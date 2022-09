Startup verdi alle Canarie: occupazione, formazione e innovazione in nuovi modelli di business a EnergyTech

Per la loro rilevanza per la sostenibilità del Paese, della nostra economia e dell'ambiente, i settori dell'energia e la transizione ecologica sono due dei motori economici su cui si basa la Strategia Spagna Nazione Imprenditoriale del Governo di Spagna. Inoltre, questi sono fronti suscettibili di profondi miglioramenti ed efficienze ottenibili attraverso l'innovazione tecnologica e la creazione di posti di lavoro di qualità attraverso startup. Uno dei 10 assi trattori del piano è l'Energia e transizione ecologica, “settore di fondamentale importanza per la sostenibilità del paese, della nostra economia e dell'ambiente”.

La Fundación Emprende Canarias ha lanciato un'iniziativa per la promozione delle startup nei settori che, a livello internazionale, sono noti come EnergyTech e CleanTech con conseguenze ed effetti positivi per la creazione di posti di lavoro autonomi. Secondo questa Fondazione, recentemente incorporata nella Rete PIDI di CDTI, la cura dell'ambiente attraverso modelli energetici rinnovabili, o scommettere su un consumo consapevole delle risorse, Sono alcuni dei parametri che segnano una svolta nell'industria energetica. Una tendenza che sembra essere arrivata per rimanere e che ha creato un nuovo spazio per proposte innovative e startup che contano su questi massimi nel loro modus operandi.

Le startup EnergyTech e CleanTech sono fondamentali nel percorso verso la sostenibilità e la decarbonizzazione tracciato dai piani governativi di transizione energetica. Questi piani hanno come fine l'evoluzione verso modelli di produzione, di business e di società meno dipendenti dai combustibili fossili. Inoltre, i criteri ESG (ambientali, sociali e di buon governo) stanno diventando sempre più importanti per le aziende. Infatti, indipendentemente dalle loro dimensioni, implementano le loro strategie di sostenibilità con interesse per il cambiamento climatico e lo sviluppo di un'economia a basse emissioni di carbonio.

Le aziende del settore EnergyTech mettono la tecnologia al servizio dell'efficienza energetica, della mobilità sostenibile, delle nuove fonti di generazione di energia, del loro stoccaggio e dei nuovi modelli di business. Inoltre, il termine CleanTeach comprende le aziende che utilizzano nuove tecnologie con un impatto ambientale positivo.

Il Forum economico mondiale ha stimato un anno fa il potenziale economico della sostenibilità ambientale per i prossimi 10 anni a 8,7 miliardi di euro e 395 milioni di posti di lavoro, di cui il settore energetico potrebbe generare 3 trilioni di euro e 87 milioni di posti di lavoro nel prossimo decennio.

Così, dei fondi dell'Unione Europea per la ripresa dopo la pandemia, noti come Next Generation EU, che la Spagna ha incorporato nei bilanci generali dello Stato per il 2021, l'importo più alto corrispondeva al ministero per la transizione ecologica e la sfida demografica. Questo ministero ha le competenze in materia di energia: quasi 7 miliardi di euro, un quarto del totale ricevuto. Una parte di questo bilancio si traduce in sovvenzioni alle imprese per rafforzare i loro piani di sostenibilità.

Le startup EnergyTech e CleanTech sono fondamentali per la creazione di modelli di energia rinnovabile e l'impegno per un consumo consapevole delle risorse. In effetti, questi sono i parametri che segnano il punto di svolta verso la transizione energetica.

Startup: due cambiamenti legislativi di maggiore portata negli ultimi decenni nel modo di creare posti di lavoro autonomi

La Spagna sta per registrare due dei più importanti cambiamenti legislativi nel modo in cui, dopo decenni, si crea lavoro autonomo. Il Consiglio dei ministri ha infatti approvato lo scorso dicembre 2021 il rinvio alle Corti del progetto di “Legge per la promozione dell'ecosistema delle start-up”, meglio conosciuta come legge sulle startup.

La legge sulle startup apre finalmente il quadro giuridico e fiscale a un tipo di imprese, le startup, che si differenziano dalle PMI nel modo di finanziarsi e di attrarre o trattenere talenti, il che richiedeva un trattamento differenziato, finora inesistente in Spagna.

Nello stesso Consiglio dei Ministri è stata approvata anche la Legge Crea e Cresce che prevede la possibilità di costituire una Società di Responsabilità Limitata con un capitale sociale di 1 euro, eliminando il minimo legale di 3000 euro stabilito finora. La costituzione telematica delle imprese è promossa attraverso lo sportello unico del Centro d'informazione e di rete per la creazione di imprese (CIRCE), che garantisce una riduzione dei tempi di costituzione e dei costi notarili e di registrazione. Questa legge è già stata approvata lo scorso 30 giugno dal Congresso ed è attualmente in fase di approvazione da parte del Senato.

La norma include misure per migliorare gli strumenti di finanziamento della crescita delle imprese alternativi al finanziamento bancario, come microfinanziamento o crowdfunding, investimenti collettivi e capitale di rischio.

La “Strategia Spagna Nazione Imprenditoriale” segna la strada verso la transizione ecologica e l'energia pulita

La Spagna si è posta la sfida di diventare un paese attraente per le start-up attraverso la Strategia Spagna Nazione Imprenditoriale. Il suo obiettivo è quello di facilitare e promuovere la loro creazione e sviluppo attraverso quattro obiettivi: investimento, talento, scalabilità e sostegno del settore pubblico all'imprenditorialità.

La 'Strategia Spagna Nazione Imprenditoriale' mira a rendere la Spagna del 2030 una nazione innovativa e un punto di attrazione per gli investimenti e per questo stabilisce quattro obiettivi. Per quanto riguarda gli investimenti, vuole accelerare il processo di maturazione degli investimenti in Spagna per rafforzare l'economia; per quanto riguarda il talento, la strategia è progettata per svilupparlo, attirarlo e trattenerlo con l'obiettivo di trasformare la Spagna in un paradiso del talento.

La scalabilità delle imprese è un altro obiettivo, per questo motivo si promuoveranno iniziative affinché in Spagna ci sia un numero crescente di imprese in grado di scalare e crescere in modo esponenziale per consolidare settori fiorenti e generare maggiore occupazione; il quarto obiettivo della strategia è quello di creare un settore pubblico imprenditoriale, di rendere il settore pubblico un'amministrazione agile che generi quadri normativi favorevoli, stimoli gli investimenti di capitale di rischio e stimoli l'innovazione.

Per raggiungere tutti gli obiettivi, l'Alto Commissariato per la Spagna Nazione Intraprendente mette in atto 50 misure che rientrano nella 'Strategia Spagna Nazione Imprenditoriale'. Tra queste misure c'è la già citata legge sulle startup e altre che hanno un impatto sul fatto che la Spagna ha bisogno di una transizione ecologica. Ora, Questa esigenza è ancora più pressante per le energie pulite, e dai cambiamenti che ne deriveranno, verrà uno straordinario impulso economico di cui abbiamo più che mai bisogno.

Un'occupazione di qualità può essere associata solo ad una ricerca di ricchezza sostenibile. Il nostro paese ha già aziende che lavorano per frenare il consumo di plastica e rifiuti, che utilizzano solo materiali riciclati, o che forniscono ai loro clienti energia 100% o verde. Un'azienda può utilizzare i suoi dati per promuovere campagne di marketing, ma può anche utilizzare i dati per migliorare l'ambiente.

Traduzione di Francesca Usai