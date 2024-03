El Festivalito La Palma llega a las 19 ediciones con su apuesta por la creación de cine y la convivencia

La XIX edición El Festivalito La Palma -Festival de Cine de las Estrellas se ha presentado este martes en el Palacio Salazar, en Santa Cruz de La Palma. En la rueda de prensa estuvieron presentes, por parte del Cabildo de La Palma, su presidente, Sergio Rodríguez,; el consejero de Cultura, Pablo Cobiella, y la consejera de Turismo, Raquel Rebollo; por parte del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, el concejal de Educación y Cultura, Alberto Perdomo. Por parte del Ayuntamiento de El Paso asistió la concejal de Cultura y Fiestas, Irinova Hernández Toledo. También intervino el director del certamen, José Víctor Fuentes, informa la organización en nota de prensa.

El presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez afirmó que “La Palma quiere estar con el Festivalito para siempre, porque lo consideramos parte de nuestra identidad y es un referente en el ámbito audiovisual. Nos ayuda a posicionarnos como una Isla vinculada al séptimo arte. Hay que poner en valor la importancia de la cultura y su relevancia económica y social, ahora más que nunca, ya que la Isla está en una situación compleja. Agradezco a todo el equipo del Festivalito lo que aportan a La Palma. Vamos a seguir apoyando desde el Cabildo porque reconocemos su importancia y relevancia para la ciudadanía”.

Por su parte el director del Festivalito La Palma, José Víctor Fuentes destacó algunas cifras de la anterior edición: “Alcanzamos los cuatro millones de audiencia, el impacto económico en La Palma llegó casi a un millón de euros y en diecinueve ediciones hemos rodado más de 1.100 cortos. Somos un festival pequeño, pero conseguimos llegar lejos por la repercusión que tenemos durante la semana del festival, y porque los trabajos creados en el certamen se acaban viendo en internet y en las redes sociales, así como viajando y ganando premios en todas partes del mundo”.

Por su parte la concejal de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento de El Paso, Irinova Hernández Toledo, destacó que “en el año 2021 recuperamos nuestra apuesta por el Festivalito. Estamos encantados de volver a apoyarlos un año más porque apostamos por el talento local y los proyectos que ponen en valor el patrimonio, fomentan el turismo y la dinamización del municipio. Durante el Festivalito las reservas de alojamiento aumentan, igual que ocurre con la restauración y las empresas, es un impacto económico muy positivo para el municipio de El Paso”.

El concejal de Educación y Cultura del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, Alberto Perdomo, afirmó que “seguiremos apostando siempre por un Festival que se ha convertido en una referencia y que pone en valor la marca La Palma. Es esencial que estas propuestas culturales sigan creciendo, por lo que vamos a seguir apoyando este proyecto que tanto visibiliza a Santa Cruz de La Palma”.

XIX Edición del Festivalito La Palma 2024

Este año el Festivalito La Palma cumple 19 años apostando por la creación de cine y la convivencia. Lo hará a través de las diferentes actividades de la semana grande, que en esta ocasión tendrá lugar del 21 al 29 de junio de 2024. Casi dos décadas con secciones como nuestro concurso de rodajes ‘La Palma Rueda’, las proyecciones con Festivalito Cinerama, música de rock alternativo con el Festivalito Sonora y la formación audiovisual con el Festivalito Lab, que garantizan que el Festivalito La Palma sea mucho más que un festival de cine.

El objetivo del Festival de las Estrellas siempre ha sido abordar el cine de una manera diferente a través de la convivencia, el trabajo en equipo y la creatividad, una combinación que ha hecho que el Festivalito cuente con más de 1.100 cortos a lo largo de su historia.

Han sido 24 años, y desde el principio ha buscado que el cine siempre sea un medio, y no el fin. Poder crear historias en equipo y contarlas dentro de un escenario perfecto para la convivencia como lo es la Isla Bonita.

Por este motivo, el certamen vuelve a tener dos sedes; del viernes 21 al martes 25 de junio, las actividades se desarrollarán en el municipio de El Paso; y del 25 al 29 de junio, se trasladarán a Santa Cruz de La Palma.

Triple homenaje

Con el premio Estrella Polar el Festivalito rinde homenaje a aquellas instituciones y cineastas que defienden un cine hecho sin ningún tipo de concesiones y que responde a una necesidad de expresarse, sabiendo conectar y emocionar a un público que busca nuevas experiencias creativas.

Carolina Bang, actriz y productora canaria, será homenajeada por su meteórica carrera en su doble faceta dentro del mundo del cine y la televisión. En 2010 protagonizó el largometraje “Balada triste de trompeta”, por el cual consiguió una nominación a los Premios Goya en la categoría a mejor actriz revelación. A partir de 2014, comenzó su carrera como productora en Pokeepsie Films, junto a su marido Álex de la Iglesia. Entre los títulos que ha producido se encuentran algunos de los mayores éxitos del cine español de la última década como Perfectos desconocidos, El cuarto pasajero o la serie de HBO 30 monedas, entre otros.

La actriz Malena Alterio, ganadora del Goya a la mejor actriz 2024 por ‘Que nadie duerma’ también recibirá la Estrella Polar. Conocida por su papel de Belén López Vázquez en la serie de televisión ‘Aquí no hay quien viva’ y ‘La que se avecina’. Ha trabajado en cine y televisión tanto en España como en Hispanoamérica. Su último trabajo conquistó al público por su interpretación y nació condenada a ser actriz y no se le conoce ni un minuto de descanso dada la cantidad de nominaciones y galardones que ha ganado en su carrera como una actriz que ha sabido reinventarse ya sea en teatro, cine o televisión.

La tercera Estrella Polar del Festivalito La Palma 2024 recaerá en

Albert Pla, uno de los artistas más polifacéticos, transgresores y sorprendentes de nuestro país, ganador del Premio Feroz 2024 por su interpretación en la serie `La mesías´. Músico, cantante, actor, escritor… Pla es uno de esos ejemplares únicos en su especie con una capacidad perpetua para conmover, remover y sorprender. A nadie deja indiferente y por esa trayectoria y atrevimiento el Festivalito La Palma le rinde homenaje. Además Plá formará parte de la programación del Festivalito Sonora, ofreciendo un concierto el martes 25 de junio en el Teatro Circo de Marte, en Santa Cruz de La Palma.

Ls gran novedad, el Festivalito LAB

Este año la principal novedad llega con el Festivalito Lab, un Laboratorio de Cine Exprés que se celebrará de manera paralela al Festivalito, del 20 al 30 de junio, y con el que se busca potenciar el talento de los cineastas de la Palma, de Canarias y de la Península. Se seleccionarán 10 participantes que tendrán que desempeñar las tareas de escritura de guión, producción, dirección, edición y distribución de sus cortometrajes. Los participantes seleccionados asistirán a clases magistrales y tendrán asesorías individuales realizadas por profesionales del sector. Cada uno de los participantes, terminarán el laboratorio con una masterclass sobre distribución internacional de cortometrajes.

El Festivalito Lab - Laboratorio de Cine Exprés - tendrá un formato de residencia intensiva con encuentros profesionales grupales. La convocatoria para optar a una plaza dentro de esta residencia será anunciada a mediados de abril en las redes del Festivalito La Palma.

Festivalito Sonora

Vuelven los conciertos dentro del Festivalito La Palma. En esta edición la música se repartirá entre los dos municipios en los que se celebra el Festival de Cine de las Estrellas.

El sábado 22 de junio, el Paso acogerá la actuación de grupos que traerán rock y punk a La Palma. Los palmeros Tihuya Cats abrirán los conciertos, una formación mítica de La Palma y unos clásicos del Festivalito. Su propuesta está basada en un Rock and Roll de una pureza del 99,99% y 24 kilates. Le seguirán Malformaciones Kongénitas, una histórica banda del Punk canario y que lleva 35 años haciendo ruido. Se subirán al escenario también la Guagua Band, una agrupación de Ska hará bailar y disfrutar a todo el mundo. Sus letras hablan de la identidad, la humanidad, de la vida. Y la jornada terminará con Noches de Fantasía, una propuesta que nació durante la pandemia. No cantan, no bailan, no interpretan, pero te hacen cantar y bailar. Una mezcla de carnaval, chiringuito y buenrollismo que contagia a todo tipo de públicos.

El martes 25 de junio se celebrará el otro gran concierto del Festivalito Sonora que llegará de la mano del cantante y músico Albert Pla, un concierto muy especial que tendrá lugar en el teatro Circo de Marte de la capital palmera. En esta ocasión se subirá al escenario solo, con canciones que cuentan historias trágicas y delirantes, cotidianas y sorprendentes, delicadas y brutales.

Otras actividades del Festivalito La Palma

Además, y durante una semana, el Festivalito volverá a ofrecer las actividades que han hecho que La Palma sea un lugar para el encuentro del mundo cinematográfico.

La Palma Rueda seguirá siendo el sello de identidad con su concurso de rodajes exprés con la isla de La Palma como el plató de cine más grande del mundo al aire libre. La convocatoria para participar se abrirá durante el mes de mayo. El lema en el que se inspirarán todos los rodajes de esta edición se dará a conocer en la ceremonia de apertura el viernes 21 de junio en la Casa de la Cultura de El Paso.

En las diecisiete ediciones anteriores se han rodado más de un millar de cortometrajes y solo en su canal de youtube atesoran más de 4 millones de visualizaciones. Este año, la organización espera la participación de más de un centenar de participantes.

Festivalito Cinerama proyectará lo más singular del cine de autor con una programación llena de historias con mucha identidad, y que estarán acompañadas del posterior coloquio con sus cineastas.

Tour Festival con el que, una vez finalizado el festival, viajará por las Islas con una muestra itinerante de los cortos rodados durante la semana del certamen proyectando las historias más destacadas en la XIX edición del Festivalito La Palma 2024.

Organización

El Festivalito La Palma está organizado por la productora Chukumi Studio. Su máximo impulsor y patrocinador es el Cabildo de La Palma, a través de la Consejería Cultura y Patrimonio Histórico y de la Consejería de Turismo. Es también patrocinador del Gobierno de Canarias a través de Promotur y de la Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, como el Ayuntamiento de El Paso, el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, Sodepal, La Palma Film Commission y la Reserva Mundial de la Biosfera. Además, cuenta con la colaboración de diferentes empresas como Fundación Diario de Avisos, Casa Cabrera, Fundación Cajamar, Ecija Abogados, E. Media Canary Projects, Digital 104, Music Library, Viajes insular, entre otros.