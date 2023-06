Jesse Chacón, la promesa palmera de la música urbana

Jesse Chacón es un joven cantante y productor, natural de la isla de La Palma, que durante el año 2020 decidió emprender su carrera en la música. Desde entonces, ha desempeñado una gran labor dentro de la industria, lo que lo ha posicionado como una gran promesa. Recientemente, lanzó su nuevo EP, ‘Puro’, compuesto por seis canciones y varias colaboraciones.

Lo primero de todo, es fundamental conocer tu background para poner en contexto tus inicios. ¿Cuándo y cómo surge Jesse Chacón? ¿Cuáles fueron y son las principales dificultades que te has encontrado como artista emergente?

Todo comenzó durante la cuarentena en el año 2020. Antes de eso, a mí ya me gustaba escribir y tenía letras guardadas, pero cuando decidí que quería probar a hacer mis canciones fue, prácticamente, en la etapa de confinamiento. Ahí, empecé a hablar sobre música y a pasarle las ideas que tenía a los chavales de Nice Click. Además, tomé la decisión de dejar la carrera de Informática, en la que llevaba unos años, porque sentía que no quería dedicarme a eso. Gracias al apoyo de mis padres pude estudiar un grado superior de producción musical en Microfusa y, a partir de entonces, comenzar a crear mis propias bases y a coger un buen ritmo de aprendizaje para componer y hacer mis temas.

Por otro lado, creo que una de las mayores dificultades a las que me he enfrentado, y sigo enfrentándome, es mi timidez. Lo paso fatal antes de subirme a un escenario. Por desgracia no disfruto mucho los shows, he estado siempre más cómodo en el estudio trabajando.

Una parte clave a la hora de embarcarte en una carrera musical es contar con una serie de referentes o inspiraciones que hayan impulsado al artista a crear y desarrollar su arte. ¿Cuáles fueron los tuyos? ¿De dónde viene tu inspiración para crear música?

Mi mayor inspiración para hacer música, desde que empecé, siempre ha sido Cruz Cafuné. De pequeño escuchaba muchos estilos musicales diferentes, pero entre ellos me acuerdo que, concretamente, el R&B me gustaba muchísimo. Me ponía en mi casa a descargar música en el Ares de Akon, Justin Timberlake, Ne-Yo, Alicia Keys y los Backstreet Boys, entre otros artistas.

Entonces, descubrí a un cantante que hacía un rollo muy americano, que era afín a mis gustos y que, encima, era canario y hablaba de lo que se vive en las Islas… Obviamente, se convirtió en mi mayor referencia y en mi artista favorito.

Hace poco que lanzaste tu nuevo trabajo musical en formato EP, ‘Puro’, que cuenta con seis temas y dos colaboraciones, las de Uve Orgaz y Salazar. También, a nivel de producción, participaron TKNK, Jey Keys y Frekkledd. ¿Cómo fue el proceso de creación?

En el proceso de creación nos dejamos llevar bastante por lo que queríamos transmitir en el EP y en cada tema. Por ejemplo, cuando hice ‘Fe’ sabía que esa iba a ser la presentación del proyecto y que en él tenía que dejar un buen sonido. También, otro ejemplo es ‘Por Ti’, que está compuesta por mí y es el tema más personal de todo el disco. En él, hablo de cómo me siento en cuanto a mis relaciones más cercanas.

Sobre el resto, en consonancia con los productores con los que trabajo, siempre intenté cuadrar beats que me gustaban de ellos en el concepto que quería darle para que, así, el trabajo también fuera variado en estilos musicales.

El nombre del disco, ‘Puro’, y el concepto al que hace alusión está presente en todo momento, especialmente en el apartado audiovisual. ¿De dónde surge la idea? ¿Qué quieres transmitir con este concepto?

La idea del EP comenzó un día de bajón, de esos en los que no te sale nada o no te gusta mucho lo que estás haciendo y pensé: “Tengo que dejar de intentar hacer algo como esto o algo como esto otro y centrarme en cuál es mi sonido, en qué me sale a mí de forma ”pura“, por así decirlo”. De ahí salió el concepto de los temas, hablar desde la pureza y de lo que me sale de forma genuina. Por eso hablo de la ‘Fe’, de ‘Mi Verdad’, de mis preocupaciones, de lo que amo y lo que odio. En términos generales, expongo lo que he pasado en este último año y lo que quiero o espero que pase en un futuro.

Siempre es importante contar con un buen equipo de trabajo a la hora de emprender un proyecto. ¿Cómo valoras a todas aquellas personas que, a pesar de no ser tan visibles, desempeñan papeles tan relevantes como el estilismo o vestuario, la grabación de videoclips y la fotografía, entre otros?

Las valoro muchísimo. La verdad es que tengo mucha suerte de tener un equipazo conmigo y que todos crean en el proyecto. Desde Miriam, que siempre deja los temas con un sonido perfecto, sumado a todos los productores mencionados anteriormente, que son buenísimos, hasta la parte más visual, donde mi pareja, Elena, hace cosas increíbles conceptualizando todo y sabiendo qué se tiene que ver, con qué colores y cómo debe salir.

Todo ello junto a Javier Nadal, que me hace las portadas y me ayuda a pensar por dónde llevar las cosas. Además de los chavales de Nice Click, que me echan una mano en absolutamente todo, ya sea con beats como Frekkledd o Picatoste, con las letras como Uve Orgaz, en tema audiovisual siempre me apoyan Javi Grande, Susi y Leonardo Roque, o en la parte de visión y de saber si algo está bien o se puede mejorar de alguna forma como hace Mafu.

Además de cantar e interpretar tus propias canciones, también tienes una faceta como beatmaker. ¿Cómo surge? ¿Cuál es tu opinión sobre la figura del productor musical? ¿Te gustaría enfocarte más en alguna de estas dos facetas de cara al futuro?

La faceta de beatmaker surge, básicamente, porque soy muy cabezón y quiero siempre las cosas a mi gusto y con beats de Internet me costaba mucho encontrar elementos que encajaran al 100 % con el sonido que estaba buscando. Es por ello que me interesé por hacer mis propias instrumentales y me di cuenta de que me flipa producir y estar todo el día haciendo música, ya sea para mí o para otros artistas.

La figura del productor creo que está al mismo nivel que la de los cantantes, incluso muchas veces son más importantes que el propio cantante en cuanto a su importancia en una canción y considero que es así como se les debe apreciar. Ahora lo estamos viendo con Bizarrap, pero creo que todos los productores deberían tener ese nivel de exposición y reconocimiento, siempre que ellos quieran, claro.

En un futuro, la verdad es que no me gustaría tener que elegir. Aprecio mucho poder hacer las dos cosas y la riqueza que da a mi música el tener ese conocimiento. Aunque siempre esté más cómodo en el estudio haciendo música que en un escenario, creo que si me decantara por una de las dos echaría de menos la otra. Por suerte, se pueden compaginar bien ambos roles.

El panorama actual en Canarias está en pleno auge, es mayúsculo el talento de las Islas y cada vez está más reconocido a nivel global. ¿Cuál crees que ha sido el motivo de esta explosión musical? ¿Algún artista canario que recomiendes o que estés escuchando últimamente?

Yo creo que era cuestión de tiempo, con la multiculturalidad de la que gozamos en Canarias es normal que ramas artísticas como la música sean tan ricas, aunque sea en un lugar tan pequeño. Todo está empezando a explotar gracias a que hoy en día cualquier persona puede hacer música en su casa teniendo un ordenador. Eso ha permitido que en un sitio en el que antes no habían muchos estudios de grabación y empresas discográficas o sellos, ahora no importe porque no hace falta.

Sigo a muchos artistas que me encantaría nombrar, pero ahora mismo te diré los que se me ocurran porque es que hay demasiados y muy buenos: Javyh, Young P, Dáe, Endyel, Tiara, Daniela Garsal, Kali Ninmah, Bluu, Kharma y Alen GC, entre otros.

De cara a este verano, y ya con el EP publicado, cuentas con actuaciones en el Boombastic Festival de Gran Canaria o en el Isla Bonita Love Festival, entre otros. ¿Cómo afrontas estos meses? ¿Qué podemos esperar de ti próximamente?

Estos meses los afronto con muchas ganas y bastante curro de ensayar y preparar los shows al detalle para que todo salga lo más perfecto posible. Próximamente, seguiré haciendo música todos los días, como siempre. Estoy preparando un par de proyectos y singles sueltos que ya iré sacando.

*LinkedIn y Linktree de Carlos Hernández Díaz