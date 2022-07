PROEXCA designs des actions d'internationalisation de l'économie canarienne fondées sur l'innovation, la technologie et la numérisation.

Sous le slogan “ Avanza_Proexca ”, l'édition de cette année du Forum International Proexca (FICA 2022) a servi à exposer les lignes stratégiques de l'entreprise publique pour les prochaines années et à faire connaître les multiples outils qu'elle met à la disposition de la communauté d'affaires de l'Archipel et des entreprises étrangères qui souhaitent investir aux Canaries.

Le Forum International des Canaries, FICA 2022, organisé par l'entreprise publique Proexca, a axé les débats de cette édition sur les moyens d'attirer et de retenir les talents des entreprises de l'archipel et sur la triple durabilité à laquelle doivent aspirer tous les projets d'internationalisation qui veulent être compétitifs sur le marché mondial actuel: durabilité environnementale, économique et sociale.

Lors de l'ouverture de l'événement, le vice-ministre de l'économie et de l'internationalisation du gouvernement des îles Canaries, Blas Acosta, a souligné que “cette année 2022 assume une période d'inflexion dans de nombreux secteurs. C'est pourquoi, dans cette édition, nous nous sommes résolument engagés à élargir les canaux de participation et d'opinion au sein de la FICA, un espace qui, aujourd'hui plus que jamais, doit être conçu comme un point de rencontre et d'échange d'expériences entre les entreprises, les organisations et les institutions, pour orienter tous les efforts de transformation et d'internationalisation des entreprises et de l'économie en général, vers les canaux les plus durables, tant sur le plan environnemental que dans le temps, en raison de leur solidité économique et sociale ”.

En ce sens, Acosta a souligné le travail réalisé par les administrations publiques pour fournir aux différents agents socio-économiques des espaces communs d'analyse et de débat et, dans le cas de Proexca, pour les accompagner tout au long de leur processus d'internationalisation, tant à l'étranger qu'au moment de chercher des partenariats et des investissements à l'extérieur, de sorte que “ rien qu'en 2021, nous avons réussi à attirer plus de 300 millions d'euros d'investissement et la création de 619 emplois spécialisés ”.

Pour sa part, la directrice générale de Proexca, Dácil Domínguez, a présenté lors de la conférence le plan stratégique de l'entreprise “ qui repose sur l'idée que le capital humain, l'innovation et les connaissances des îles doivent devenir des éléments moteurs qui placent les Canaries sur la carte de l'économie mondiale. Dans les îles, nous avons des professionnels avec une spécialisation et une formation qui, avec les avantages naturels des îles et le large éventail de possibilités qu'elles nous offrent dans différents domaines productifs, sont la lettre de présentation la plus importante de l'Archipel”.

Un plan qui fonctionne à partir de six lignes d'action:

-La première d'entre elles se concentre sur la conception d'outils de soutien à l'internationalisation plus proches et plus efficaces pour le profil de l'entreprise canarienne, c'est-à-dire l'environnement des PME et des professionnels.

-Le deuxième, cherche à incorporer l'innovation, la technologie et la numérisation dans les actions d'internationalisation de notre économie.

-Un autre axe se concentre sur les personnes et leur capacité à développer des talents pour l'internationalisation.

-Un quatrième axe réalise une tâche proactive d'attraction de ressources pour les entreprises de l'Archipel, dans une recherche constante de financements auprès des institutions financières internationales, de l'Union européenne et d'autres organisations internationales.

-Le cinquième axe est consacré à la promotion des îles Canaries en tant que destination pour les entreprises internationales et à la promotion de l'attraction et de la rétention des investissements étrangers à haute valeur ajoutée.

-Enfin, la stratégie propose également des actions au sein de l'écosystème entrepreneurial et institutionnel canarien, afin de renforcer la coordination et la complémentarité des actions de l'ensemble de la communauté d'internationalisation des îles Canaries, notamment entre le Gouvernement, les Cabildos, les Chambres de Commerce et la Zone Spéciale Canaries et le tissu entrepreneurial intéressé par le démarrage ou le maintien d'actions à l'étranger.

C'est précisément par rapport à ce dernier axe que le FICA 2022 a inclus, dans cette huitième édition, différentes présentations et tables de discussion dans lesquelles des spécialistes de divers domaines économiques ont présenté leurs prévisions concernant les nouvelles tendances et les futures lignes d'action et ont discuté de la manière d'attirer et de retenir les talents par la gestion des objectifs, du rôle des Canaries comme pôle d'attraction et de rétention des talents internationaux ou de la manière dont les PME peuvent trouver dans la durabilité une différenciation de leur marque sur les marchés internationaux. La conférence, diffusée en streaming, a été suivie par plus de deux cents personnes intéressées par l'internationalisation de l'économie canarienne.