Vincent Rosso: “Un diplôme n'est pas nécessaire pour être un bon entrepreneur”

Vincent Rosso est diplômé de l'École spéciale de Mécanique et d'Électricité de Paris et titulaire d'un master en ingénierie industrielle et système, en Californie. Avec un profil bidirectionnel, investisseur et entrepreneur, il lui permet d'avoir de l'empathie pour l'entrepreneur lorsqu'il l'aide à générer sa propre startup. Il est également spécialisé dans le marketing digital, les plans d'affaires, l'économie collaborative et l'entrepreneuriat dans le monde des startups.

Vincent a vécu dans plusieurs pays, dont les Etats-Unis et sa France natale. Il était lié au monde de la recherche universitaire, bien qu'en Espagne il n'ait pas eu de contact. Il explique qu'il n'est pas toujours important d'avoir un diplôme universitaire pour créer une bonne entreprise “les entrepreneurs peuvent avancer sans avoir un diplôme universitaire ou une formation complète. C'est souhaitable mais pas nécessaire” et donne l'exemple de Zuckenberg ou de Steve Jobs, de grands entrepreneurs aux idées brillantes qui n'ont pas obtenu leurs diplômes. Selon lui, l'esprit d'entreprise va au-delà des connaissances étudiées, mais il faut savoir faire face à diverses adversités, où souvent la personnalité de la personne vaut plus que l'idée qu'elle a. “Ce n'est pas une question de titre mais de savoir comment entreprendre mieux”, conclut-il.

À toutes les personnes qui viennent de terminer leurs études et qui veulent créer une entreprise, il conseille de ne pas se jeter sur le marché en premier, mais d'acquérir d'abord de l'expérience dans d'autres startups, afin d'apprendre comment cela fonctionne: “deux ou trois ans dans une startup (comme une entreprise) donnent beaucoup d'expérience avant de lancer son propre projet”.

Bien que l'entrepreneuriat en Espagne soit compliqué pour tout le monde, les jeunes ont encore plus de difficultés, beaucoup d'entre eux le font par nécessité, car après la crise de 2008, le pays a subi une grande perte d'opportunités d'emploi. Face à cette forme d'entrepreneuriat, Rosso commente “en Espagne, cela donne lieu à de nombreuses opportunités, ce n'est pas ce que nous voulons le plus parfois, mais c'est ce qui nous permet d'apprendre beaucoup d'autres choses”. Avec ces déclarations, il explique que bien qu'il n'ait pas entrepris par nécessité, il est sorti de sa zone de confort, puisqu'il a voyagé à travers l'Angleterre et a fini en Espagne sans même connaître la langue dans les deux pays, juste pour apprendre et se développer davantage, avec cette explication, il conclut que “ceux qui entreprennent par nécessité ne le font pas, mais apprennent par nécessité oui”.

Après l'augmentation des propositions de startups ces dernières années, chaque investisseur a dû établir sa propre liste de contrôle afin d'évaluer si les idées proposées par les clients sont viables ou non. Vincent explique que “l'investissement est un travail compliqué si l'on veut le faire bien. Il faut se poser beaucoup de questions et investir beaucoup de temps”. Il explique qu'un des tournants lorsqu'il s'agit de voir si l'entreprise vaut le coup est de bien connaître l'entrepreneur et de voir si son modèle économique est viable. En outre, il affirme que l'équipe est un pilier fondamental dans toutes les équipes.

La distance n'est pas un obstacle à l'esprit d'entreprise

Avec l'évolution des technologies, le travail en face à face n'est plus le seul prototype valable d'une entreprise. En outre, après la pandémie mondiale subie en 2020, les modèles d'entreprise ont complètement changé. Vincent explique que “dans mon entreprise, nous travaillons tous dans différents endroits, qu'il y en ait une à Valladolid ou aux États-Unis, c'est presque la même chose en termes d'interactions.” C'est-à-dire que tant que l'entreprise fonctionne et qu'il y a une communication entre tous les kilomètres qui séparent chaque travailleur, ce n'est pas important. Selon lui, l'esprit d'entreprise va beaucoup plus loin que le fait d'être ensemble dans la même pièce, la créativité et la façon d'agir face aux problèmes sont également des éléments fondamentaux. “La distance aujourd'hui n'est pas un obstacle à l'esprit d'entreprise”.

Un exemple clair de l'importance de la distance lors de la création d'une entreprise est celui des îles Canaries, qui appartiennent à l'Espagne, mais sont situées sur un autre continent. Rosso affirme que, bien qu'il n'ait pas eu d'expérience avec des entrepreneurs canariens, il a visité l'archipel. Il voit un grand potentiel dans les îles, car de nombreuses personnes sont allées y travailler simplement pour rechercher la paix et la tranquillité que les îles Canaries peuvent offrir. Cela est possible grâce au télétravail “Quand ils verront qu'il y a des gens qui peuvent travailler depuis les Canaries dans une startup berlinoise, ce sera une grande opportunité pour les îles”, explique Vincent, qui s'engage à cent pour cent pour le télétravail. “Les îles Canaries ont la possibilité d'apporter du talent et le talent est le carburant de l'entrepreneuriat”, conclut-il.

L'importance de l'investissement initial

De plus en plus d'investissements naissent de la phase initiale. Rosso est l'un des business angels qui croit en ce type d'investissement : “Je le fais parce que c'est la phase qui peut apporter le plus et qu'il y a aussi un besoin”, explique-t-il. Bien qu'il y ait beaucoup d'entreprises qui ne survivent pas, il croit fermement que c'est la meilleure façon de parier sur une startup. “Si nous ne faisons pas de promotion dès le départ, comment allons-nous avoir une grande entreprise ? C'est très important”, conclut-il.

Pour investir dans la phase d'amorçage, l'entreprise doit présenter une série de qualités. Rosso explique que la chose la plus importante qu'elle doit avoir est un MVP, un produit viable. Il n'est pas nécessaire que ce soit un produit parfait, mais il faut que son fonctionnement soit prouvé. “Obtenir une vente est une étape très importante et forte qui leur permet d'obtenir une meilleure situation lors de la négociation d'un achat.

Il existe une toute nouvelle forme d'investissement que peu de gens utilisent, la tokenisation. C'est une façon d'investir avec de l'argent virtuel. Face à cette forme d'investissement, Rosso explique qu'il la voit comme quelque chose dans le futur, mais pas trop loin “Je la vois comme quelque chose d'intéressant à explorer mais comme il y en a beaucoup maintenant ce n'est pas tellement la tokenisation, à la fin elle a enlevé la valeur du token” commente-t-il. Et c'est que le token est plus qu'une monnaie virtuelle, il a une valeur. Et ce pouvoir est donné par l'entreprise, pas par la monétisation.

Enfin, il donne un conseil à tous ceux qui veulent commencer à investir dans les phases initiales: “Essayez de le faire avec des gens qui le font déjà, car peu importe combien ils le font, il est difficile de le faire correctement”. Investir dès le début est un peu compliqué, il y a un processus d'apprentissage et il faut observer et analyser beaucoup de choses avant d'en tirer des bénéfices “Toutes les entreprises vont nous sembler intéressantes, tous les entrepreneurs vont nous sembler sympathiques et brillants, mais oui, il faut voir ce qui se cache derrière”, dit-il. Bien qu'il finisse par conclure qu'apprendre de ses erreurs fait aussi partie du processus pour savoir comment investir, “parfois il vaut mieux faire l'erreur de ne pas avoir investi que de l'avoir fait”.