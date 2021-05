Alta participación en los talleres y sesiones paralelas del Festivalito LAB

Una veintena menores han participado en los tres talleres organizados dentro del programa de actividades paralelas Festivalito LAB para acercar el mundo audiovisual a los jóvenes de una manera cercana y amena, indica en una nota de prensa de la organización del certamen. Los talleres de hologramas, edición de vídeo con DaVinci y rodaje y edición de vídeo con móvil o Tablet, añade, han sido para la gran mayoría de los niños su primera incursión en las posibilidades del lenguaje cinematográfico y audiovisual como vehículo para contar historias.

De manera paralela, señala, se han celebrado tres encuentros y sesiones profesionales para los adultos participantes en esta edición del Festivalito La Palma. El primero consistió en un encuentro de confraternización entre los participantes de La Palma Rueda con aforo limitado, que el resto pudo seguir online. En la sesión de presentaciones divulgativas participaron representantes de instituciones como el Instituto Canario de Desarrollo Cultural (IDC), la Plataforma de Nuevos Realizadores (PNR), el Festival Tiempo Sur, la Universidad del Atlántico Medio y el Festival Tazacortos, entre otros. Y por último, la sesión de trabajo Cineasta busca productora “despertó gran interés entre los participantes inscritos ya que es una forma de crear sinergias con productoras con experiencia a través de presentaciones rápidas (pitching) y encuentros one to one entre profesionales del sector y cineastas emergentes que quieran darse a conocer”, agrega.

El Festivalito La Palma está organizado por la productora Chukumi Studio. Su máximo impulsor es el Cabildo de La Palma, a través de la Consejería Cultura y Patrimonio Histórico y de la Consejería de Turismo. Es también patrocinador del certamen el Gobierno de Canarias a través del Instituto Canario de Desarrollo Cultural y de Promotur, así como el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane y el Ayuntamiento de El Paso. Además, cuenta con el patrocinio y colaboración de diferentes empresas como Fundación Cajamar, Universidad del Atlántico Medio, Digital 104, Autos Oasis, Viajes Insular, Isla Bonita Love Festival, Fundación Canaria Reserva Mundial de la Biosfera de La Palma, Plataforma Nuevos Realizadores, entre otros, concluye la nota.