, la première chose que les entreprises demandent avant de venir ici, c'est : avez-vous du personnel formé, avez-vous des talents ? Et s'il n'y a pas de talent, ils ne viennent pas. Et s'il n'y a pas de talent, ils ne viennent pas. Écoutez, ce n'est même pas la fiscalité qui fait vraiment venir les entreprises. C'est le point clé sur lequel nous devons beaucoup nous concentrer. Talentum développe les formations dont les entreprises et les startups ont besoin”, Arriaga souligne l'importance de la formation pour l'île.

“La formation professionnelle en alternance est une grande opportunité, et - poursuit Arriaga - je pense qu'il est important que ce saut ait été fait, parce que nous avons toujours dit que normalement la formation formelle est la plus lente et la plus difficile ou la plus difficile à adapter à la réalité, et l'avantage de la formation professionnelle en alternance est que tout ce qui n'est pas inclus dans le cursus sera appris dans l'entreprise, et je pense que cette connaissance de la vie réelle est fondamentale. C'est pourquoi nous attendons tous beaucoup de ce double entraînement dans toutes les disciplines et nous allons bientôt en voir les résultats”.

Selon Enrique Arriaga, “un programme très clair que nous avons développé est celui de l'intégration, c'est-à-dire la façon dont l'entreprise doit être traitée à son arrivée, parce que jusqu'à présent, certaines organisations se sont consacrées à faire venir des entreprises et à les relâcher ici, et souvent les entreprises finissent par se fatiguer, elles ont des problèmes, il n'y a personne pour les aider et elles repartent. Et enfin le suivi, qui consiste à s'occuper de cette entreprise pendant toute sa phase et sa croissance. Nous avons également eu des entreprises qui ont eu des problèmes de connectivité et précisément parce que nous ne leur avons pas fourni ce service - qui aurait pu être facilement résolu- elles sont parties à l'étranger et nous avons dû revenir en arrière pour essayer de les attirer, nous parlons par exemple d'entreprises du secteur de l'animation qui sont très importantes au niveau mondial”.

L'autre bureau technique que nous avons“, poursuit M. Arriaga, ”est celui qui recherche des ressources, des subventions et des aides tant pour les entreprises qui partent à l'étranger que pour celles qui sont ici. C'est un bureau qui maintenant, avec tous ces fonds de nouvelle génération, vous dit quel type d'aide il y a pour l'activité que vous faites, nous fournissons les informations, nous vous aidons à les gérer et à les traiter. Je viens donc de dresser la carte de la manière dont nous avons tout mis en place dans le domaine de l'innovation, avec le domaine du développement socio-économique, avec le tourisme de Tenerife par l'intermédiaire de la commission du film de Tenerife, puis avec ITER, avec tous les centres de référence pour la R+D+i“.

Enrique Arriaga conclut sur le domaine de l'innovation et de la recherche, “ il s'agit d'un peu de la carte que nous avons élaborée pour que le plateau de jeu soit clair, pour qu'aucune pièce ne nous échappe, basée, comme je le dis, sur la création d'espaces, l'aide, le conseil à travers le Parc Scientifique, la formation de talents à travers le programme Talentum et, surtout, la chose importante qui est la phase dans laquelle nous sommes maintenant, la coordination avec les différents organismes qui attirent les entreprises comme la Chambre de Commerce, Proexca, Why Tenerife, la Zone Spéciale Canaries.... et ce que nous essayons de faire, c'est de coordonner tout cela”.

Nous continuons à croître en termes d'espace grâce au nouveau parc scientifique de Cuevas Blancas, dont le bâtiment principal est sur le point d'être inauguré et où nous disposons de plusieurs milliers de mètres carrés pour commencer à construire des bâtiments et des sièges pour de nombreuses entreprises, et nous sommes actuellement en train de sélectionner 400 professionnels qui vont faire partie du programme Talentum par le biais d'une grande multinationale pour créer un centre de référence mondial ici à Ténérife, fournissant des services mondiaux depuis Ténérife, quelque chose de similaire à ce que fait actuellement Atos, qui compte déjà près de 2 000 professionnels“, déclare le premier vice-président du Cabildo de Ténérife. 2 000 professionnels”, a déclaré le premier vice-président du Cabildo de Tenerife.

“Nous prévoyons un voyage aux États-Unis pour discuter avec des personnes des secteurs du jeu, de l'audiovisuel et de la technologie. Au final, tout se joue entre Los Angeles et San Francisco. Il s'agit d'une mission commerciale très élaborée: nous identifions clairement les objectifs et nous allons directement à l'entreprise, non pas par des portes froides commercialement, mais par des portes chaudes, c'est-à-dire les sièges de notre consultant ici dans le pays et dans la ville où se trouvent probablement les clients de l'entreprise, ainsi ils leur parlent déjà de nous, préparent la rencontre, et c'est beaucoup plus fructueux. Le plan directeur est en place depuis moins d'un an, mais il commence déjà à porter ses fruits et nous devons maintenant continuer à travailler dans ce sens.

Innovation dans la culture et la mobilité

“ En termes de transformation numérique dans le domaine de la culture, nous avons dû intégrer l'innovation dans le secteur pendant la pandémie, car nous ne pouvions pratiquement pas donner de spectacles, c'était très limité, et grâce à différentes applications et entreprises, nous avons pu ouvrir nos musées virtuellement pour que les gens puissent en profiter depuis chez eux, le TEA (Tenerife Espacio de las Artes). Grâce aux diffusions en continu, nous avons également pu proposer les représentations de la symphonie, de l'opéra...”, explique Arriaga.

“Nous avons également un programme qui avait trait à l'innovation et à la culture, dans le cadre duquel des artistes étaient sélectionnés et emmenés dans un environnement technologique qui changeait chaque année, et à partir de cet environnement, ils concevaient une pièce ou une œuvre d'art ; cela s'appelait la résidence Technarte, un programme qui a été un succès”, explique le conseiller.

Mobilité, big data et innovation

Concernant la mobilité, Enrique Arriaga nous confie que “ nous travaillons beaucoup dans le domaine de la mobilité avec le Big Data. Nous avons acheté des données à la compagnie de téléphone pour établir des matrices origine-destination et découvrir comment les gens se déplacent sur l'île. Nous avons commencé par diviser l'île en 8 zones, puis nous sommes passés à 16 et maintenant nous en sommes à 280 zones avec lesquelles nous avons une image claire de la façon dont chaque personne se déplace. Nous transmettons cela aux algorithmes du département Big Data de TITSA. Et ils recalculent la fréquence et l'itinéraire de TITSA de telle sorte que nous faisons quelque chose qui n'a jamais été fait auparavant”.

“Avant, il y avait des itinéraires et les gens s'adaptaient aux itinéraires qui existaient, et maintenant Titsa, même pendant la pandémie - qui était une période assez compliquée - ce que nous avons fait, c'est adapter Titsa aux besoins de mobilité des gens, qui ont également changé par rapport à ce qu'il était avant et après la pandémie. Normalement, les compagnies de transport par autobus ont deux horaires par an, l'été et l'hiver. Cependant, pendant la pandémie, nous avons inclus des variables relatives aux pourcentages d'occupation et aux personnes utilisant toutes les restrictions fixées par le département de la santé à un moment donné. Nous devions donc recalculer chaque jour toutes les routes de Titsa et, à un moment donné, les algorithmes ne pouvaient plus faire face”, explique Arriaga.

Selon le responsable de la mobilité de l'île, “il y a eu des changements dans la façon dont les gens se déplacent sur l'île après la pandémie, et nous recueillons constamment toutes ces données pour voir si maintenant, en vue de l'horaire d'hiver, qui commence en septembre, nous pouvons reconfigurer de nombreuses lignes de TITSA pour les adapter aux besoins réels. Un exemple est la ligne Santa Cruz - Playa de Las Americas, qui a connu une augmentation de 50 % du nombre d'utilisateurs. Avant, beaucoup de personnes qui allaient travailler dans le secteur du tourisme se déplaçait en voiture. Aujourd'hui, avec le prix du carburant, ce n'est plus rentable et cela signifie que la fréquence a dû être augmentée. De même, l'incorporation de la carte jeune avec un tarif unique pour les jeunes a fait que tous les jeunes qui prenaient leur voiture pour aller à Las Americas pour aller dans les discothèques la nuit, prennent maintenant le bus parce qu'il est gratuit. Cela nous a permis d'augmenter la fréquence également la nuit et de garantir la sécurité de nos jeunes qui ne risquent plus leur vie dans cette zone”.

“Les arrêts intègrent des codes QR de sorte que lorsque vous le lisez, ils savent à quel arrêt vous vous trouvez et cela vous indique automatiquement où se trouvent les bus qui vont venir chez vous. Toutes les technologies que les bus eux-mêmes transportent, les différents systèmes qui ont trait aux personnes, à l'adaptation aux personnes ayant différents problèmes de mobilité ou de vision. Par exemple, dans la plupart des nouveaux bus, lorsque le bus arrive à un arrêt, il y a un haut-parleur qui dit de quelle ligne il s'agit, ce bus est le 110, donc une personne à visibilité réduite sait que c'est le bus, et elle y monte”.

“Toute la partie qui a trait à la durabilité de la flotte, nous avons déjà changé pratiquement tous nos bus dans ce prochain contrat. Les centaines de bus qui sont déjà fabriqués sont des hybrides et les prochains contrats concerneront des bus électriques et des bus à hydrogène. Nous incorporons également cette nouvelle technologie, en particulier l'hydrogène, qui est aussi la plus compliquée à intégrer dans notre flotte, c'est-à-dire dans le cas de la mobilité”, conclut Arriaga.