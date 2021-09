El retorno de animetraje

Regresa la pasión del mundo Otaku y debía estar aquí y ahora para contárselos, agradezco el pase que me ha dado la organización, para cubrir a mi manera este evento tan especial, que siempre tendrá un lugar destacado en mi corazón nipón.

El último Festival de Animetraje se celebraba en la isla del 2 al 5 de enero de 2020. Nuestro Festival de Anime de La Palma con un cartel de lujo y un programa extraordinario, hacía de los seguidores de la cultura nipona una delicia navideña. En un Chester a uno de los pilares del Festival, Efrén Fernández en noviembre de 2019- él, afirmaba - “Todo el mundo está enamorado de Japón, pero aún no lo sabe”-. Este evento relacionado con el mundo Otaku, del cual soy una seguidora acérrima ha regresado después de varias zancadillas de la Covid 19, fue cancelado en la pasada navidad y en julio por la incidencia e incremento de Covid en la isla, pero aquí está de regreso, convertido en una realidad, a la tercera va la vencida, con todas las medidas de seguridad establecidas y con la ilusión intacta del primer día.

El Festival se celebra del 16 al 19 de septiembre, con las actividades que se han podido realizar según los protocolos Covid establecidos. Organizado por el Cabildo de La Palma y bajo la producción del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma y la Asociación Animetraje.

Su programa:

La inauguración estuvo en manos de dos grandes del cosplayers Jota Vamps y Sarai Mitsuri, ambos repiten en el Festival y es extraordinario disfrutar de la magia que poseen ambos. Dos Cosplayer y Cosmaker de altísimo nivel.

Un artist allley y un pequeño, pero gran Tanabata en la Plaza de Santo Domingo , a partir de las 17:00h, todos los días de la celebración del Festival, para la que no es necesaria invitación.

La proyección de Cine Anime donde los tickets serán gratuitos, pero han de retirarse en la taquilla del Teatro. Ver más información en https://www.animetraje.com/

El día 16 a las 19.30h se proyectó en el Teatro Circo de Marte Promomare cuyo maestro de ceremonias fue JotaVamps cosplayer ganador de concurso Cosplay en TLP Summer-Con en 2015/2018/2019 ya había visitado el Festival en la edición anterior. Promare dirigida por Hiroyuki Imaishi y guion a cargo de Kazuki Nakashima, inauguró esta selección del mejor cine de Anime.

El día 17 a las 19.30h le tocó el turno a Lu over the Wall.

Este viernes se ha proyectado a la misma hora Josse, the tiger and the fish. La Palma es el primer lugar en España en el que se ha podido disfrutar de esta obra de animación del Estudio Bones. Es el tercer preestreno en el historial de Animetraje.

Este domingo se cierra el Festival con la proyección de Millennium actress celebrando su veinte aniversario.

Agradezco el magnífico trabajo de fotografía de Awara Producciones. Cuando se trabaja en equipo te abraza la magia.