CC señala que Noelia García lleva 10 años “paralizando” la obra del Parque Cultural Islas Canarias

Coalición Canaria (CC) en Los Llanos de Aridane, en una nota de prensa, señala que “las obras del Parque Cultural Islas Canarias llevan paralizadas los 10 años que Noelia García y su equipo llevan gobernando”. Al efecto, en la nota destaca que la alcaldesa aridanense “lleva 10 años paralizando” de citada obra.

Indica que “hace dos años que tanto ella como Mariano Hernández, presidente del Cabildo y, además, concejal de Los Llanos, se hicieron una foto noticia de autobombo frente al Parque para decir que se comprometían a reactivar los trabajos”. “Mariano Hernández como presidente ha anunciado hasta tres veces en estos dos años el comienzo de las obras, y seguimos esperando”, recuerda Francisco Montes de Oca, portavoz de CC en el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane.

La alcaldesa Noelia García “ha dicho recientemente en una entrevista que la obra lleva paralizada 20 años y que es algo inexplicable. Pero se olvida que de esos 20 años ella lleva gobernando 10”, puntualiza Montes de Oca. “¿Es que en 10 años no ha podido hacer nada?”, añade.

“No puede seguir echando la culpa a quienes gobernaron antes que ella porque ya lleva una década sentada en el sillón de alcaldesa”, agrega. “Son 10 años en los que Los Llanos, con más presupuesto y más subvenciones externas, podría haber seguido avanzando, pero, lejos de eso, los presupuestos no se ejecutan, no hay proyectos hechos de infraestructuras que permitan generar actividad económica, no se ha hecho grandes obras y el dinero no llega a la calle ni a los vecinos”. “Los Llanos está parado, comercios que cierran, no se genera empleo y la ciudad no avanza”, subraya el portavoz de CC.

En 2017 y 2018, se apunta en la nota, “siendo presidente del Gobierno de Canarias Fernando Clavijo (CC), se destinó 1 millón de euros para continuar la obra, partida que no se invirtió porque Noelia García no fue capaz de tener el proyecto en tiempo y forma”.

Por otro lado, añade, “la alcaldesa denunciaba justo antes de las elecciones, en abril de 2019, que ‘el Parque Cultural de Canarias vegeta a la espera del Cabildo’ o que “la pasividad del Cabildo impide avanzar a Los Llanos de Aridane’. Sin embargo, desde que su concejal es presidente, ya no reclama, a pesar de que, casi dos años después de la promesa de Mariano Hernández, el edificio sigue paralizado”.

La empresa pública Tragsa, se indica en la nota, “tiene la encomienda de la obra desde 2018, pero no se podían iniciar los trabajos porque el Ayuntamiento no había hecho su parte y no había contratado la redacción del proyecto. Proyecto que se le encarga posteriormente a esta empresa pública y que tendría que haber estado listo en marzo de 2020”.

“Con más de un año de retraso”, apunta, “parece que ya hay por fin un proyecto aprobado que permite iniciar las obras, pero el Cabildo solo ha incorporado a los presupuestos de este año una partida de 31.000 euros, y acabar la obra, según el proyecto de Tragsa, requiere 11,5 millones de euros”. “Esperamos que se pongan además fondos del Fdcan (Fondo de Desarrollo de Canarias) para que la obra avance este año”, plantea Fran Montes de Oca.

Sin embargo, prosigue, “esta obra ha contado con financiación del Cabildo desde 2017: ese año, tenía una partida de 500.000 euros que no se ejecutó; en 2018, tenía 1,5 millones de euros de los que tampoco se ejecutó nada; en 2019, la partida fue de 1,8 millones de euros, de los que se ejecutaron solo 43.000 euros; en 2020, la partida fue de 370.000 euros, de los que solo se ejecutaron 154.000 euros”.

“Al final lo que puede parecer es que Noelia García y Mariano Hernández están retrasando la obra para empezarla más cerca de las elecciones”, señala el portavoz de CC, “algo que empezamos a ver como habitual, pues el Ayuntamiento de los Llanos deja sin ejecutar año tras año gran parte del presupuesto y hace escasamente unas semanas ha incorporado lo no gastado hasta ahora para hacer obras el año que viene, justo antes de las elecciones”.

“Que se hagan las obras es lo importante. Pero igual de importante es que la alcaldesa y su equipo trabajen los 4 años de la legislatura y no solo al final”, recalca Montes e Oca. “Esta forma de gestionar paraliza al municipio, porque dejar todo para el último año colapsa los servicios del Ayuntamiento y, además, no da tiempo de hacer en un año todo lo previsto en años anteriores”, concluye.