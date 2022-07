Les élèves des écoles maternelles, primaires et secondaires apprendront la programmation informatique à partir de l'année scolaire 2022-2023.

La ministre de l'Éducation et de la Formation professionnelle a participé aujourd'hui au séminaire international “ L'éducation pour le XXIe siècle en Amérique latine et dans les Caraïbes: s'épanouir, se mesurer et innover à l'ère numérique ”, organisé par l'Organisation des États ibéro-américains (OEI) et la Banque interaméricaine de développement (BID).

Lors de son intervention, la ministre a souligné la nécessité de tirer les leçons de la pandémie afin de profiter au mieux de la numérisation du système éducatif.

“En raison de la pandémie, nous avons dû accélérer la transformation numérique dans le domaine de l'éducation. Cette immersion brutale a révélé des lacunes importantes qui doivent être comblées de manière calme et pacifique. Entre autres, nous avons constaté de grandes brèches [socio-économiques]”, a affirmé la ministre dans son discours. “Nous avons appris que la transformation numérique exige la meilleure formation”, a-t-elle ajouté.

“Ce nouveau paradigme technologique n'est pas une fin en soi, mais nous devons l'utiliser comme un outil extraordinaire pour atteindre les priorités que nous avons déjà définies pour notre système éducatif, comme la scolarisation de toute la population pendant les étapes obligatoires, la réduction de l'abandon scolaire précoce, l'augmentation de la qualité et de la profondeur des connaissances que les jeunes garçons et filles acquièrent grâce à la motivation et aux compétences numériques de nos enseignants”, a-t-elle conclu.

À ce sujet, le ministère de l'Éducation et de la Formation professionnelle a publié une réforme de l'enseignement qui inclut la compétence numérique parmi les 8 compétences clés que les élèves doivent acquérir. En outre, à partir de l'année scolaire 2022-2023, le nouveau plan Code School 4.0 veillera à ce que les élèves des écoles maternelles, primaires et secondaires apprennent la programmation informatique. La numérisation est également au cœur de la nouvelle formation professionnelle encouragée par le ministère, non seulement sur le plan méthodologique, mais aussi par le biais des ressources pédagogiques et de l'élaboration de nouveaux plans d'étude. Le ministère travaille également à l'amélioration des compétences numériques des enseignants et à la promotion de changements dans les méthodologies pédagogiques.