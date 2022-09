La banda 26GHz, fondamentale per il 5G in Europa

Il governo lancia una consultazione pubblica sull'ordine delle basi e sull'invito a presentare offerte per la banda 26 GHz, una delle priorità per la diffusione del 5G in Europa. La consultazione è aperta fino al 27 ottobre 2022.

Il ministero degli Affari economici e della trasformazione digitale, tramite il segretario di Stato per le telecomunicazioni e le infrastrutture digitali, ha avviato una consultazione pubblica sulle basi che disciplinano la gara d'appalto per concessioni di pubblico dominio nella banda 26 GHz, una delle priorità per la diffusione del 5G in Europa.

Sono inoltre rese note le condizioni dell'asta pubblica per l'aggiudicazione, mediante procedura aperta, delle concessioni nella banda 26 GHz.

L'ordine prevede la gara d'appalto per 12 concessioni statali di pubblico dominio radio (2.400 MHz) e 38 concessioni regionali (400 MHz) in blocchi di 200 MHz- per un periodo di 20 anni prorogabile da altri 20.

Con questa consultazione pubblica si compie un ulteriore passo verso la gara d'appalto per la banda 26 GHz, che stimolerà l'introduzione del 5G in Spagna.

Questa azione fa parte delle tappe per la seconda metà del 2022 incluse Nel Piano di Ripresa. Questa azione fa parte della Strategia di sviluppo della Tecnologia 5G e dell'agenda 'Spagna Digitale 2026', guidata dal governo.

La consultazione è aperta fino al 27 ottobre 2022 ed è disponibile a Questo link.

Traduzione di Francesca Usai