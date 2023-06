Raquel Abad, ‘Lady Trash’, la artista detrás de los trofeos del Festivalito de La Palma

Raquel Abad desde siempre ha hecho “cosas”, así llama a los objetos artísticos que elabora a partir de materiales que cualquier persona tiraría a la basura. Ella no, rescata cosas para no llenar la montaña de desechos que crece cada día. Por alguna razón, cuando vivió en Puntagorda, más cerca de la naturaleza, se hizo consciente de la cantidad de basura que generamos. Vasos de yogur para hacer maceteros, papel de revistas para collares o carteras, bolsas de papas fritas para monederos o bolsitas con cremallera, botellas para monederos, cintas de vídeo para lámparas, trozos de tela para tapices o lámparas, metal de latas de cerveza para decoración navideña. No hay material que se le resista, ya sea con plancha, calor, papel maché, pintura, cualquier objeto puede formar parte de la obra artesanal de ‘Lady Trash’, nombre que se refiere precisamente a esto y por el que ‘Señora Basura’ se convierte en algo con mucho glamour. Además, hace talegas y bolsos con telas recicladas o compradas. Actualmente le interesa hacer desaparecer el plástico en los objetos que realiza, que no se vea. Tal como dice, no le sale otra cosa, ve las latas, los vasos de yogur, los cartones, las telas y siente la necesidad de hacer algo con ellos.

Estudió Diseño de Muebles en La Palma, lo que aumentó la posibilidad creativa y el uso de otros materiales con los que tratar. Además, es DJ y pudimos deleitarnos con una sesión suya en el Festivalito de La Palma hace unos años, además de en otros eventos festivos.

Sus objetos de arte y artesanía se han vendido en ferias, en un bazar de artesanía de Tinizara y en un herbolario en Las Palmas de Gran Canaria, donde trabajó una temporada, justo cuando vio la película de Zacarías de la Rosa (sobrenombre de José Víctor).

¿Cómo empezaste a hacer los trofeos del Festivalito de La Palma?

En el año 2016 coincidí en Gran Canaria cuando se celebraba un Festival de cortos, allí vi un corto de José Víctor, director del Festivalito, “Desayuno con pastillas” y me gustó mucho; antes también había visto “90 minutos & I love you”, una película increíble, rodada toda en un solo plano-secuencia. Le escribió para felicitarle, en la conversación surgió que buscaba a alguien que hiciera los trofeos y ella se ofreció.

José Víctor quería exactamente un trofeo igual al logo del Festivalito, una F en relieve con la forma de la isla de La Palma. Entonces elaboré varios diseños, se los envié y le gustaron. Así empezó esa relación que dura ya ocho años.

El primer trofeo era de cartón, igual al logo del Festivalito de La Palma, una F con forma de la isla, con una estrella hecha con el aluminio de una lata de cerveza y la placa con las letras del trofeo grabadas.

El segundo trofeo tenía la misma forma, pero la isla era de madera, la estrella estaba hecha con unas cuerdas grises y la placa igualmente en aluminio.

Hace cuatro años cambió el logo del Festivalito al que podemos ver actualmente: la silueta de la isla de La Palma con un círculo rojo más o menos arriba (a la altura de Garafía, para quien conozca la isla) que simula el botón rojo de grabar de una cámara. La placa sigue siendo del mismo material, aluminio.

Raquel rediseñó el trofeo al actual, envió tres diferentes con diversos materiales y este es el que más gustó: la silueta de la isla está hecha con alambre trenzado, montada en un pie de madera y el círculo rojo en madera pintada de rojo.

¿Qué sentiste cuando se entregó el primer trofeo que habías hecho?

Me pareció muy pequeño, claro, no es un Goya. Tenía miedo de que se rompiera, se desintegrara, le pasara algo en mitad del escenario con lo que yo no contaba. A pesar de estar probados en casa, quería que se los llevaran cuanto antes y si ocurría algo no fuese ahí en medio.

¿Ha pasado esto alguna vez?

No (risas), es casi imposible, están probados con fuerza para que no ocurra, el primero, de cartón, era más frágil, pero el de madera y el actual de alambre no les puede pasar nada.

De los trofeos que se han entregado, ¿cuál te ha hecho más ilusión?

Se han entregado trofeos a mucha gente “famosa”, entre quienes están Sergi López, Mabel Lozano, Petit Lorena, el recientemente fallecido Manolo Vieira, la madrina del Festivalito, Elsa López, pero a quien más ilusión me hizo ver con el trofeo en las manos fue a Jorge Sanz.

¿Cómo haces los trofeos?

Hago una especie de cuadro, como una hoja Excel con todos los elementos y pasos que sigo para hacer cada uno de los trofeos, teniendo en cuenta que algunos se entregan al principio de la semana y otros al final. Así voy haciendo cada parte de cada trofeo independientemente pero en un proceso de producción. Es importante que marque cada uno de los elementos a qué trofeo pertenecen porque están hechos a medida, todo está hecho a mano, no son exactamente iguales.

¿Tienes tiempo de disfrutar del Festivalito de La Palma y de vivir la entrega de los premios?

Depende del año, hubo un año que estaba de mudanza y estuve muy ajustada de tiempo, con algún problemilla de última hora que tuve que resolver, pero todo salió bien y llegué a tiempo, también con la mudanza. Entonces me di cuenta de que en el Festivalito no era la única que iba a contrarreloj, es un poco así, es una semana de actividad frenética y disfrute. Este año, en cambio, que llevamos cuatro años con el mismo trofeo, conozco bien el proceso y además se está celebrando en El Paso la mitad del Festivalito, cerca de casa, estoy mucho más presente y con la tranquilidad del trabajo realizado.