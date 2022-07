Interview avec Marcos Cabezón, investisseur, sur les startups en phase de démarrage, le travail en Amérique latine et le potentiel des îles Canaries

Marcos Cabezón, l'un des plus importants Business Angels, diplômé en droit et fort de nombreuses années d'expérience dans différents domaines, de la formation financière à la transformation numérique, se distingue par son apprentissage continu et permanent.

Dans l'interview réalisée par l'incubateur de startups Impulsa Ventures, en collaboration avec Canarias Ahora, Marcos a souligné qu'il soutient sans réserve l'incubation dans le milieu universitaire, favorisant ainsi la création de startups par des jeunes avec deux spin-offs de l'Université polytechnique de Madrid et de l'Université autonome de Madrid. C'est là qu'il trouve ceux qui connaissent le mieux les derniers développements de la science et où “le transfert de technologie s'effectue entre les brevets et la recherche issue de l'université”. Il ne doute pas non plus des start-ups issues du domaine de la formation professionnelle. Il explique que, bien qu'il n'ait pas eu d'expérience avec une start-up issue de ce milieu, il leur fait pleinement confiance, car quel que soit le diplôme, l'important est de connaître le produit, le marché et de “mettre de la passion et de l'enthousiasme dans l'entrepreneuriat”.

Aux jeunes qui débutent dans un monde aussi complexe, il recommande, avant de créer leur propre start-up, d'acquérir une “véritable expérience”. En d'autres termes, avant de créer votre propre entreprise, vous devez avoir travaillé dans différents endroits. Il explique que le plus important est d'apprendre et de savoir comment fonctionne une startup avant d'en créer une, car c'est une étape très importante qui implique une grande responsabilité.

Après les différentes crises qu'a connues l'Espagne, nombreux sont ceux qui se lancent par nécessité, mais Cabezón n'est pas favorable à ce type d'entrepreneuriat: “se lancer dans l'auto-emploi est très compliqué, car on n'a pas les mêmes objectifs qu'un entrepreneur passionné”. Il explique qu'il existe de nombreuses façons de gagner un salaire sans avoir besoin de lancer une start-up à succès. “Si vous le faites pour gagner un salaire, ce n'est pas le point de départ pour devenir un entrepreneur”, conclut-il.

Créer une entreprise n'est pas aussi simple que d'avoir une nouvelle bonne idée. Il faut aller beaucoup plus loin dans la réflexion et se demander, par exemple, quels sont les facteurs qui incitent les business angels à investir dans ces entreprises. M. Cabezón explique qu'en devenant investisseur, on cesse de considérer le financement comme quelque chose de passionnel et on commence à le voir de manière plus empirique. “Chacun de nous a une série de Scholes, des critères qu'une startup doit remplir pour que nous puissions évaluer un éventuel investissement”, explique-t-il dans l'interview.

Le télétravail est une modalité qui apporte beaucoup de valeur à une startup.

Après la pandémie, la façon de travailler a changé et cela a conduit de nombreuses entreprises à s'ouvrir à l'embauche de personnes d'autres pays sans avoir besoin de se trouver au même endroit que leur siège. C'est ce qu'on appelle des équipes internationales mixtes. Cabezón explique que “le fait qu'il s'agisse d'équipes mixtes est une valeur ajoutée”. C'est une chose positive en termes d'acquisition de vastes connaissances, d'élargissement du marché et de génération de nouvelles expériences. Le seul aspect négatif est peut-être la gestion, mais même dans ce cas, grâce aux nouvelles technologies, les équipes peuvent être gérées à distance.

Marcos Cabezón a une grande expérience de l'Amérique latine, expliquant qu'il a travaillé pendant de nombreuses années de l'autre côté de l'étang, par exemple dans une multinationale du secteur BPO, où son rôle était de la faire évoluer au niveau international. “Nous l'avons mis en place dans dix pays et pendant huit ans, j'ai voyagé dans les différents pays d'Amérique latine. En outre, il a également acquis une certaine expérience au niveau des investisseurs, ”nous avons collaboré avec de petits accélérateurs, tant aux États-Unis qu'en Colombie“, explique-t-il.

Comme cela s'est produit avec l'essor des équipes mixtes internationales après le COVID-19, nous nous sommes également ouverts, au sein de notre pays, à de nouveaux domaines de travail.

Les îles Canaries sont sans doute la communauté la plus oubliée du pays. Le tourisme est le pilier de ces îles. M. Cabezón explique qu'il s'agit d'un secteur en pleine croissance et que, après la crise de la pandémie, il a un grand pouvoir de réémergence et de génération de nouvelles opportunités.

En outre, les îles ont une situation géographique qui les rend uniques.

“La question des énergies renouvelables est très importante”, explique-t-il. “J'ai eu l'expérience de projets d'énergie renouvelable utilisant la puissance de la mer ou des choses comme ça, qui sont vraiment intéressantes. Il s'agit de projets qui ne peuvent être générés qu'ici et qui sont en train d'émerger. C'est donc le moment pour les îles Canaries d'exploiter tout leur potentiel.

Pendant toutes ces années, Cabezón n'a eu qu'une seule expérience avec une startup canarienne, issue de l'université. “Elle était dans le domaine de la réalité augmentée et a fini par faire le saut à l'international. Il explique que c'était un défi très intéressant et qu'ils ont été agréablement surpris.

Il ne s'agit pas d'investir de l'argent, mais d'ajouter de la valeur à l'entreprise.

Si nous nous concentrons davantage sur le monde du financement des start-up, Cabezón a des idées très claires. Aujourd'hui, il y a un boom pour investir de plus en plus dans la phase d'amorçage et, compte tenu de cette position, Marcos Cabezón explique que, de son point de vue, il est plus difficile qu'avant d'être investi dans la phase d'amorçage.

“Maintenant, les Business Angels et les accélérateurs se sont professionnalisés et exigent que vous ayez une série de paramètres minimums pour pouvoir valoriser un investissement”, explique-t-il. Il ne s'agit plus simplement d'avoir une idée géniale à vendre à quelqu'un, mais il faut aussi une série d'indicateurs clés de performance avec un produit viable et une validation du marché, ce qui est très difficile à réaliser dans la phase d'amorçage.

D'autre part, la manière d'investir se développe également beaucoup, car il existe de nouvelles façons de le faire, comme la tokenisation. Pour M. Cabezón, ce n'est pas une bonne façon de procéder: “C'est une composante trop variable lorsqu'il s'agit de déterminer ce que vaut votre investissement dans un projet de ce type”, explique-t-il. La tokenisation n'offre aucune garantie, car il ne s'agit pas d'un système régularisé, donc tant que ce ne sera pas le cas, il n'investira pas dans les tokens.

Enfin, il donne des conseils à tous ceux qui envisagent de commencer à investir dans des startups en phase de démarrage: “Être un Business Angel est très compliqué, il faut avoir une grande capacité de souffrance”. La patience, l'analyse et les conseils continus sont les trois clés importantes que vous devez connaître. “Il ne s'agit pas de mettre de l'argent, mais d'ajouter de la valeur à l'entreprise.