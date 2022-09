Il futuro del business della moda, analizzato a Gran Canaria nelle Giornate su Sostenibilità, Imprenditorialità ed Economia Circolare

Il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del Cabildo di Gran Canaria promuove un programma di formazione sulla sostenibilità, l'imprenditorialità e l'economia circolare attraverso Gran Canaria Moda Cálida. Questo incontro, che inizierà oggi alla Casa Condal di San Fernando, è progettato dall'Associazione dei Creatori di Moda di Spagna (ACME), che ancora una volta si unisce alla corporazione insulare per sviluppare un'iniziativa di formazione per professionisti e futuri professionisti della moda dell'isola.

Designer ed esperti di economia circolare aiuteranno i partecipanti ad approfondire le chiavi del futuro del business della moda. Quadro normativo, piani d'azione, strategie collaborative, casi di successo o misure di finanziamento per lo sviluppo di progetti di moda circolare saranno alcuni dei temi che saranno sviluppati durante le due giornate.

Il ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del Cabildo di Gran Canaria, Minerva Alonso, sarà incaricata di dare il via oggi a una programmazione che durante il 18 e il 19 luglio porterà professionisti del settore di alto livello all'Università estiva di Maspalomas nel sud di Gran Canaria.

Il designer Moisés Nieto e la designer e ricercatrice Isabel Berz saranno i protagonisti delle presentazioni della giornata di oggi. Il creatore di Jienense, uno dei punti di riferimento della moda sostenibile del nostro paese, parlerà della sua traiettoria ai partecipanti, in cui spicca il suo impegno per progetti di upcycling originali, l'uso di tessuti provenienti da materiali riciclati e il suo lavoro per il recupero e la trasformazione dell'artigianato tradizionale.

Da parte sua, Isabel Berz, designer e ricercatrice di moda, presenterà le chiavi per capire le opportunità di innovazione e crescita delle aziende di moda attraverso la collaborazione transnazionale, parlando ai partecipanti delle diverse iniziative dell'Unione Europea di cui possono far parte.

Il secondo giorno inizierà con la partecipazione di Albert Guerrero, direttore della qualità e della sostenibilità di Lola Casademunt. Il suo lavoro a capo della strategia di sostenibilità di questa rinomata insegna catalana servirà come esempio pratico per trasferire ai partecipanti il nuovo quadro normativo in cui, d'ora in poi, si muoverà l'industria della moda in Europa e le sue aziende, indipendentemente dalle loro dimensioni.

La giornata continuerà con l'intervento dello specialista in contenuti digitali ed economia circolare María Giraldo. Servitizzazione, sensibilizzazione, sovra riqualificazione, ritaglio saranno concetti chiave del suo intervento, in cui parlerà delle grandi opportunità di business che esistono per l'industria della moda in questo nuovo contesto.

Le giornate di formazione si concluderanno martedì con una tavola rotonda moderata dal direttore esecutivo di ACME, Pepa Bueno, che vedrà la partecipazione della direttrice di Gran Canaria Moda Cálida, Araceli Díaz Santana, e dei designer Jorge Toledo de Chela Cló, Elena Morales e Aurelia Gil, leader di progetti di innovazione, sostenibilità e artigianato sull'isola.

Traduzione di Francesca Usai