Les startups, les ODD et l'Agenda 2030, une perspective des îles Canaries et de l'Espagne

De nombreux facteurs prédisposent les start-ups à apporter des contributions favorables à l'agenda 2030. Les start-ups se caractérisent par leur caractère innovant, transformateur et évolutif. Elles peuvent faire face aux défis et aux menaces qui se présentent dans le monde dans lequel nous vivons, tels que l'épuisement des ressources naturelles, le changement climatique, les inégalités entre les sexes, les inégalités socio-économiques et les inégalités entre générations, entre autres. Agir à partir du niveau local et dans une perspective mondiale.

Ces menaces exigent une action immédiate de la société, des entreprises et des partenaires sociaux. Le moment est venu de développer et de promouvoir les talents externes, l'innovation, la transformation et la créativité dans nos entreprises et nos start-ups. Pour ces raisons, les start-ups génèrent non seulement des bénéfices sociaux et environnementaux, mais aussi une rentabilité économique. En nous concentrant sur les principaux problèmes sociaux et environnementaux, nous favorisons les nouvelles opportunités commerciales et les innovations.

De même, les start-ups reconnaissent diverses activités pour la réalisation des ODD, comme l'entrepreneuriat social, l'entrepreneuriat rural, l'éco-entrepreneuriat et l'entrepreneuriat par et pour les femmes.

L'impact de l'entrepreneuriat innovant dépendra du cadre juridique et des institutions de soutien. Dans cette optique, le projet Spain Entrepreneurial Nation, promu par la présidence du gouvernement espagnol, vise à réaliser une nation entrepreneuriale à fort impact social, pariant sur une société plus prospère, plus juste et plus durable.

Comme le souligne le gouvernement espagnol, cette stratégie s'articule autour de trois axes : l'amélioration de l'éducation, la promotion de la recherche, du développement et de l'innovation (R&D) dans l'économie, et la promotion de l'entrepreneuriat innovant. Avec ce dernier point, il est prévu que les secteurs tracteurs du pays, misent sur l'innovation pour augmenter la productivité et générer des emplois de qualité. Pour promouvoir l'entrepreneuriat innovant, les objectifs suivants sont fixés.

L'objectif de l'investissement est de renforcer l'économie et de promouvoir la croissance des entreprises.

L'objectif relatif au talent vise à développer, attirer et retenir des profils spécialisés motivés par les défis auxquels sont confrontés les écosystèmes les plus dynamiques. L'investissement dans l'éducation est fondamental pour sa portée.

L'objectif d'évolutivité est essentiel pour renforcer les bases de la croissance des entreprises.

Avec ces objectifs, il s'agit de répondre aux principaux besoins de l'entrepreneuriat technologique et innovant, tels que le financement, les connaissances, les ressources humaines et la promotion de la capacité et de la culture entrepreneuriales. Tout cela accompagné de politiques qui visent un développement inclusif et l'application d'un cadre réglementaire favorable aux start-ups.

Depuis les Canaries, nous devons encourager la collaboration et l'échange d'idées depuis les environnements locaux, en activant les synergies des différentes activités qui ont lieu sur le territoire. Définir les problèmes et les lignes d'action des ODD devient un aspect central pour l'économie locale de l'archipel.

En bref, les start-ups sont de plus en plus pertinentes pour atteindre les ODD, en apportant des solutions innovantes et transformatrices aux défis et menaces mondiaux. Par conséquent, la promotion de la création de start-ups est un élément essentiel pour encourager l'esprit d'entreprise, faisant de l'Espagne un pays plus prospère, fort et compétitif.

Cette chaîne fait la promotion de l'écosystème des startups des îles Canaries en tant que lieu unique en Europe pour s'installer ou travailler.

Les îles Canaries sont aujourd'hui l'un des pôles d'innovation et de talent les plus attractifs d'Europe, compte tenu de leurs caractéristiques bien connues de lieu où l'on peut profiter de la nature, du climat et des gens. Elles bénéficient également d'un traitement fiscal optimal pour les startups, unique en Europe.

L'écosystème canarien pour la création ou l'installation de startups est diversifié, et comprend des universités, des centres de recherche, des clusters, des associations et toutes sortes d'entités, avec une longue tradition de coopération. Les îles Canaries sont un pont entre les continents, et ont un lien étroit et historique avec l'Amérique latine et ses talents de plus en plus précieux.

La chaîne Impulsa Startups rend compte de l'activité de cet écosystème et de ses protagonistes, et sert également d'espace d'incubation de projets avec des acteurs locaux et européens. Vous pouvez nous contacter via startups@canariasahora.com ou par WhatsApp au +34 662 156 672.