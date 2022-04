Sixto Arias, inversor, habla de la tokenización como una vía ágil de financiación de startups

Sixto Arias, presidente ejecutivo de Talent Class, se define a sí mismo como emprendedor; invierte en proyectos y les facilita su conocimiento acerca de la gestión de startups. Gracias a su estrecha relación con la universidad, ya que es profesor en países como España, Colombia o Portugal, puede asegurar que la universidad es un espacio propicio para el emprendimiento. Considera que es un buen lugar para conseguir contactos de personas que nos pueden ser útiles como apoyo en el futuro de nuestra empresa.

Aunque no descarta la formación profesional como una vía de acercamiento al emprendimiento. En su opinión siempre y cuando una persona tenga ganas de trabajar y aporte valor económico a la empresa es válida. Eso sí, destaca que no todo el mundo vale para crear una empresa, según Sixto, “la profesión del emprendedor es una de las más difíciles del mundo, requiere unos niveles de constancia, esfuerzo y sacrificio para los que no todo el mundo está preparado”.

Para él la clave del éxito recae en el equipo directivo y en saber que las cosas no siempre salen como esperamos. En la gran mayoría de ocasiones los proyectos no salen adelante, aunque no significa que de vez en cuando pueda sonar la flauta y se consiga recuperar e incluso multiplicar el dinero que se ha invertido.

Sixto apuesta por la diversidad a la hora de trabajar. Considera que el lenguaje que compartimos entre España y Latinoamérica es una ventaja que nos permite expandir nuestra startup en unos mercados mucho más amplios y que por lo tanto las posibilidades de éxito se ven multiplicadas. Pone como ejemplo grandes multinacionales como Google, donde el CEO es de origen hindú o Tesla donde el sueño, Elon Musk, proviene de Sudáfrica.

Otra de las claves del éxito que destaca Sixto a la hora de emprender es buscar lugares con fiscalidad atractiva como podrían ser las Islas Canarias. Según el inversor, a pesar de que no ha tenido ninguna experiencia directa con dichas islas, considera que Canarias tiene un gran potencial para atraer talento y que, sí este proviene de emprendedores, es una gran oportunidad para llevar a cabo un desarrollo económico local y profesional.

Sixto nos cuenta también que algo muy importante para saber si una idea va a funcionar, es tener en cuenta que quiere tu público, saber si se va a vender y si la gente está dispuesta a pagar por ello, es decir debemos demostrar a nuestro futuro inversor que tenemos un producto mínimo viable.

Cree que existen varias vías de financiación posibles en las fases más iniciales de una startup. En su experiencia personal, ha invertido en NFT, pero no descarta la tokenización como una alternativa ágil e interesante, donde todo está por crear y la cual, según él, podrá conllevar mucha movilidad de activos.

Como conclusión, aporta que a la hora de invertir debemos tener claro en un primer momento que lo más probable es que perdamos nuestro dinero, pero que podemos intentar garantizar el éxito se revisamos el benchmark de las empresas en las que estamos interesados y si nos fijamos y aprendemos de países que tiene un sistema de negocio más desarrollado como Inglaterra o Estados Unidos.