Jon Fatelevich, CEO y Co-Founder de StadioPlus: “Creo que los Tokens Securities, cuando esté el marco legal disponible, pegaran muy fuerte”

Jon Fatelevich es exjugador profesional de baloncesto (1996-1999) y actualmente es CEO y Co-Founder de StadioPlus, empresa dedicada a vender NFTs (tokens no fungibles) relacionados con el mundo del deporte para coleccionistas o inversores. Además, ha invertido en más de 80 startups cómo PlayJoy, Armada Aeronautics o LingoKids.

Pregunta: A modo de presentación, ¿qué es lo que más destacaría de su perfil como inversor?

Respuesta: Sentido común. Si me cuentan algo lo trato de analizar y ver si tiene sentido.

P: ¿Ha tenido alguna experiencia en el ámbito de la incubación universitaria?

R: Tuve una empresa en la que teníamos una pequeña incubadora y buscábamos proyectos que nos interesaran y que sirvieran para hacer sinergias con nuestra empresa. La mayoría de los proyectos venían liderados por gente que estaba en universidades.

P: A una persona que acaba de salir de la universidad, ¿qué consejo le daría antes de montar una startup?

R: Que la monte. Mi consejo es que la monte y que pruebe y, que si se equivoca, no pasa nada. La única forma para mí de aprender es intentándolo y equivocándose, y volviéndose a levantar y volviendo a intentarlo. Que no lo piense demasiado.

P: Viendo que cada vez es más difícil conseguir trabajo en España, sobre todo para los jóvenes, ¿cree que es un error emprender por necesidad?

R: No, creo que emprender es un acierto. Hay que emprender. No emprender es pensar que vas a fracasar antes de intentarlo, así que creo que la gente tiene que emprender. Emprender no significa ser el fundador de una startup muchas veces, puede ser emprender y crear tu propia tienda física, emprender y dedicarte a asesorar a otras personas, crearte un blog, un post, un newsletter… Cualquier cosa puede ser emprender. La gente entiende cómo emprender que tienes que tener una startup tecnológica que sea el futuro Google, pero no tiene por qué ser así.

P: ¿Antes de invertir en una startup, hace alguna validación previa? ¿Tiene algún tipo de «checklist» para valorar si una idea merece la pena?

R: Por supuesto que sí. Me gusta ver quién es el equipo, hablar con ellos, ver si tienen experiencia o si no la tienen. Si no tienen experiencia igual también puedo llegar a invertir si veo que tienen conocimientos, empuje, ganas y que conocen de lo que están hablando. Yo trato de invertir en proyectos en los que tengo algunos conocimientos como puede ser el mundo del deporte, el mundo blockchain o el mundo de la inversión fintech.

También busco que el mercado tenga potencial, que no sea un mercado pequeñito porque, al final, cuando invierto, trato que sean inversiones en las que si sale bien el múltiplo sea grande. No busco tanto la seguridad de hacer un múltiplo pequeño, sino la posibilidad de hacer un múltiplo grande. Si quiero múltiplos pequeños invierto en otras cosas, o invierto en empresas que ya estén cotizando, o en algunas crypto que ya estén más o menos establecidas como pueden ser Bitcoin o Ethereum… Si invierto en una startup, por lo general, asumo un riesgo más grande.

P: ¿Ha tenido alguna experiencia en el ámbito de startups surgidas desde la formación profesional? ¿cree que es un espacio propicio para la creación de startups?

R: Conozco muchas startups que tienen gente que salió del FP. Startups que han salido de chicos que han hecho la ESO o el Bachiller y que no fueron a la universidad. Sí, hay muchos casos. No suelo medir las startups por el título que tienen sus fundadores, aunque a veces es importante para determinados proyectos por el tema de networking y el tema de conocimientos del mercado. Si voy a invertir una etapa de deep tech y el fundador estudió en el MIT (Instituto Tecnológico de Massachusetts) pues sí, es importante, pero para mí no es la prioridad.

P: ¿Qué opina de los equipos mixtos internacionales de emprendedores? ¿Cree que son viables? ¿Tiene alguna experiencia al respecto?

R: Sí, totalmente. Creo mucho en los equipos mixtos y en los equipos remotos. En las startups que he fundado, y en algunas que lidero actualmente, tenemos equipos mixtos y remotos. Gente en Latinoamérica, en Europa, en Estados Unidos e incluso en Asia. Me parece que el trabajo remoto vino para quedarse. Hay mucha gente que prefiere trabajar en remoto, yo personalmente lo prefiero. Con la gente de fuera nos juntamos cada dos o tres meses y hacemos algún evento, algo Team Building.

P: ¿Qué experiencia ha tenido con startups en América Latina, o con startups españolas en mercados de América Latina?

R: Yo soy argentino, vivo desde hace 14 años en España, pero soy socio, o inversor, o advisor de muchísimas startups de América Latina. Además, ayudo a algunas startups españolas que quieren entender un poco el mercado latinoamericano y a startups de Latinoamérica que quieren venir al sur de Europa. Hay mucho talento, los costes son más bajos, el mercado está fuerte, los fondos quieren invertir en startups latinoamericanas o en startups españolas que atacan el mercado latinoamericano... En mi caso, tengo algunas startups en las que nuestro público objetivo es el usuario de Latinoamérica.

P: ¿Ha tenido alguna vez experiencia con startups en Canarias?

R: Sí, he ido a Canarias varias veces con la gente de Draper VC, que tienen acuerdos con aceleradoras y Venture Capital de Canarias. Además, estamos valorando también mover algunas de nuestras startups españolas a Canarias por los beneficios fiscales y económicos. Es un lugar donde a mucha gente le gustaría ir a vivir por el clima, y esto nos sirve para atraer talento. He invertido en startups de Canarias y creo que hay mucho talento y que es una muy buena puerta de entrada hacia África y hacia Latinoamérica.

P: ¿Qué potencial observa en una región como Canarias y una isla como La Palma?

R: En el caso de la Palma es una pregunta complicada. Creo que precisará más ayuda que el resto de las islas. Entiendo que tendrá que haber más ayuda pública de lo normal para promover que las startups vayan a la Palma y ayuden su tejido económico.

Con respecto a Canarias en sí, creo que no mucha gente conoce los beneficios fiscales que hay. Nosotros los venimos estudiando desde hace bastante tiempo y ya estamos bastante avanzados con hacer algunas cosas ahí. Creo que hay mucho potencial y que los próximos años deberían ser muy buenos para las Canarias. Se está corriendo la bola de que es un buen lugar para emprender, es un buen lugar para tener esos beneficios y, cómo decíamos, el clima y la ubicación de cara a negocios con el norte de África y con Latinoamérica también son muy buenos.

P: ¿Cree que hay una tendencia a invertir en startups en fase cada vez más iniciales? ¿Cómo se posiciona usted personalmente ante esas fases?

R: Creo que la gente que recién se inicia prefiere invertir en fases más iniciales porque los tickets son más pequeños, pero ellos no saben todos los riesgos que hay de invertir en fases iniciales. Yo, en mi caso, tengo un mix de fases iniciales y de rondas más importantes. Al final, si inviertes en una startup que ya está más desarrollada, que está haciendo una serie A o una serie B, pues seguramente ya tiene un camino recorrido y unos años de ventaja contra una pre-seed o una seed.

Yo creo que hay que tener un mix. En mi caso algunas inversiones las hago en rondas pre-seed o seed porque creo que les puedo ayudar y aportar valor. Y cuando voy a rondas más grandes, invierto a través de algún vehículo de inversión en el que voy con más gente, o de algún Venture Capital como puede ser la gente de Draper VC. Cuando inviertes en una ronda grande tienes que hacer una due diligence. Nadie invierte millones sin hacer una due dilingece y yo no tengo el tiempo, ni quizás los conocimientos, para hacer una due dilingece a una startup grande, por eso es mejor ir de la mano de un Venture Capital.

Otra opción que también me gusta es entrar en una fase más tipo seed pero a través de una plataforma de crowdfunding, en las cuales puedes unirte a otros inversores y poner tickets más pequeños. Al final, hay opciones para todos los gustos.

P: ¿Qué debería haber conseguido una startup antes de empezar a buscar inversión en una fase de ideación o pre-SEMILLA?

R: En lo posible, product market fit. Tener un producto, haber hecho un MBP (producto viable mínimo), haber validado quién es su público objetivo y validar que tienen interés en comprar ese producto o servicio. En principio, con eso me vale para una fase pre-seed. En una fase seed, prefiero que esté facturando y que esté creciendo, a un 20% mensual por ejemplo, y que tenga un equipo de gente que trabaje full time en ese proyecto y que esté involucrado.

P: ¿Qué experiencias o perspectivas tiene sobre la tokenización de las startups como vía de financiación?

R: Hay dos tipos de tokens, los Tokens Utilities y los Tokens Securities. Los Tokens Utilities es cuando esos tokens que estás vendiendo luego te van a servir para hacer determinadas acciones dentro de las plataformas. O sea, son tokens de utilidad. Me compró tokens para obtener acceso a la plataforma, para tener descuentos, para que luego con esos tokens pueda comprar cosas que venden dentro de la plataforma… Esa es una forma de financiarse para una startup, financiarse haciendo un token utility, que ese token luego tenga una utilidad dentro de su ecosistema. Lo veo bien, si la utilidad del token tiene sentido, y si ya se ha validado que la plataforma va a funcionar con tokens, ya que no todas pueden. Debes utilizar tecnología blockchain y que tenga sentido.

Con respecto a los Tokens Securities, que son directamente como si fueran acciones de la empresa, todavía está un poco más verde el tema. Se están empezando a hacer cosas. Creo que va a ser un mercado interesante y creo que tiene muchas ventajas porque tiene liquidez. Si se empiezan a hacer rondas de securities con token, que sería comprar acciones de la startup con token, esos tokens podrían tener liquidez el día uno.

Resumiendo, creo que los Tokens Securities, cuando esté el marco legal disponible, pegaran muy fuerte. Habrá muchas startups que se financien así, muchas plataformas dónde se pueda invertir en startups vía Tokens Securities. En Estados Unidos, en Miami, hay un español, Carlos Domingo, que tiene una empresa que se dedica exactamente a esto, a Tokens Securities. A ver si pronto lo tenemos exportando ese modelo aquí en España, porque seguro va a ser muy importante toda su experiencia y toda la tecnología que está desarrollando.

P: ¿Qué consejo le daría a una persona que quiera empezar a invertir en startups en fases muy iniciales?

R: Quizás las primeras inversiones las debería hacer en una plataforma de crowdfunding que ya haya hecho una due dilingece y haya filtrado las oportunidades, cómo puede ser Startupxplore. Que entre, quizás, en una asociación cómo puede ser BigBan, donde hay muchos Business Angels que ya tienen un poco de experiencia. Que use sentido común y que se deje ayudar. Mucha gente tiene deseo de querer encontrar el solo ese es unicornio pero eso es muy difícil. Yo prefiero ir acompañado y poder compartir mis opiniones con otros inversores. Siempre dos cabezas piensan más que una.