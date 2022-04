Rodolfo Carpintier, inversor, explica que no solo los jóvenes apuestan por las startups

Rodolfo Carpintier estudió Filología Alemana, más tarde se cualificó en el mundo de las inversiones con un máster de Dirección Internacional y Dirección General. Especializado como inversor en negocios en los que se desarrolle tanto el Big Data como los algoritmos matemáticos. Con más de 25 años de experiencia, lo que más le caracteriza es su gran entusiasmo a la hora de ayudar a los emprendedores a hacer triunfar sus startups.

Además de inversor también tiene experiencia en la docencia, con distintas clases impartidas en diversas universidades. “Así les ayudaba con las startups que tenían en mente” explica.

La gente joven es el futuro del país y en los últimos años son muchos los que han probado suerte en el mundo de las startups, bien sean venidos desde la universidad o desde la Formación Profesional. Carpintier explica que es indiferente del ámbito de estudios que vengas, no es un factor importante a la hora de montar tu propia empresa. “La formación profesional también da grandes oportunidades de negocio”. A todos aquellos que quieran adentrarse en este mundo les da un consejo “Tienen que asegurarse que la idea merece la pena, tienen que hacer pruebas para convencerse de que realmente tiene algo que merece la pena conseguir y cuando esté convencidos de que vale tienen que llevarlo a cabo”. La idea es importante, pero la creación del negocio lo es aún más.

No solo los más jóvenes están apostando por la creación de startups. Tras las últimas crisis de España ha habido un auge de personas que han empezado a emprender por necesidad. Ante este tipo de emprendedores Carpintier está a favor “utilizan el autoempleo para trabajar en lo que les gusta y cada vez se va a dar más”. Es un crecimiento que se está produciendo en los últimos años y que, según explica va a seguir puesto que son muchas las personas que “trabajan para ganarse la vida por su cuenta”.

Pero antes de montar una empresa hay que tener claro una serie de puntos importantes, pues cada inversor mira y analiza detalladamente cada startup. Para Carpintier es muy importante valorar la iniciativa antes de ponerla en marcha. “Puedes probar la idea a través de las redes sociales y ver si realmente la gente reacciona positivo a tu proyecto”. Una vez analices que efecto tiene en las otras personas es cuando se puede tomar la decisión de si va a funcionar o no. Lo importante para Carpintier es probar y comprobar. “Ideas hay muchas, lo más importante es la forma de ejecutarla” termina.

La diversidad cultural genera un magma de ideas nuevas e innovadoras.

Una vez se ha constituido la idea y se ha puesto en marcha es muy importante crear un equipo bueno y polivalente. En los últimos años está en auge la idea de los equipos mixtos internacionales, una plantilla en la empresa provenientes de diversos países. “La diversidad en los equipos es lo mejor del mundo”, explica Rodolfo Carpintier,

Con una alta experiencia invirtiendo en startups de distintos países de Latinoamérica, explica que incluso en muchos casos van más avanzados que en España, como el caso de Argentina, quienes fueron pioneros en tener unicornios (empresas que consiguen una valoración de 1.000 millones de dólares sin tener ninguna presencia en bolsa)

“A mi me gustan los equipos mixtos donde haya tanto hombres como mujeres de distintas nacionalidades. Porque esto hace que haya un magma de ideas nuevas e innovadoras y hace que la empresa funcione de otra manera ``, concluye.

Dentro de España también se pueden encontrar diferencias a la hora de crear o invertir en las diferentes startups. Por ejemplo, Canarias es sin duda la gran olvidada del país. Para Carpintier Canarias tiene una situación fiscal privilegiada frente al resto del territorio y eso es un punto a favor que se ha de explotar. Además, al ser una comunidad en donde el turismo es lo que más la caracteriza hay un porcentaje mucho más alto que en toda la península de gente viviendo de diferentes nacionalidades. Esto la hace la región con más diversidad del país y en la que mejor se habla inglés. Un gran punto a favor desde su punto de vista. “Yo viví en Canarias de joven durante mucho tiempo. Empecé a estudiar allí y le tengo mucho cariño”, cuenta. Es por eso que tiene una conexión con las Islas. “Cada vez que me han invitado a dar charlas las he ido a dar de mil amores” Además, nos cuenta que ha ayudado a distintos emprendedores de las islas que han querido ir a la península.

Financiación en fases iniciales

De todas las partes que tiene la creación de una empresa sin duda la financiación es la más importante. Se cree que hay una tendencia cada vez más al alza de invertir en startups en fases cada vez más iniciales. Carpintier explica que en los últimos años España ha conseguido mucho dinero impulsado por la Unión Europea, consiguiendo así grandes fondos de inversión. Esto ha hecho que los pequeños inversores solo busquen a empresas que ya tengan su negocio montado y estén en un tramo de vida más alto, dejando de lado a las pequeñas empresas que acaban de nacer.

Por eso los Bussiness Angels se han centrado más en invertir en las empresas en fase seed, ya que los fondos no cuentan con ella. Es por eso que, aunque esté en fase semilla, la empresa tiene que tener ya una serie de pautas completas a la hora de buscar financiación. Cabe destacar que cada inversor tiene sus propias pautas y diferente manera de mirarlo, Carpintier explica que para el se necesita que el equipo que haya montado la empresa tenga claro que esa idea funciona y lo haya probado ya: “eso es un poco lo que anda buscando el inversor, no solo una persona sino una idea más o menos consolidada con un mini equipo de partida” explica. Tener clara la idea y saber que funciona es lo más importante que ha de tener la startup.

Además de financiar una empresa con dinero natural, como se ha hecho siempre, con la monetización virtual se ha creado una moneda con la que invertir también. Esta moneda se llama token y aún no está muy utilizada. Carpintier explica que, aunque es una moneda de la que todo el mundo habla, una inmensa mayoría de las empresas todavía no pueden ser tokenizadas: “Para ser capaces de lanzar un token tienes que tener una masa crítica que las startups no tienen” explica. Cuenta que sí que hay empresas, como puede ser ‘Beep to me’ que se hayan lanzado en la tokenización pero no son startups al uso, sino que tienen ya un gran recorrido hecho.

Por último Carpintier cierra dando un consejo a todos aquellos que quieran invertir en empresas en fase seed: “Sed prudentes, no invirtáis más que aquello que podáis perder”. Explica que antes de invertir hay que tener claro que a la hora de invertir el porcentaje más alto va a ser perdido, pero hay que tener un buen ojo para poder reinvertir en aquellas que van bien. Es decir, si se quiere invertir tienes que dividir el dinero total en partes iguales y apostarlo en distintas empresas, con el fin de intentar perder el menor dinero posible. Como último consejo dice que antes de lanzarse a invertir por uno mismo es mejor invertir con gente con experiencia. Aprender antes de emprender.