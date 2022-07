Les communes de plus de 100 000 habitants ont accès à une aide de 25 millions pour les infrastructures de création audiovisuelle

La première vice-présidente du gouvernement et ministre de l'Économie et de la Transformation numérique, Nadia Calviño, a présidé la Conférence sectorielle pour la transformation numérique, où elle a annoncé le prochain appel à subventions pour renforcer les infrastructures de l'écosystème numérique audiovisuel dans les entités locales.

Il s'agit d'un appel doté d'un budget de 25 millions d'euros destiné aux projets des entités locales de plus de 100 000 habitants qui souhaitent s'équiper d'espaces et d'infrastructures pour la création de contenus audiovisuels afin de les mettre à la disposition des PME du secteur audiovisuel.

Ces nouvelles subventions s'ajoutent à l'appel à subventions publié samedi dernier au Journal officiel de l'État (BOE) pour des projets expérimentaux et innovants dans les domaines de l'audiovisuel et du jeu vidéo utilisant les technologies associées au métavers et au Web 3.

Une autre des questions abordées lors de la conférence numérique était la co-gouvernance, car elle est fondamentale pour les compétences numériques des citoyens. Près de 1,5 milliard d'euros ont déjà été transférés aux communautés autonomes entre 2021 et 2022 pour la numérisation du système éducatif. À l'automne, les principaux programmes nationaux pour l'inclusion numérique de l'ensemble de la population dans tout le pays seront lancés.

Lors de la réunion, le vice-président a fait état des progrès réalisés dans le déploiement de l'agenda “Espagne numérique 2026”, mis à jour deux ans après son lancement pour identifier les projets stratégiques et les priorités sur lesquels travailler en étroite collaboration avec les communautés autonomes, les conseils locaux, le secteur public et le secteur privé.

L'Espagne est à la tête du déploiement du plan de relance en Europe et l'agenda Digital Spain en est le pilier numérique, avec un investissement prévu d'environ 20 milliards d'euros. Tous les représentants des communautés autonomes ont valorisé les progrès des investissements et des programmes en matière de numérisation, ainsi que la collaboration pour ce processus de transformation numérique.