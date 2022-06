Les îles Canaries améliorent leurs incitations fiscales pour les start-ups

Les îles Canaries ne sont plus seulement le paradis du soleil et des plages d'Europe. L'archipel est en passe de devenir le territoire le plus fertile pour les startups et les PME les plus innovantes. C'est ce qu'a déclaré aujourd'hui le président de la zone spéciale des Canaries (ZEC), Pablo Hernández, en annonçant au congrès South Summit que les îles assouplissent l'accès à leur faible fiscalité en supprimant l'obligation de réaliser un investissement minimum en actifs. Cette mesure permettra aux entreprises rattachées à la ZEC de bénéficier d'un taux réduit de 4 % de l'impôt sur les sociétés, par rapport au taux général de 25 %, entre autres avantages uniques offerts par le régime économique et fiscal spécial (REF) dont dispose la Communauté autonome.

Lors de son intervention à la plus grande scène de l'innovation et de l'entrepreneuriat du sud de l'Europe, qui se tient cette semaine à Madrid et à laquelle participent des entrepreneurs et des investisseurs nationaux et internationaux, M. Hernández a expliqué que la mesure vise à adapter les outils stratégiques dont disposent les Canaries à la réalité des secteurs émergents tels que l'audiovisuel, les sciences et la technologie, “ qui ne nécessitent pas de grandes infrastructures ni ne demandent de terres ou de ressources naturelles, mais qui sont capables de générer beaucoup d'emplois et d'apporter des connaissances à la société ”.

La zone spéciale des Canaries exigeait d'investir entre 50 000 et 100 000 euros pour s'installer dans les îles. Toutefois, selon l'accord adopté, les startups n'auront pas à faire cette mise de fonds si elles s'engagent à générer au moins six emplois dans les deux îles les plus peuplées ou quatre dans les autres. Les contrats doivent être à durée indéterminée et les effectifs ne peuvent être réduits pendant cinq ans.

La mesure annoncée par Hernández est protégée par la loi 8/2018, qui a donné le pouvoir au conseil de direction de la ZEC d'autoriser la jouissance du régime fiscal réduit aux entités qui stimulent le marché du travail. Cependant, dans le contexte actuel, après la pandémie, le tourisme zéro et la crise volcanique de La Palma, il est essentiel de s'engager dans des projets innovants à fort potentiel de croissance, qui contribuent de manière cohérente à accélérer la diversification de l'économie de la région.

Concrètement, la ZEC veut faciliter l'arrivée de startups des sections J et M des codes NACE (la nomenclature européenne des activités économiques), qui fournissent des services web et de traitement des données, des sociétés de production de films, de télévision, de musique et des studios de musique. des animations et des jeux vidéo, et d'autres de nature scientifique, biotechnologique et liées aux énergies renouvelables, à l'industrie maritime et aérospatiale, pour lesquelles les îles disposent de conditions optimales et d'un développement commercial naissant.

Avec cette nouvelle étape, les Canaries avancent dans la création d'un écosystème d'entreprises créatives et avant-gardistes. Et bien que l'on soit encore loin des chiffres de Madrid ou de Barcelone, selon les données de l'Institut national de la statistique (INE), depuis 20019 et jusqu'au premier trimestre de cette année, c'est la deuxième région, juste derrière le Pays basque, qui a capté le plus de talents numériques en termes de pourcentage, avec une augmentation de 32 % et un solde de 22 000 travailleurs technologiques actifs.

L'ascension des îles a commencé il y a une décennie. Entre 2012 et 2021, elle a été la huitième région européenne en termes de création d'emplois de haute technologie, sur les 400 analysées dans les statistiques établies par Eurostat. Grâce aux talents fournis par les universités et les centres de recherche locaux, aux incitations fiscales, aux infrastructures de pointe dont dispose l'Archipel, à sa connectivité aérienne et par câble, et à la qualité de vie qu'il offre, la région a une occasion unique de se consolider comme une référence numérique pour le travail à distance et comme un nœud de services technologiques en plein essor.