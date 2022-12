España lanza su Visa Nómada Digital para atraer talento internacional

El gobierno español ha presentado la Visa Nómada Digital de España, un programa de visas que forma parte de la Ley de Start-Up y que tiene como objetivo atraer talento internacional no perteneciente a la Unión Europea al país. Los solicitantes deben ser extranjeros que trabajen a distancia, que trabajen por cuenta propia o que estén empleados por una empresa no española que opere fuera de España. Además, deben cumplir con el requisito de ingresos mínimos del gobierno, que probablemente será el doble del salario mínimo nacional en España (2.100 € o 3.000 € mensuales). Aún no se conocen todos los detalles del programa, que será ratificado en enero de 2023.

España se suma a otros países europeos que han lanzado programas de Visa para nómadas digitales, como Georgia, Noruega, Malta, Portugal y Grecia. Los titulares de la Visa Nómada Española podrán viajar sin visa por todo el Área Schengen de la Unión Europea mientras su permiso tenga validez.

¿Quiénes pueden obtener la Visa Nómada Digital para España?

En principio, cualquier ciudadano no perteneciente al EEE (Espacio Económico Europeo) empleado por una empresa fuera de España que pueda trabajar de forma remota desde su hogar o en el extranjero con una conexión a Internet. También aquellos con pasaporte de la UE ya tienen derecho a residir y trabajar desde casa en España sin necesidad de visado. Los nómadas digitales que cumplan con los requisitos podrán obtener la Visa Nómada Digital de España, que tendrá una duración de dos años y podrá ser renovada por períodos adicionales de dos años.

España se convierte en un destino atractivo para los nómadas digitales

España es un destino atractivo para los nómadas digitales gracias a su clima cálido, su diversa cultura y su oferta de actividades al aire libre. Además, el país cuenta con una amplia red de ciudades con una gran oferta de alojamiento y conexión a Internet de alta velocidad, lo que facilita el trabajo a distancia. Con la implementación de la Visa Nómada Digital de España, el gobierno espera atraer a aún más talento internacional al país y fomentar el crecimiento.

La Visa Nómada Digital de España se otorgará por un período de un año y se renovará anualmente, siempre y cuando cumpla con los requisitos del gobierno y haya declarado sus impuestos en el país. Los nómadas digitales que obtengan esta visa también tendrán derecho a llevar a sus cónyuges e hijos menores de edad con ellos, siempre y cuando cumplan con los requisitos del gobierno y se hayan inscrito en el sistema de seguridad social español.

¿Cuáles son los beneficios de la Visa Nómada Digital de España?

La Visa Nómada Digital de España ofrece muchos beneficios a los trabajadores remotos y a las empresas que contratan a estos profesionales. Algunos de los beneficios más importantes incluyen:

Acceso a una de las economías más fuertes de Europa: España es una de las economías más fuertes de Europa y ofrece una amplia variedad de oportunidades de empleo y una gran cantidad de empresas multinacionales.

Una de las mejores calidades de vida en el mundo: España se encuentra entre los países con mejor calidad de vida en el mundo, con un clima cálido y soleado durante la mayor parte del año y una gran cantidad de actividades al aire libre.

Acceso a una gran cantidad de servicios públicos: los trabajadores remotos que obtengan la Visa Nómada Digital de España tendrán acceso a una gran cantidad de servicios públicos, como el sistema de seguridad social español, la educación y la atención médica.

Mayor flexibilidad: la Visa Nómada Digital de España ofrece una mayor flexibilidad para trabajar y vivir en España, sin la necesidad de estar vinculado a una empresa o lugar específico.

¿Cuándo estará disponible la Visa Nómada Digital de España?

Aunque la legislación de la Visa Nómada Digital de España ha sido aprobada recientemente por el parlamento español, todavía no se han anunciado los detalles sobre cómo se aplicará el programa. Se espera que se ratifique el programa en enero de 2023 y se espera que se abra un período de aplicación para el mismo año. Es importante seguir atentamente las noticias y anuncios del gobierno español para estar al tanto de los detalles y requisitos del programa.

Además de cumplir con los requisitos de ingresos mínimos y trabajar de forma remota, la Visa Nómada Digital de España también tendrá un límite de duración. El permiso será válido por un año y podrá ser renovado anualmente, siempre y cuando se cumplan los requisitos.

Una vez que la Visa Nómada Digital de España entre en vigor, se espera que atraiga a un gran número de trabajadores remotos a España, lo que contribuirá al crecimiento económico del país y al desarrollo del sector tecnológico y digital. Además, esta visa también podría impulsar el turismo en España, ya que los nómadas digitales podrán viajar sin visa por todo el Área Schengen de la UE mientras su permiso tenga validez.

Aunque aún no se han detallado todos los detalles del programa, lo que sí sabemos es que la Visa Nómada Digital de España será una gran oportunidad para los trabajadores remotos que buscan un cambio de escenario y una nueva forma de vivir y trabajar. Esperamos que se publiquen más detalles pronto y que el programa entre en vigor a principios de 2023.