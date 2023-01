Margarita Galván: “Myself’ es un alegato feminista en forma de rock y una crítica a las injusticias”

“Un alegato feminista en forma de rock” y “una manera de expresar lo que siento, de crítica hacia lo que veo injusto en esta sociedad”. La pianista Margarita Galván, titulada por el Conservatorio Superior de Música de Madrid y profesora de la Escuela Insular de Música de La Palma, sacará a la luz en breve un nuevo trabajo discográfico que lleva por título ‘Myself’ (‘yo misma’, en su traducción en inglés) y en el que ‘se desnuda’. Este proyecto musical, que se presentará en Berlín el próximo verano, “es lo que siempre quise hacer, y lo hago con quien quiero. ‘Myself ‘es una mujer libre, sin ataduras. ‘Myself’ soy yo: Marga”, asegura en una entrevista con este periódico. “No me considero una abanderada del feminismo, pero sí creo firmemente que es el único movimiento político que iguala a las personas y aboga por vivir en un mundo en paz”, sostiene, y muestra “rabia e impotencia” ante la escalada de asesinatos machistas que está sacudiendo España.

¿Cómo tiene los ánimos con la escalada de asesinatos machistas que está sacudiendo a España?

Cada vez con más rabia e impotencia. En lo que va de año han sido asesinadas diez mujeres y en algunos casos también sus hijos menores. No somos cifras. Esta sociedad ha normalizado la violencia que se ejerce contra las mujeres. Los mecanismos que se habilitan desde el Gobierno, en la mayoría de los casos, no funcionan. Una sociedad que se dice avanzada y democrática no puede permitir que esto siga sucediendo.

¿La mujer sigue teniendo un papel subalterno en la sociedad actual?

Los movimientos feministas han logrado dar visibilidad a las mujeres y sobre todo a los problemas estructurales que tenemos por el mero hecho de serlo. Es indudable que toda la lucha feminista ha sacado a la luz esta problemática, pero todavía queda un largo camino para lograr la igualdad real, y que implica además a hombres y mujeres, porque el machismo es también una lacra para ellos. Nadie está excluido de esta lucha. Hombres y mujeres formamos parte de ella.

‘Myself’ es “un alegato feminista en forma de rock”. ¿Qué mensaje quiere transmitir con su nuevo proyecto discográfico?

‘Myself’ es una manera de expresar lo que siento, de crítica hacia lo que veo injusto en esta sociedad. ‘Myself’ son experiencias plasmadas en canciones; vivencias que pienso que hemos tenido en algún momento las personas que nos sentimos vivas. No me considero una abanderada del feminismo, pero sí creo firmemente que es el único movimiento político que iguala a las personas y aboga por vivir en un mundo en paz.

‘Myself’ significa en inglés “yo misma”. ¿Por qué ha elegido este título?

‘Myself’ significa literalmente ‘yo misma’, es decir, esta soy yo, y quiero y necesito decir esto. Y la música es la vía que me permite hacerlo. El lenguaje más universal que tenemos los seres humanos.

¿Quiénes le acompañan en este trabajo?

En este trabajo tengo la gran fortuna de contar con uno de los mejores músicos y productores de Canarias, Carlos Ramos Martín (Carlos Dalton), quien ha formado parte de bandas como Los Dalton, Hermanitas, Vicious Soul, Brutalizzed Kids, Miniatura, y que es en la actualidad integrante de MaPogo y Monkey Faces. Además de producir los temas de lo que será mi nuevo trabajo discográfico, cuento también con él en los conciertos en directo a la guitarra, sintetizadores ‘theremin’.

¿De qué fuentes se nutre?

Las fuentes de las que me nutro son muy variadas. Desde Mozart y Beethoven, pasando por el impresionismo con Ravel y Satie, hasta llegar a nuestros días con Bob Dylan, Patti Smith, David Bowie, Charly García, y otros grandes artistas que desde muy joven me llamaban mucho la atención: Elton John, Billy Joel, Nina Simone… y me quedan algunos en el tintero.

¿Qué significa esta obra en su carrera?

Este trabajo en mi carrera significa seguir ahondando cada vez más en la búsqueda de la música: armonía, melodía y ritmo. En nuevas texturas, en nuevos sonidos, colores, sensaciones. En el aprendizaje de ti misma, de enfrentarte a tus demonios, de mostrar la parte que menos expones a los demás. Y si en todo esto cuentas con el aporte de un músico como Carlos Dalton en la manera de entender la música y proyectarla, es la mejor manera de expresión artística.

Breña Alta ha sido el municipio elegido para dar a conocer un avance de ‘Myself’ en La Palma. ¿En qué lugares tiene previsto presentar el disco?

Hemos presentado ‘Myself’ en el Museo del Puro de Breña Alta, y agradezco siempre que nos brinden un espacio tan emblemático. Se dará a conocer también en Fuencaliente, Fábrica La Isleta (Las Palmas de Gran Canaria) y en Berlín, este verano. Y muchos otros lugares que anunciaremos en breve.