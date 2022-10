Oltre 400 milioni di euro per la digitalizzazione e la decarbonizzazione del trasporto merci

Il Ministero dei Trasporti, della Mobilità e dell'Agenda Urbana (Mitma) ha concesso provvisoriamente 435,8 milioni di euro in aiuti a 69 aziende pubbliche e private per sviluppare progetti di decarbonizzazione e digitalizzazione del trasporto merci.

In particolare, 117 progetti di 98 domande saranno sovvenzionati nell'ambito del piano di recupero, volti a migliorare le operazioni e l'efficienza del settore, dando maggiore peso a modi meno inquinanti, come la ferrovia, e a spostare i progressi digitali e tecnologici disponibili.

I fondi NextGenerationEU cofinanzieranno, in media, il 35% del costo dei progetti, quindi contribuiranno a mobilitare fino a 1.227 milioni di euro in investimenti, guidando la riattivazione del tessuto produttivo e rafforzando l'impegno del governo per un'attività fondamentale per la transizione verso un'economia meno inquinante e più efficiente e resiliente. Non per niente, i trasporti sono responsabili del 27% delle emissioni di gas serra generate in Spagna all'anno.

Il settore privato riceverà la maggior parte degli aiuti, con l'86% del totale. Così, 372,9 milioni di euro saranno destinati a finanziare 83 domande di 61 aziende private. Nel frattempo, 15 proposte di otto enti pubblici saranno sovvenzionate con 62,9 milioni di euro dai fondi di recupero europei.

Il Ministero ha pubblicato oggi in sede elettronica la risoluzione provvisoria di questo bando di sovvenzioni alle imprese per il sostegno al trasporto sostenibile e digitale, incluso nel Piano di Recupero, Trasformazione e Resilienza (PRTR). Da domani si apre un termine di cinque giorni lavorativi per presentare accuse o rinunciare agli aiuti attraverso la sede elettronica di Mitma. La risoluzione finale sarà pubblicata durante il quarto trimestre dell'anno ed è previsto che l'anticipo fino al 30% della sovvenzione concessa sarà pagato prima della fine dell'anno. A questo proposito, l'attuazione dei progetti deve iniziare prima del 30 giugno 2023 e concludersi prima del 31 dicembre 2025.

Progetti selezionati

Gli aiuti del programma di sostegno al trasporto sostenibile e digitale cofinanzieranno lo sviluppo e la decarbonizzazione del settore ferroviario, che prende la maggior parte delle sovvenzioni, il miglioramento della sicurezza e la digitalizzazione del trasporto merci su strada, la digitalizzazione dei servizi o l'implementazione di combustibili alternativi, tra gli altri.

Il trasporto ferroviario di merci riceverà un totale di 327,7 milioni di euro per, tra le altre azioni, l'acquisizione di 1.932 vagoni e 59 locomotive elettriche; l'implementazione di ERTMS a bordo in 73 locomotive; la sostituzione di zapate in 4.155 vagoni per ridurre il rumore di frenata; lo sviluppo, la costruzione e il test di una locomotiva prototipo dotata di cambio automatico della larghezza della corsia; e la costruzione o la ristrutturazione di 12 terminali intermodali e caricatori privati (dotazione della larghezza della strada UIC, elettrificazione, aumento della lunghezza della strada utile).

Al settore portuale vengono assegnati 54 milioni di euro per la promozione di energie alternative in 10 porti di interesse generale con 4 progetti OPS (Onshore Power Supply) per fornire energia elettrica dalla rete generale alle navi ormeggiate nel porto per soddisfare le esigenze a bordo, in modo che possano spegnere i loro generatori e motori ausiliari; e la costruzione di due navi di fornitura di combustibili alternativi. Inoltre, saranno aiutate 3 azioni per la remoteizzazione e l'adattamento di 3 navi da trasporto per la connessione elettrica a terra e l'acquisizione di un traghetto catamarano ad alta velocità alimentato da GNL.

Altri 17,7 milioni di euro andranno al settore aeroportuale per l'acquisizione di 67 autobus per il trasferimento di passeggeri, 128 gruppi elettrogeni e 70 piattaforme di sollevamento; e la remoterizzazione di 40 attrezzature sul lato aria negli aeroporti.

Nel frattempo, circa 23 milioni di euro sono destinati al trasporto su strada per 19 progetti di produzione di pavimenti sostenibili; la costruzione di due parcheggi sicuri, per un totale di 1.173 posti; due idrogeneri con una capacità giornaliera per 16 veicoli; e 4 progetti di implementazione di sistemi di trasporto intelligenti (ITS) con un impatto su più di 3.500 chilometri di strade.

Concorrenza competitiva

Il bando per gli aiuti si è tenuto in concorrenza competitiva, il che implica che sono stati selezionati solo i progetti che hanno ottenuto il miglior punteggio secondo i criteri tecnici stabiliti nell'ordine ministeriale TMA/370/2022 di base e chiamata, del 29 aprile, e nell'ordine ministeriale TMA/758/2022, del 5 agosto.

Così, le 156 domande ricevute da 118 aziende per finanziare 213 progetti con 603,5 milioni di euro provenienti dai fondi europei sono state valutate in base al loro impatto, qualità, maturità e rilevanza, lasciando fuori dal bando tutte quelle che non soddisfacevano i requisiti stabiliti in questa linea di investimento del PRTR come essere abbastanza mature e sufficientemente mature e finanziariamente solvibili per essere effettivamente implementate e In questo senso, il 94,7% dei fondi convocati sono stati assegnati, e il resto è destinato a continuare a promuovere la trasformazione sostenibile e digitale dei trasporti attraverso lo stesso programma.

Questo programma, progettato secondo la strategia di mobilità sicura, sostenibile e connessa, è in linea con l'iniziativa Mercancías 30, che mira a promuovere il trasporto ferroviario di merci come spina dorsale delle catene logistiche multimodali.

Traduzione di Francesca Usai