El Ateneo de Madrid acogió el pasado sábado el acto ‘La Palma en el Ateneo, escritores por La Palma’ en beneficio de los damnificados por el volcán. En este evento solidario editoriales y autores donaron ejemplares para su venta.

Este encuentro benéfico está impulsado por un grupo amplio de palmeros que residen en Madrid, muchos de ellos desde hace muchos años. “A la cabeza de estos, muy especialmente se han involucrado en su organización Ángeles Fernández, Olga López y Matilde Pérez Taño. A mí me pidieron el favor de reunir a los escritores y hacer un programa que he hecho benéficamente con mucho gusto. Este es un acto, pues, de la sociedad civil pura y dura, pero no porque estemos enfadados con los políticos o porque les estemos 'contestando' ni nada parecido: no hemos querido incluir a los políticos, sobre todo, porque queríamos despejar toda duda de que pudiéramos estar requiriendo fondos públicos de las instituciones palmeras para su realización, cuando, en realidad, se trata de todo lo contrario: este acto tiende a coste cero y lo poco que cuesta le cuesta a algunos palmeros residentes en Madrid. Por supuesto, aquí nadie cobra, y de lo que se trata es de recaudar lo que modestamente pueda recaudarse por medio de un acto de este tipo para los damnificados por la erupción volcánica. La cuenta donde cualquiera de ustedes puede realizar sus donaciones es la del Cabildo Insular porque estas deben ser canalizadas a través de las instituciones, que son las que conocen las necesidades tras la erupción volcánica y tienen la posibilidad de dirigirlas más eficazmente a las asociaciones que las atienden”, explicó Nicolás Melini, uno de los impulsores, en su intervención.

“Tenemos que agradecer al Ateneo de Madrid, a su junta directiva, habernos acogido el sábado sin coste alguno para la organización. Muchas gracias a Pepe Esteban y Erwin Zwcki, que nos contactaron con la directiva de esta casa. Muchas gracias a Montaña Pulido, que benéficamente ha hecho los diseños para la difusión del evento. Muchas gracias a las editoriales que han donado ejemplares de los libros de algunos de los autores participantes: especialmente a las editoriales Pre-Textos, La Huerta Grande, Páginas de Espuma y Ediciones La Palma. Los autores aquí presentes también han donado ejemplares de sus libros: muchas gracias también, pues esos ejemplares se traducirán en fondos para los damnificados”, dijo.

“Pero, como sucede con todo buen acto literario, lo económico no es lo único y ni siquiera resulta ser lo esencial. Lo esencial del acto literario es su cualidad simbólica: lo que significa que estemos aquí, lo que le decimos a los demás por estar aquí y hacer esto, tanto como el conocimiento que nos transmitan ahora los escritores. Muchas gracias a Valeria Correa Fiz, Anelio Rodríguez Concepción, David Toscana, Esther Bendahan, Pepe Esteban, Juan Carlos Chirinos, Carmen Posadas, Francisco Javier Pérez, Jorge F. Hernández, J.J. Armas Marcelo y Elsa López por lo que sigue, y a todos ustedes por participar”, concluyó.