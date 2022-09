Startup nelle scienze marine, biodiversità o rinnovabili hanno un alleato nel Patto per la Scienza e l'Innovazione delle Canarie

Il presidente delle Canarie, Ángel Victor Torres, ha presieduto la firma del Patto per la scienza e l'innovazione delle Canarie, un documento “che impegna i sottoscrittori a lavorare attivamente per promuovere la ricerca e l'innovazione nelle isole, per il loro trasferimento nel tessuto produttivo e sociale e per il progresso e il miglioramento della competitività”. All'atto della firma erano presenti, tra le altre autorità, il ministro della Scienza e dell'innovazione, Diana Morant, nonché rappresentanti dei diversi partiti politici, delle pubbliche amministrazioni e della società civile che aderiscono a questa iniziativa.

Il Patto per la Scienza e l'Innovazione nelle Canarie è stato promosso dal Ministero dell'Economia, della Conoscenza e dell'Occupazione al fine di riunire gli attori politici, economici, tecnici e sociali meglio posizionati per realizzarlo. Dopo mesi di lavoro e scambio di proposte e contributi, è stato concordato il documento sottoscritto oggi, che impegna le parti firmatarie a lavorare per migliorare i finanziamenti e le risorse al fine di raggiungere le quote europee di investimento; rafforzare la governance e la partecipazione all'ecosistema di R&S&I e puntare sui talenti, promuovendo la carriera scientifica, le vocazioni precoci, l'imprenditorialità, la chiusura del divario di genere e così via.

Nella conferenza stampa successiva alla firma, Torres ha sottolineato che, di fronte a questioni chiave per il futuro delle isole, “non ci siano crepe tra i partiti e i collettivi della società civile, come è successo con la pandemia, il vulcano o il recente incendio di Los Realejos. Questo è un patto che ci impegna per il futuro ed è molto importante”. Il presidente ha sottolineato che le isole hanno motivo di ospitare il Centro Nazionale di Vulcanologia e di aspirare alla sede dell'Agenzia Spaziale Spagnola, per cui ha annunciato la candidatura delle Canarie in entrambi i casi. “Vogliamo competere; sappiamo che non sarà facile, ma si ottiene ciò che si vuole”, ha detto.

“La pandemia, il vulcano e gli incendi hanno dimostrato la necessità della scienza”

Il capo dell'Esecutivo ritiene che l'atto di oggi, con l'appoggio ottenuto a questo patto, fa sì che “quasi rimangano le parole perché non è semplice un consenso del genere. Siamo in un momento difficile in cui l'importanza della scienza è stata dimostrata. Nello stesso anno della pandemia si ottiene un vaccino, cosa che non era mai successa prima nel mondo. Lo stesso vale per il vulcano di La Palma, perché senza la scienza non si sarebbe saputo da dove sarebbe uscita l'eruzione e gli scienziati hanno quasi chiesto scusa per aver sbagliato di 300 metri, quando questo ha salvato delle vite. E anche con l'incendio di questi giorni nel nord di Tenerife, dove i droni hanno permesso di conoscere i punti caldi. Tutto ciò è scienza e dimostra che è necessario investire il più possibile in questo settore. Abbiamo aumentato il bilancio per la scienza dell'85 per cento, ma è ancora insufficiente perché dobbiamo imparare dal presente”.

In questa linea, Torres ha ricordato che, a Jameos del Agua (Lanzarote), lo scorso 2 dicembre è stata firmata l'Agenda Canaria 2030, “nella quale si scommette su una legge di scienza e su altri progressi, compresa la parte di bilancio, cosa che è anche nel patto di oggi”. Ha inoltre insistito sulla necessità di sfruttare al massimo i fondi europei.

Da parte sua, il ministro della Scienza e dell'innovazione ha assicurato che si tratta di una giornata molto speciale, anche se le sue prime parole sono state rivolte alle famiglie colpite dall'incendio forestale nel nord di Tenerife iniziato giovedì scorso (21 luglio). Morant si è congratulato con le amministrazioni per aver ridotto la gravità delle fiamme (la cui emergenza è tornata al livello 1, il che restituisce la gestione al Capitolo) e ha sottolineato il ruolo fondamentale svolto dalla scienza per questo risultato.

Secondo lui, la firma è “un esercizio di maturità e di altezza politica e sociale. Non è stato firmato nulla, ma un impegno per il futuro, per la speranza. Quando abbiamo dovuto affrontare la crisi del vulcano o la pandemia, quando i nostri cittadini erano in pericolo di morte, tutti guardavamo agli scienziati e ci aspettavamo da loro una risposta. E sono stati all'altezza delle circostanze e, oggi, la politica e la società canaria restituisce loro ciò che hanno dato impegnandosi per la scienza e l'innovazione come leva di generazione di progresso. Per questo, tutto il mio riconoscimento a questo patto che hanno firmato”, che ha legato l'accordo nazionale sottoscritto anche con i partiti e la società civile.

“Fare una Spagna migliore si fa da tutta la Spagna e, per questo, bisogna investire in tutti i territori, poiché tutti hanno potenzialità che bisogna saper sfruttare, e scommettiamo sulla decentralizzazione dei centri di ricerca come l'Agenzia Spaziale Spagnola o il Centro Nazionale di Vulcanologia”.

Morant ha raccolto il guanto della proposta di Torres affinché le Canarie accolgano l'Agenzia Spaziale. Inoltre, ha spiegato che, dal 2018 al 2021, il Ministero della Scienza e dell'Innovazione ha stanziato 81 milioni di euro per progetti di ricerca (di università e imprese) sulle isole, “il 22% in più rispetto alla media annuale precedente il governo di Pedro Sánchez”.

L'Istituto di Astrofisica delle Canarie (IAC) ha avuto un contributo straordinario di 9 milioni nel 2021 e di 13 milioni nel 2022. Inoltre, ha sottolineato che sarà lanciata la più grande offerta pubblica di lavoro nel settore della scienza, “con 20 posti in più per i funzionari di ricerca nell'IAC, il 40% in più del personale attuale”.

Il ministro sottolinea che le Canarie hanno quasi raddoppiato gli investimenti nella scienza

Il ministro ha elogiato il fatto che le Canarie abbiano quasi raddoppiato gli investimenti nella scienza con il governo di Angel Victor Torres (85% in più), “perché questo è il ruolo più forte, il bilancio, qualcosa che si dimostra con cifre e fatti”.

ha inoltre sottolineato i progetti di infrastrutture scientifiche uniche nelle isole, “con centri di eccellenza che non solo fanno ricerca di riferimento internazionale, ma ci posizionano sul podio mondiale, come il Gran Telescopio delle Canarie, la Piattaforma Oceanica delle Canarie, gli osservatori del Teide e del Roque de los Muchachos), la RedIris (rete a fibre scure ad alta capacità per 30 anni) o il nodo di supercalcolo dell'IAC di La Palma.

Inoltre, ha sbloccato le linee di ricerca per le scienze marine, la biodiversità e le energie rinnovabili nell'arcipelago.

Ha insistito, “vogliamo che queste isole siano totalmente sostenibili, con energie pulite, proteggendo la biodiversità attraverso l'ambiente marino e utilizzando le tecnologie più avanzate per tale controllo. ” Le Canarie si posizionano quindi in nicchie di lavoro di punta e di futuro“.

Il Patto per la Scienza sarà disponibile sul sito web dell'Agenzia Canaria per la Ricerca, l'Innovazione e la Società dell'Informazione, in modo che possa essere consultato e, se del caso, firmato da chi lo desidera.

Oggi è stato sottoscritto da Ángel Víctor Torres Pérez, presidente delle Canarie; Nira Fierro Díaz (PSOE); José Miguel Barragán Cabrera (CC), Poli Suárez Nuez (PP); Luis Alberto Campos Jiménez (NC); María del Río Sánchez (Si Podemos); Jesús Ramón Ramos Chinea (ASG); Ricardo Fernández de la Puente Armas (Cs); Ernesto Pereda de Pablo, vicerettore della ricerca e del trasferimento del l'università di La Laguna; Lluís Serra Majem, rettore del l'università di Las Palmas de Gran Canaria; Pedro Alfonso Martín, presidente di CEOE-Tenerife; José Cristóbal García García, vicepresidente della Confederación Canaria de Empresarios; Manuel Navarro Ramos, segretario generale UGT-Canarias, e Inocencio González Toscón, segretario generale delle Commissioni Operaie nelle Canarie.

Al progetto aderiscono anche la Federazione Canaria dei Comuni e la Federazione Canaria delle Isole, con la firma della presidente della Fecam, Mari Brito, e del presidente del Consiglio di Tenerife, Pedro Martín.

Le Canarie aspirano alla sede del Centro Nazionale di Vulcanologia

Inoltre, il ministro della Scienza e il presidente autonomo hanno discusso dello stato di creazione del consorzio tra i due governi, in modo che le Canarie possano accogliere il futuro Centro Nazionale di Vulcanologia. Il consorzio ha lo scopo di gestire la collaborazione scientifica, tecnica, di innovazione, economica e amministrativa delle entità che lo compongono per la costruzione, l'attrezzatura e la gestione di questo centro di riferimento.

Il Centro Nazionale di Vulcanologia sarà un'infrastruttura dedicata alla gestione integrale del fenomeno vulcanico nelle regioni vulcanicamente attive, promuovendo lo scambio di conoscenze tra gruppi di ricerca e il rafforzamento della cooperazione, al fine di accrescerne la visibilità internazionale e contribuire allo sviluppo sostenibile delle regioni vulcaniche.