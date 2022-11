Il divario digitale in Spagna: tipi, conseguenze e strategie per ridurlo

Nonostante i progressi tecnologici e tutti i vantaggi che questo offre, la digitalizzazione non sta accadendo allo stesso modo in tutte le persone. In questo post ti raccontiamo quali azioni vengono intraprese per ridurre il divario digitale in Spagna.

Il continuo bisogno della società di essere informati e il progresso delle tecnologie lo hanno reso fondamentale per le nostre vite. Tutto ciò implica una profonda trasformazione nella nostra società, in cui l'acquisizione di competenze digitali e la possibilità di connettersi a Internet sono sempre più necessarie.

Tuttavia, questa trasformazione digitale non riguarda allo stesso modo tutte le persone o le regioni del paese. Età, genere, formazione o territorio sono aspetti che possono condizionare la nostra interazione con il mondo digitale.

In questo senso, la Spagna ha una serie di vantaggi rispetto al processo generale di digitalizzazione del paese. Infatti, secondo l'Indice dell'economia e della società digitale 2021 (DESI), indice che riassume indicatori rilevanti sulle prestazioni digitali nell'Unione europea, la Spagna è al 9 º posto su 27 Stati membri dell'UE, con un punteggio di 57,4. Non male, non è vero?

Tuttavia, questi indicatori mostrano una tendenza preoccupante per quanto riguarda il divario digitale che esiste in alcune popolazioni a livello europeo. I dati indicano una disuguaglianza in termini di accesso a Internet, TIC e competenze digitali, in particolare tra zone rurali e urbane.

Inoltre, emerge anche che, sia a livello nazionale che a livello europeo, esiste un notevole divario di genere in relazione alle competenze digitali specializzate. In Spagna, ad esempio, solo l'1,6% delle donne che lavorano nel settore delle TIC, rispetto al 5,6% degli uomini. Questo, secondo il Women in Digital Scoreboard 2021 (WiD 2021), il quadro di valutazione che studia il divario digitale di genere a livello europeo e che rientra nel progetto DESI.

Alla luce di tutto ciò, cosa possiamo fare per ridurre il divario digitale in Spagna? Contattaci Cominciamo a capire i tipi di lacune che esistono e quali sono le loro conseguenze!

Tipi di divario digitale

Violazione di accesso

Si riferisce alla possibilità per determinati gruppi di persone di accedere alle TIC. Le cause di questo divario sono spesso le disparità socioeconomiche tra le persone e tra le diverse regioni geografiche. Questo perché non tutti i siti hanno infrastrutture che facilitano la connessione a Internet o non tutte le persone hanno le risorse per finanziare dispositivi e servizi che consentono tale connessione.

Gap di utilizzo

Si riferisce alla mancanza di competenze digitali necessarie per gestire le TIC a livello personale o professionale. Di conseguenza, le persone prive di tali competenze non hanno la possibilità di ottenere posti di lavoro legati alle nuove tecnologie o, ad esempio, non possono espletare formalità amministrative per via telematica.

Conseguenze del divario digitale

Trasformare un paese digitalmente può essere un compito complicato. Soprattutto se si considera che ogni trasformazione ha un impatto diretto sulle persone e non colpisce tutti allo stesso modo. Ecco alcuni effetti del divario digitale.

Isolamento o isolamento: le persone che non hanno accesso a una connessione internet ultra veloce hanno meno possibilità di comunicare in modo efficace via telematica.

le persone che non hanno accesso a una connessione internet ultra veloce hanno meno possibilità di comunicare in modo efficace via telematica. Barriera allo studio: l'arrivo della pandemia ha reso evidente la necessità per tutti gli studenti e gli insegnanti di avere accesso alla tecnologia e alle competenze digitali necessarie per garantire la formazione della cittadinanza.

l'arrivo della pandemia ha reso evidente la necessità per tutti gli studenti e gli insegnanti di avere accesso alla tecnologia e alle competenze digitali necessarie per garantire la formazione della cittadinanza. Accentuazione delle differenze sociali: la mancanza di competenze digitali riduce le possibilità di accedere a un gran numero di posti di lavoro, con ripercussioni dirette sull'economia di questi lavoratori.

la mancanza di competenze digitali riduce le possibilità di accedere a un gran numero di posti di lavoro, con ripercussioni dirette sull'economia di questi lavoratori. Discriminazione di genere: come abbiamo già detto, il divario digitale colpisce più le donne che gli uomini, violando i principi di parità di genere.

Strategie per ridurre il divario digitale in Spagna

Sebbene la Spagna abbia elevate prestazioni in termini di connettività e negli ultimi anni sia notevolmente migliorata nell'implementazione di reti in fibra ottica, ci sono ancora lacune digitali. Per questo motivo, l'acquisizione e lo sviluppo di competenze digitali è una delle priorità del governo. Che ha elaborato una serie di strategie, piani e azioni per porre fine al divario digitale nel paese.

Esempi di questi sono: il piano di ripresa, trasformazione e resilienza, l'agenda Spagna digitale 2026, la strategia di spinta tecnologica 5G o il piano di competenze digitali.

Tutte queste iniziative mirano a promuovere l'acquisizione e lo sviluppo di competenze digitali nella popolazione per eliminare il divario digitale. Inoltre, cercano di promuovere l'implementazione delle tecnologie digitali per promuovere l'economia e una migliore qualità della vita per tutti.

Traduzione di Francesca Usai