Des incitations fiscales ont amené le nouveau centre d'opérations du sous-marin PISCES VI aux îles Canaries

Le port sud de Santa Cruz de Tenerife est devenu le nouveau centre d'opérations du sous-marin PISCES VI, une entreprise des États-Unis. Ce véhicule est doté d'une technologie de pointe, d'une submersibilité de 2 180 m et d'une capacité de 3 personnes, avec le pilote. Une bonne opportunité pour l'économie et pour les start-ups des îles Canaries qui peuvent faciliter la mise en œuvre des activités de l'initiative.

PISCES VI est une initiative privée qui est née dans le but de fournir une capacité d'immersion profonde dans les océans à des institutions scientifiques, tant publiques que privées, qui ne pouvaient pas se permettre de telles infrastructures. Parallèlement à cette finalité scientifique, PISCES VI offre également la possibilité d'immersion pour des travaux cinématographiques, touristiques, archéologiques ou industriels, entre autres. C'est à ce stade que les start-ups peuvent entrer, PISCES VI pourrait faire appel aux talents canariens pour développer un travail plus efficace.

Au début, seuls les territoires de la Chine, du Japon, de la France et des États-Unis utilisaient ces sous-marins de grande profondeur pour des études scientifiques, car leur coût était très élevé, mais le PDG et fondateur de PISCES VI, Scott Waters, a choisi le territoire des îles Canaries, car il s'agit d'une île d'origine volcanique qui présente des caractéristiques géologiques et océanographiques très intéressantes. En outre, de ce fait, elle présente une grande pente par rapport aux plaines abyssales, à une profondeur de 3 000 mètres, et c'est pourquoi Waters y a vu une occasion unique de développer des immersions.

Le créateur de PISCES VI a bénéficié du soutien de Why Tenerife, de l'Institut océanographique des Canaries, de Red Cide (pour la recherche de financements et la mise en relation avec d'autres agents) et de PROEXCA (pour faire connaître le projet au niveau local, national et international) pour mener à bien cette initiative.

Comme le raconte Scott Waters, “nous avons également rejoint récemment la ZEC [zone spéciale des îles Canaries], qui présente sans aucun doute un grand avantage pour le développement de nos activités grâce aux incitations fiscales.” En outre, ajoute-t-il, “Tenerife est la base des opérations, mais le sous-marin a le grand avantage compétitif de pouvoir être transféré en n'importe quel point du monde en utilisant seulement deux conteneurs de 20 pieds (5,90 mètres de long), comme prévu par exemple à la fin de l'année avec une mission scientifique en Antarctique”. Par conséquent, le sous-marin partira en mission scientifique sur toute la planète, combinée à des activités au niveau local entre la mission et la mission internationale.“

