Alex Bacardit, fundador de MarsBased: “Cada vez hay más inversores y más competición”

Alex Bacardit, fundador y CEO de MarsBased y bussines angel, nos explica las ventajas de la inversión en startup en fases pre-semilla y nos ilustra sobre cuáles son los primeros pasos para crear una startup: qué necesitamos saber, cómo hacerlo y dónde.

Pregunta: A modo de presentación, ¿qué es lo que más destacaría usted de su perfil?

Respuesta: Dirijo una empresa de desarrollo llamada MarsBased, que es la que me ha llevado a poder hacer esto. Hace ocho años que tengo esta empresa; cuenta con un equipo de veinte personas distribuidas en toda la Península Ibérica. A medida que hemos ido creciendo, lanzado proyectos y conociendo clientes se me ha dado la oportunidad de empezar a invertir como bussines angel.

P: A una persona que acaba de salir de la universidad, ¿qué consejo le daría antes de montar una startup?

R: Que no pierda el tiempo con bussines schohols. La formación reglada suele ser el enemigo del emprendimiento. Considero que cuando empecé con mi empresa perdí bastante tiempo en formarme, al final te das cuenta de que el verdadero aprendizaje se obtiene de hacer cosas. Se aprende a través de la acción.

P: ¿Cree que es un error emprender por necesidad?

R: Es un error y una insensatez. También es verdad que a veces a la desesperada salen los mejores proyectos, no creo que haya una regla para todo el mundo. Sí estoy en contra de la gente que emprende por moda. Estamos viendo que todo el mundo levanta su empresa y consigue dinero y al final te encuentras con proyectos con muy poca sustancia que bajan la calidad media del ecosistema del emprendimiento, lo cual genera falsas expectativas.

P: ¿Antes de montar una startup, hace alguna validación previa?

R: Creo que todo lo que no puedas validar con ventas antes de montar una startup no debería ser construido.

Antes de montar un proyecto vendo la idea. Me planteo: “¿Si monto esto vas a pagar por ello? ¿Pueden pagarlo ahora?”, siempre con el compromiso de que si no lo monto te devolveré el dinero.

P: ¿Ha tenido alguna experiencia en el ámbito de startups surgidas desde la formación profesional? ¿Cree que es un espacio propicio para la creación de startups?

R: No lo he tenido porque mis colaboraciones con centros educativos son muy escasas. No he pasado por la formación profesional, pero sí por la universidad, aunque no acabé muy contento. Lo que sí que veo es que los perfiles técnicos con los que trabajamos en MarsBased desde la formación profesional son gente mucho más preparada para emprender, que quizá no encajarían en el entorno profesional de la gran corporación, pero que se acaban desenvolviendo mejor en ambientes inciertos, como lo es una startup.

P: ¿Qué opina de equipos mixtos internacionales de emprendedores? ¿Qué experiencias tiene al respecto?

R: En el equipo que tengo en Startup Grind Barcelona, somos gente de cuatro o cinco países distintos. Claramente esto tiene un efecto positivo que se ve en la calidad de las ideas, en las dinámicas de equipo y en temas de retención.

P: ¿Ha tenido alguna vez experiencia con startups en Canarias?

R: Una vez al año o dos paso un par de semanas en las islas para hacer trabajo en remoto.

Me acuerdo de estar en La Palma hace unos años, en el único coworking que existía, allí pude contactar con muchas empresas de marketing. Siempre puedes aprender y descubrir cosas de su ecosistema que te acaban gustando mucho.

Es un muy buen destino para ir a trabajar. Si pudieran potenciar aún más la acogida de los digital nomad y las empresas que sean auto financiadas podrían convertirse en un HUB muy interesante a nivel europeo.

P: ¿Qué potencial observaría en una región como Canarias y una isla como La Palma?

R: Es más fácil crear empresas en Canarias que en el resto de España, lo cual siempre es agradecido. De alguna manera, creo que se podría potenciar mucho la atracción de talentos que quieren trabajar de forma remota, así como el digital nomad.

Otro recurso que podrían aprovechar es la organización de conferencias, tiene todo a nivel de paisaje: montaña, playa, buen clima… Poder combinar las conferencias con ocio de primer nivel, siempre puede ser ventajoso.

P: ¿Cree que hay una tendencia a invertir en startups en fase cada vez más iniciales? ¿Cómo se posiciona usted personalmente ante esas fases?

R: Sí la hay. Hay una guerra, una carrera. Cada vez los ventures capital quieren entrar más temprano en los negocios, cuando normalmente entran tarde a las grandes oportunidades. Cada vez hay más inversores y más competición.

Personalmente, soy de los que invierte lo más pronto posible. Creo que tengo una ventaja competitiva frente al resto de inversores, y es que dirijo una agencia de desarrollo; a mí me vienen los emprendedores a pedirme presupuesto para ir a levantar capital, lo que me permite ver el proyecto antes que nadie y apostar por él si realmente me gusta.

P: ¿Qué debería haber conseguido una startup antes de empezar a buscar inversión en una fase de ideación o pre-SEMILLA?

R: Validación de negocio y ventas. Hay gente que dirá que se focalicen en encontrar marketfeed y métricas, pero yo no suelo invertir en ningún proyecto que no tenga ventas. Suelo invertir en proyectos sanos y no en aquellos que tengan atados a los inversores con una soga al cuello porque en ese momento no tienen ventas.

P: ¿Qué consejo le daría a una persona que quiera empezar a invertir en startups en fases muy iniciales?

R: Que tenga cuidado. Es un mundo muy jodido y no hay documentación ni referentes. La gente que venimos de un entorno humilde y que hemos acabado en este tipo de negocio vamos perdidos, porque a veces no sabemos ni si nos tenemos que certificar para ser bussines angel.

Lo que sí recomiendo es que nadie pague por aprender a hacer esto.