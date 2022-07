Les îles Canaries accueillent la Conférence ministérielle de l'OCDE sur l'économie numérique les 13 et 16 décembre

La première vice-présidente du gouvernement et ministre de l'Économie et de la Transformation numérique, Nadia Calviño, a présidé hier la Conférence sectorielle pour la transformation numérique. Les secrétaires d'État à la numérisation et à l'intelligence artificielle, Carme Artigas, et aux télécommunications et aux infrastructures numériques, Roberto Sánchez, ont également participé à cette réunion, à laquelle ont assisté des représentants de toutes les communautés autonomes, des villes autonomes de Ceuta et Melilla et de la Fédération espagnole des municipalités et des provinces (FEMP).

Au cours de la réunion, il a été convenu que la prochaine réunion de la Conférence sectorielle pour la transformation numérique devrait se tenir en personne, et la région de Murcie a été proposée comme hôte. Il est également prévu d'organiser une réunion en décembre aux îles Canaries, qui coïncidera avec la Conférence ministérielle de l'OCDE sur l'économie numérique, qui se tiendra du 13 au 16 décembre à Gran Canaria.

Anniversaire de la Déclaration des droits numériques

Le gouvernement espagnol encourage résolument le processus de transformation numérique, en profitant de l'opportunité des fonds européens de nouvelle génération du plan de relance et avec une approche clairement humaniste. Aujourd'hui marque le premier anniversaire de la Charte des droits numériques, qui place l'Espagne à l'avant-garde du développement d'un cadre réglementaire garantissant la protection des droits et des valeurs démocratiques des citoyens dans la sphère numérique.

Nouvel investissement dans le Fonds Next Tech

De même, le vice-président a informé de la signature de la troisième opération du fonds Next Tech, une initiative conjointe du ministère de l'Économie et de la Transformation numérique, par l'intermédiaire du secrétaire d'État à la Numérisation et à l'Intelligence artificielle, et de l'Institut officiel du crédit (ICO) par l'intermédiaire d'AXIS, qui participera avec 100 millions d'euros au Cathay Innovation Fund III, un fonds de capital-risque d'une taille de 1 milliard d'euros et géré par Cathay Innovation, dédié à l'investissement dans des projets liés à la transformation durable de l'industrie et de la société.

Il s'agit de la troisième transaction du Fondo Next Tech depuis sa création en 2021, ce qui porte son investissement public à 270 millions d'euros. Elle avait précédemment investi 70 millions d'euros dans le fonds Leadwind avec Telefónica, BBVA, KFund et 100 millions d'euros dans le fonds Andromeda avec Iberdrola, Seaya et Nortia Capital.

Avec les trois investissements réalisés jusqu'à présent, le Fondo Next Tech mobilisera des investissements dans des partenariats public-privé en Espagne, dans le but d'atteindre un total de 900 millions d'euros dans des entreprises et des projets numériques.