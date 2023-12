El Festival de Música de Canarias programa ocho conciertos en La Palma

El Festival Internacional de Música de Canarias celebra su 40 edición, y lo hace a lo grande, con prestigiosos directores, solistas y orquestas de máximo nivel internacional. En La Palma ofrecerá ocho destacados conciertos, entre el 12 de enero y el 8 de febrero de 2024. Estarán en la Isla la británica Academy of St. Martin in the Fields, considerada una de las mejores formaciones de cámara del mundo; Jordi Saval con la Orquesta Hespérion que estrenan un potente espectáculo con músicas vinculadas a la esclavitud; la orquesta barroca Il Pomo d’oro, formada por algunos de los mejores especialistas en música antigua; y un ensemble de la Sinfónica de Tenerife.

El programa se completa con las propuestas de la sección En Paralelo del FIMC: el concierto del prestigioso Dúo Cassadó (violonchelo y piano), los espectáculos multidisciplinares ‘Océano’ y ‘Ángaro’, y el concierto protagonizado por el pianista Othoniel Rodríguez. Todo ello en espacios de Santa Cruz, El Paso y Los Llanos de Aridane. Las entradas estarán disponibles en www.festivaldecanarias.com.

Organizado por el Gobierno de Canarias, en colaboración con el Cabildo Insular y bajo la dirección artística de Jorge Perdigón, la programación del 40 FIMC en La Palma comenzará el viernes 12 de enero en el Teatro Circo de Marte con el estreno del espectáculo 'Un mar de músicas 1492-1880. Villancicos Criollos, de Negros y de Lenguas, en diálogo con las músicas de África, América y del Caribe“, dirigido por Jordi Savall.

El consejero de Cultura del Cabildo de La Palma, Pablo Díaz Cobiella, destacó que este festival de música “viene a marcar un antes y un después. Es una apuesta por acercar al público palmero a estos estilos musicales. Trabajamos para que más allá de estos ocho conciertos, en próximas anualidades, podamos llegar a más rincones con más citas del Festival”.

Por su parte, el director del Festival, Jorge Perdigón, remarcó que “La Palma siempre ha sido protagonista de este Festival. Nos da la oportunidad de disfrutar de obras únicas, incluso estrenos mundiales”.

Con la participación de la Capella Reial de Catalunya, Hespèrion XXI y músicos invitados de Cuba, Haití, Brasil, Malí, Venezuela y México, con el Tembembe Ensamble Continuo, el espectáculo es un homenaje a los más de 25 millones de víctimas de la esclavitud. Se escucharán los ritmos y las canciones que traen a la memoria aquella historia forjada en el sufrimiento, cuando la música llegó a ser un medio de supervivencia.

El Dúo Cassadó recala también en La Palma acompañado por el bailaor Iván Vargas para interpretar el programa ‘Hechizo y duende’, con el que rinden homenaje a García Lorca en el 125 aniversario de su nacimiento. Será el sábado 13 de enero en la Casa de la Cultura Braulio Martín Hernández, en El Paso, donde se podrán escuchar obras del siglo XX español interpretadas por Marta Moll (piano) y Damián Martínez (chelo).

El programa continúa con el concierto que ofrecerá un ensemble de viento y percusión de la Sinfónica de Tenerife con un repertorio camerístico integrado por obras de Copland, Krenek, Rautavaara, Dvorak y el estreno absoluto de una obra de la compositora canaria Irene R. Fariña, un encargo del Festival. Música hecha en los siglos XIX, XX y XXI en diferentes partes del mundo, para un programa que estará dirigido por Hakan Hardenberger, excepcional trompetista sueco, que se podrá disfrutar el 24 de enero en el Teatro Circo de Marte.

Otra de las grandes propuestas de esta edición es la londinense Academy of St. Martin in The Fields, que ofrecerá conciertos de cámara en varios escenarios de las islas, entre ellos en el Museo Benahoarita de Los Llanos de Aridane, el martes 30 de enero. La formación británica hará un recorrido por el barroco, el clasicismo y el romanticismo, con obras de Bach, Brahms y Mendelssohn.

La programación en La Palma se cierra el 8 de febrero en el Circo de Marte con el concierto de la orquesta barroca Il Pomo D’oro, bajo la dirección de Francesco Corti, que destaca por una interpretación auténtica y dinámica de las óperas y obras instrumentales del período barroco y clásico.

En Paralelo

La sección En Paralelo del 40 FIMC incorpora a esta exquisita programación otras destacadas propuestas. El jueves 18 de enero, en la Casa de la Cultura de El Paso, habrá un concierto del pianista cubano afincado en Tenerife, Othoniel Rodríguez.

El jueves 25, en el Teatro Circo de Marte, será el espectáculo multidisciplinar ‘Océano’, que reúne a intérpretes, compositores y artistas de las islas; y el sábado 27, la compañía Pieles llevará a este mismo escenario una nueva versión del aplaudido espectáculo ‘Ángaro’, con su fusión de tradición y vanguardia.