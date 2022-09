Alma Cruz, Rete CIDE: “Il nostro obiettivo è promuovere una cultura innovativa nel tessuto imprenditoriale”

Alma Cruz Díez, Capo di dipartimento di innovazione aziendale presso l'Instituto Tecnológico de Canarias (ITC), e Guillermo Martín Hidalgo, Chief Section Officer presso lo stesso dipartimento, ricevono Impulsa Startups per approfondire il lavoro della Rete Canaria di Centri di Innovazione e Sviluppo Aziendale (Rete CIDE), e il modo in cui sta aiutando a promuovere la cultura startup nelle Canarie.

La Rete CIDE è un'iniziativa del Concierge di Economia, Conoscenza e Occupazione del Governo delle Canarie, promossa dall'Agenzia Canaria di Ricerca, Innovazione e Società dell'Informazione (ACIISI), e finanziata all'85% dai fondi FESR.

La rete è composta da un insieme di entità, coordinate dal l'ITC, che dispongono di un tecnico specializzato nella consulenza di progetti di RSI e che è a tempo pieno a disposizione delle imprese del loro ambiente per fornire servizi di sostegno all'innovazione. Queste entità sono distribuite in tutta la Comunità autonoma delle Canarie e i servizi forniti nell'ambito della Rete sono gratuiti e accessibili a tutte le imprese.

P. Che cos'è il CIDE Network e qual è il suo ruolo?

Guillermo Martín. La Rete CIDE è una rete di centri di innovazione e di sviluppo aziendale. Nasce 15 anni fa nello stesso modo in cui funziona attualmente, con le basi pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Canarie e con bandi in cui si presentano enti senza scopo di lucro. Attualmente sono rappresentate 26 entità che coprono praticamente l'intero ecosistema di innovazione delle Canarie.

Ci sono le fondazioni universitarie, il parco scientifico-tecnologico di Gran Canaria, le quattro camere di commercio delle otto isole, ed entità molto specializzate nel turismo, come Asolan o Ashotel. All'interno di Tenerife ci sono il Consolato, la Società di Promozione Turistica dello SPET e l'Asinca.

E c'è anche l'Associazione Industriale delle Canarie, anche se al momento è con noi solo la parte della provincia di Gran Canaria. Ci sono anche la Federazione del Metal, tutte quelle che sono le patronali, la Federazione del Metal di Tenerife, la Federazione del Metal di Las Palmas (FEMEPA). Ci sono anche le confederazioni, sia quella di Tenerife che quella di Gran Canaria. Anche la “Fundación Canaria de la Construcción” si è unita alla Rete CIDE Digital.

La rete CIDE copre lo spazio geografico delle Canarie. Ci sono anche specialisti in startup come Emerge o Mentorday, l'associazione dei giovani imprenditori, il Gruppo di azione sulla pesca di El Hierro... Cioè, abbiamo cercato di coprire tutte e otto le isole.

È molto importante menzionare una politica emersa nel 2009: i cluster, che sono cluster innovativi. Noi rappresentiamo il cluster di eccellenza tecnologica, che è l'unico nelle Canarie registrato a livello nazionale, e un altro molto importante è il cluster marittimo delle Canarie.

Gli inviti sono uno strumento di assistenza specializzata e di consulenza gratuita in materia di innovazione e trasformazione digitale. La rete CIDE 15 anni fa funzionava solo in materia di innovazione da un punto di vista trasversale, indipendentemente dal settore; e assorbiva anche ciò che era la trasformazione digitale.

A causa del Covid-19 e del confinamento abbiamo optato per il telelavoro. Abbiamo visto che il governo delle Canarie ha voluto potenziare questo vuoto che avevamo ed è stato anticipato in 10-15 anni tutto ciò che è la trasformazione digitale se si fosse seguita una linea progressiva. Questo è il motivo per cui a gennaio sono state pubblicate le basi e l'invito ed è stata creata la rete CIDE digitale. La rete CIDE digitale è composta da sette entità e quella dell'innovazione da 19, ma confluiranno sicuramente in quella che è la rete CIDE 4.0, o una rete CIDE che unificherà le due attuali. Le due sono coordinate dall'Istituto Tecnologico delle Canarie.

Un aspetto molto importante da prendere in considerazione negli inviti e nelle sovvenzioni sono gli indicatori su cui ci basiamo.

Credo che questa rete abbia avuto tanto successo perché siamo vincolati dalla legge e dall'allegato al rispetto di indicatori che devono essere verificati e controllati annualmente. Dobbiamo rispettarli tutti e quattro e abbiamo anche quattro audit. Il primo controllo è quello dell'ICT, che verifica attraverso un sistema che abbiamo computerizzato, che è un CRM, un elemento di ultima tecnologia in cui investiamo ogni anno una grande quantità per mantenerlo con cui verifichiamo il lavoro che fanno i tecnici.

A sua volta, alla fine di ogni rendita assumiamo un altro controllo di qualità in cui, a caso, vengono selezionate alcune aziende di lavoratori autonomi e valorizzano la qualità del servizio. Inoltre, abbiamo un altro audit obbligatorio e gratuito (in quanto rientra nelle spese coperte) di ogni entità quando fa la giustificazione. Infine, il quarto audit, che proviene dall'Unione europea.

In altre parole, la rete CIDE è un progetto molto trasparente e in cui vi sono indicatori che possono essere giustificati, ad esempio: perché funziona? Quante aziende offrono consulenza? Quali servizi? Che tipo di progetti?

P. Quali sarebbero i principali indicatori in tal senso?

Ti darò i dati aggiornati il primo di luglio. Divideremo in tre blocchi i servizi forniti dalla Rete CIDE. Il primo blocco è quello di diffondere. Non serve a nulla fornire un servizio di realizzare qualche azione se la società non sa quello che stiamo facendo. Inoltre, il nostro slogan o il nostro motto è “l'innovazione a portata di mano” o “l'innovazione alla portata della società”. Quest'anno al 1° luglio i membri della Rete hanno organizzato 44 eventi legati all'innovazione e alla trasformazione digitale. D'altra parte, se un'altra entità, un'Università o il Governo delle Canarie, organizza un evento e ci invita, noi siamo sempre lì per divulgare il nostro lavoro.

La rete CIDE è su quasi tutti i social network. Abbiamo Facebook, LinkedIn, e YouTube, che è il più importante, tra gli altri canali sul nostro sito web e anche le storie di successo, che sono molto importanti, ed è qualcosa che è ben integrato nei nostri social network. Le storie di successo sono piccoli video della durata di uno o due minuti in cui un imprenditore spiega in che modo il tecnico o la tecnica della rete CIDE digitale o di trasformazione digitale lo ha consigliato e mostra nel video le sue strutture, in che modo la sua azienda è migliorata, la situazione di partenza e quella attuale, e in che cosa il tecnico lo ha aiutato.

I tipi di servizio che effettua il tecnico sono fondamentali. Arriviamo fino alla parte di informazione e accompagnamento o consulenza.

Se non è possibile che l'implementazione possa raggiungere il mondo delle imprese, abbiamo il sostegno delle università e degli attori della conoscenza per cercare di promuovere ciò che è il trasferimento di tecnologia. Ecco perché le storie di successo sono importanti. Inizialmente abbiamo iniziato con quattro o cinque video e ora stiamo facendo circa 23 video all'anno, uno per entità, più o meno, tutti disponibili sul canale YouTube.

È anche molto importante il nostro primo servizio, quello informativo, per rispondere a domande come: “Non ho un sito web; non so come funziona il certificato elettronico; mi piacerebbe avere una presenza su internet.” O risolvere questioni come “vorrei mettere un sistema nella mia azienda, nella mia fattoria o nella mia tenuta per vedere con il mio cellulare come stanno le piante, se piove, se non piove, se posso annaffiare”.

Qualsiasi azienda delle Canarie può richiederlo e attualmente abbiamo raccolto 2.669 richieste. È un indicatore che abbiamo presente, che è sempre in aumento e che vorrei che raggiungesse le 159.000 richieste di informazioni, dato che questo è il numero di imprese presenti nelle Canarie.

Noi non lavoriamo negli anni dal 1 gennaio a dicembre, ma da ottobre dell'anno precedente fino a ottobre di quest'anno, poiché andiamo al ritmo delle basi della convocazione, che è uscita in ottobre ed è stata risolta, allora andiamo da ottobre a ottobre. I dati che ti sto dando sono quindi tra il 16 ottobre 2021 e il 1º luglio 2022.

P. Quali sono le richieste che le aziende fanno alla rete CIDE?

Le aziende ci chiedono moltissimo, e ritengo che sia, logicamente, il servizio di punta: Dove posso ottenere denaro? Come posso realizzare il mio progetto? Quale linea di finanziamento esiste nelle Canarie, o a livello regionale, o nazionale, o europeo? Il CDTI? Per questo motivo, il tecnico è pronto a informare e persino sostenere e accompagnare fino al momento della presentazione della domanda in questi inviti. In questo periodo che ti ho detto prima le aziende canarie hanno ottenuto 4.410.000 € per la consulenza del tecnico o la tecnica della Rete CIDE.

C'è una cosa importante che voglio che si sappia. Il governo delle Canarie sta pagando lo stipendio integrale al 100% dei tecnici e delle tecniche. Credo che il 90% di ciò che viene sovvenzionato sia la spesa, l'onorario. Poi ha anche partite di trasferta, collaborazioni, se hanno bisogno di organizzare un evento, ecc. Se in futuro diventerai membro della rete CIDE, sappi che ti finanzieranno il tecnico che è a tua disposizione e che deve soddisfare una serie di requisiti.

Alma Cruz. Veramente la Rete CIDE è stata concepita come uno strumento del Governo delle Canarie per avere capillarità in un territorio come il nostro, che è discontinuo, poiché siamo isole.

Avere entità vicine al mondo imprenditoriale ci aiuta a trasmettere l'intero tema della sistematizzazione e dell'innovazione nelle loro attività. Tuttavia, questo è anche un modo per poter raggiungere il maggior numero possibile di imprese nel modo più diretto tutti gli aiuti-strumenti che il governo delle Canarie ha a disposizione delle imprese.

Non dobbiamo dimenticare che alla fine tutte le imprese perseguono un finanziamento o una sovvenzione, ecc. Quindi, anche noi con tutte le azioni di diffusione vogliamo promuovere la cultura innovativa nel nostro tessuto imprenditoriale, non solo attraverso finanziamenti, ma anche attraverso giornate di formazione e di sensibilizzazione.

È anche importante menzionare i due centri che abbiamo legati alle università, perché è un modo molto più diretto o più concreto di avvicinare progetti specifici al mondo generatore di conoscenza, cioè all'impresa “a piedi”.

Questa è una sfida nella società canaria a livello praticamente di tutta la comunità autonoma, nonché una sfida per molti paesi. Per questo cerchiamo di renderlo un veicolo per poter avvicinare la conoscenza a queste imprese, oltre agli indicatori che sostengono questo tipo di azioni. Poi, quando l'amministrazione stessa vuole avere qualche tipo di feedback su come funzionano i programmi, abbiamo questo veicolo così importante per poter raggiungere le aziende.

Uno dei criteri di selezione dei centri CIDE è la capacità di un maggior numero di imprese di agire e di prestare consulenza. È molto importante che il partner, cioè il centro CIDE, disponga di un certo numero di imprese destinatarie alle quali fornire tali informazioni e consigli, perché in fin dei conti è una delle difficoltà che l'amministrazione incontra nel far pervenire il suo messaggio e i suoi strumenti.

Siamo molto orgogliosi della nostra rete, poiché non ne conosciamo nessuna che sia sopravvissuta per così tanti anni e, pertanto, riteniamo che sia uno strumento molto importante per il governo delle Canarie.

P. Se parliamo di aiuti emersi in questi ultimi anni, soprattutto nel 2021, e in riferimento ai famosi fondi Next Generation e alle piccole imprese o imprenditori. Che ne è delle informazioni relative a questo tipo di nuove linee di finanziamento per le imprese?

G.M. Credo che stiamo ancora vedendo la punta dell'iceberg. I fondi vengono messi in Next Generation da quasi un anno o un anno e mezzo, ma stanno davvero iniziando a raggiungere le PMI. Quello che è stato un boom per le aziende e che lotta anche con la nostra chiamata Innobono, bonus tecnologico molto simile, è il ToolKit di Kit Digital, che viene finanziato praticamente da Next. Questo è il più richiesto e quello su cui sto più consigliando le aziende digitali.

È molto simile all'Innobono, che quest'anno è stato record con 7 milioni e mezzo di budget di gara pubblica nelle Isole Canarie.

P. Il bando di quest'anno è già uscito?

G.M. Il termine è già scaduto, e tra poco uscirà la risoluzione. Quest'anno si sono fusi Innobono e Digital Transformation. Le linee di finanziamento e il governo delle Canarie in materia di innovazione R&S hanno un bilancio eccessivo. Quando esce la gara d'appalto delle Canarie, le imprese delle Canarie restano sempre in lista d'attesa, cosa che non avviene con i bandi nazionali. Per esempio, ora siamo molto impegnati a finanziare il CDTI.

Molti fondi della Next sono finanziati da loro. Si tratta di prestiti a tasso zero, anche se forse ora aumentano un po' con l'Euribor, e non devono essere rimborsati. È una sorta di sovvenzione o di prestito parzialmente rimborsabile.

Anche la Next Generation sta lavorando a livello di idrogeno, nel programma delle auto elettriche, il MOVES, anche se non sono specialista in questo bando. Ritengo che non si sia ancora visto così tanto denaro tornare alle imprese, e che arriverà un momento in cui le amministrazioni si vedranno crollare perché non sono solo i soldi, ma anche la gestione dal punto di vista amministrativo, per valutare, correggere e accantonare un progetto e verificarne la conformità.

Credo che arriveranno così tanti fondi che già il governo delle Canarie sta parlando con la Camera di Commercio. Stanno facendo un lavoro incredibile, e hanno già distribuito circa 1.080 milioni di dollari per la paga dei lavoratori autonomi. Molti dei prossimi inviti di questo programma dovranno essere gestiti dalle Camere o da altre entità, perché l'amministrazione è sommersa. Si aggiungerà anche il nuovo programma operativo per le Canarie, che comporterà oltre 1 miliardo di euro, oltre a Orizzonte 2020, che porta altri 20 miliardi. Cioè, ci sarà un piccolo crollo.

P. Saranno o saranno intraprese azioni specificamente volte a promuovere la cultura startup o l'innovazione e la creazione dell'impresa dal punto di vista di una startup (modello di business scalabile, mercato globale e base tecnologica)?

G.M. In luglio è stato organizzato alla presenza del Governo e del nostro Presidente un evento organizzato da Emerge. Dal sito web del CIDE Network abbiamo un widget dove è possibile visualizzare gli eventi che sono organizzati a breve e medio termine. A volte è stata data la possibilità di organizzare più eventi di fila o nello stesso giorno. Cioè, a livello di evento-promozione penso che si stia facendo uno sforzo abbastanza considerevole e abbiamo in mente tutto ciò che è start-up, startup, ecc.

Con la pandemia di Covid-19 abbiamo visto che nel tessuto produttivo delle Canarie il turismo da solo non ci dà da mangiare e che, per questo, dobbiamo cercare di promuovere altri settori in crescita come possono essere il settore audiovisivo, l'animazione e tutto ciò che sono le TIC.

Dobbiamo essere consapevoli della nostra materia prima e lavorare con quello che abbiamo qui. Una società di animazione audiovisiva è un chiaro esempio di come si può scalare con solo materia grigia, computer e creatività. Le parole chiave nell'innovazione sono idee e creatività.

Non saprei dirti niente al 100% sulle startup. So che la Camera di Commercio sta lavorando con il programma Olympo Boxes per potenziare la creazione di startup insieme all'associazione mentorDay, che lavora anche molto con l'imprenditorialità, il coaching, i giovani imprenditori, e con l'associazione Emerge.

Una delle sfide della Rete CIDE è quella di potenziare la partecipazione delle imprese al programma Horizonte Europa, che è il programma di finanziamento per eccellenza per la R&S&I, dove l'impresa canaria occupa gli ultimi posti a livello di partecipazione, anche se sta lentamente migliorando.

P. Perché pensi che l'impresa delle Canarie faccia fatica ad affrontare i progetti di cooperazione o di finanziamento a livello europeo, così come faceva in passato il programma quadro?.

A.C. Ci sono progetti che hanno un volume o un budget importante che è complicato per le dimensioni dell'azienda canaria. Inoltre, in Horizon 20 c'è una componente di ricerca applicativa che è complessa. Vi sono diversi fattori che rendono l'accesso a questi fondi meno facile, come gli inviti europei.

Il dipartimento per l'innovazione della rete CIDE ha molti progetti europei e regionali. Apparteniamo a diverse reti che offrono servizi che vengono canalizzati attraverso di noi. Facciamo parte della rete EBN, la rete europea per le imprese e l'innovazione, per partecipare al programma Erasmus per giovani imprenditori, che è un finanziamento per un periodo di formazione in molti paesi europei e in altri paesi terzi.

Cerchiamo anche di avere progetti in collaborazione e, soprattutto, di identificare nuovi servizi che possiamo poi implementare e fornire alle nostre aziende.

Abbiamo anche programmi attraverso l'Enterprise Europe Network per cercare di diffondere e incoraggiare la partecipazione delle imprese in Horizon Europe e aiutarli a trovare partner internazionali per formare consorzi e partecipare a incontri di trasferimento di tecnologia. Ci sono molte attività o progetti che realizziamo con altri fondi che diffondiamo attraverso la Rete per far arrivare questi servizi al maggior numero di utenti possibile.

L'Enterprise Europe Network è una rete potentissima all'interno della quale si integrano PROEXCA, l'ITC e la Camera di Commercio di Santa Cruz de Tenerife e di Gran Canaria. Ha anche una serie di servizi e ora lavora e si sta specializzando sulle tendenze della Commissione in materia di sostenibilità, digitalizzazione e integrazione dei finanziamenti europei.

Traduzione di Francesca Usai