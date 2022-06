Les startups du secteur agroalimentaire aux Canaries : emploi, formation et innovation dans l'AgroTech

En raison de son importance pour l'industrie agroalimentaire, il s'agit de l'un des dix moteurs de la stratégie de la nation entrepreneuriale du gouvernement espagnol : “Le moment est venu de promouvoir fermement cette industrie afin qu'elle ne se contente pas de maintenir, mais qu'elle accélère cette trajectoire de croissance, contribuant ainsi de manière décisive au bon avenir de l'économie espagnole”, indique le document sur lequel repose la stratégie.

La pandémie de Covid-19 a mis en évidence l'importance de chaînes d'approvisionnement efficaces et de méthodes alternatives de culture, de transformation, de transport et de vente des aliments aux consommateurs. Selon le rapport annuel d'AgFunder - capital-risque spécialisé dans le monde de l'agrotechnique - les investissements dans les startups liées au secteur de l'agriculture, de l'élevage et de l'alimentation ont augmenté de 15,5 % en glissement annuel, pour atteindre un total de 26,1 milliards de dollars en 2020.

Dans le Plan Stratégique du Secteur Primaire de Gran Canaria, la “ faible disponibilité de ressources pour entreprendre et innover et le coût d'opportunité élevé par rapport aux grandes entreprises ” est définie comme une faiblesse. Comme opportunités, sont marquées les “ nouvelles tendances pour la récupération du Secteur Primaire (plateformes de commerce équitable, microcrédits, co-entrepreneuriat) et la souveraineté alimentaire ” et la “ possibilité d'introduire de nouveaux éléments d'innovation qui apportent une valeur ajoutée et une diversification de l'offre ” .

Le Conseil insulaire de Gran Canaria se donne pour mission de “continuer à promouvoir l'agriculture d'exportation en raison de son poids élevé dans l'économie et l'emploi dans le secteur en tant que locomotive et moteur de l'innovation, facilitant également sa diversification, sur la base du concept d'agroécologie”.

Dans la stratégie de la nation entrepreneuriale du gouvernement espagnol, l'agroalimentaire est un secteur entrepreneurial offrant de nombreuses possibilités d'innovation. Certains domaines d'opportunité - dont beaucoup sont déjà en cours - sont l'automatisation et la robotisation de la récolte et de la transformation des aliments ; l'adoption d'innovations biotechnologiques ; l'agriculture de précision et l'utilisation de drones, de capteurs et de satellites pour améliorer la connaissance et le suivi des cultures ; et l'application aux différentes branches de ce secteur de technologies habilitantes afin d'utiliser plus efficacement les ressources tout en protégeant l'environnement.

La possibilité de tirer parti de l'importance du secteur agroalimentaire est essentielle pour l'économie actuelle et future de l'Espagne. En plus de son importance vitale pour l'alimentation et la subsistance de tous les peuples, l'industrie agroalimentaire est l'un des principaux secteurs économiques de notre pays, dans son ensemble, et de plusieurs communautés autonomes d'Espagne en particulier, comme c'est le cas des îles Canaries.

Enfin, en ce qui concerne la demande, la grande opportunité réside dans l'intérêt croissant pour les produits écologiques et durables issus de l'agriculture et de l'élevage. Le moment est venu de promouvoir fermement ce secteur pour qu'il ne se contente pas de maintenir, mais accélère cette trajectoire de croissance, contribuant ainsi de manière décisive au bon avenir de l'économie espagnole.

C'est dans ce cadre que l'incubateur de startups Impulsa Ventures promeut des actions de formation et de revitalisation pratique pour favoriser les startups du secteur agroalimentaire, avec des conséquences et des effets positifs pour la création d'emplois de qualité. Il facilite également la création de softlanding et l'établissement dans la zone spéciale (ZEC) des îles Canaries.