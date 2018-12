La Palma aspira a ser destino de invierno para los entrenamientos de deportistas de primer nivel

El Cabildo Insular de La Palma aspira a convertir a la isla en un destino ideal para los entrenamientos de deportistas de primer nivel. Así lo han asegurado hoy el presidente, Anselmo Pestana, y la consejera de Deportes, Ascensión Rodríguez, durante su encuentro con un grupo de siete atletas españoles internacionales que estos días realizan un ‘stage’ en la Ciudad Deportiva de Miraflores, dependiente de la institución insular y recientemente remodelada.

Destaca especialmente la presencia en La Palma del velocista Bruno Hortelano, campeón de Europa de 200 metros lisos, así como la de Samuel García, en su condición de anfitrión y destacado deportista de la isla, ya que se trata de un atleta palmero, bronce europeo en 4 x 400 metros lisos.

Bruno Hortelano, que visita por primera vez La Isla Bonita, ha asegurado “que es un sitio estupendo para entrenar, especialmente porque es un lugar tranquilo, aparte de que es una isla que me está encantando porque me gusta mucho la montaña y el mar. Lo que busco en un año de entrenamiento es la calma y no hay sitio mejor que este, al menos, en esta época”. Además, Hortelano asegura que ahora mismo trabaja su pretemporada “desde una base general que, mientras vaya evolucionando, nos irá apuntando hacia qué competiciones queremos estar”.

Samuel García ha asegurado sentirse “encantado” de estar entrenando en su isla. De las recién renovadas pistas de atletismo y de la Ciudad Deportiva de Miraflores ha afirmado que se trata de “instalaciones muy buenas, óptimas para este tipo de entrenamientos”. En el plano deportivo, García ha recordado que estos entrenamientos están enfocados a su preparación para el Mundial de Atletismo de Doha (Catar), que se celebrará en septiembre de 2019.

Además de García y Hortelano, en La Palma están entrenando estos días Cristina Lara, campeona de Europa sub23 en 4x100 metros lisos; Cristina Jordán, campeona europea de cross; Miguel Ángel López, campeón del Mundo y de Europa en 20 kilómetros marcha; Eusebio Cáceres, campeón de Europa sub23 en salto de longitud; y el palmero Carlos Pérez, bronce en el Campeonato de Europa de salto de longitud adaptado.

El presidente del Cabildo de La Palma, Anselmo Pestana, asegura que “con este encuentro de atletas de élite en La Palma, desde el Cabildo queremos promocionar nuestra isla como emplazamiento ideal para entrenamientos, especialmente durante esta época del año donde en el resto de Europa las temperaturas son más frías, mientras que aquí disfrutamos de unas condiciones climáticas más óptimas para la práctica deportiva”.

Abundando en este sentido, la consejera de Deportes, Ascensión Rodríguez, ha destacado el orgullo que para la isla supone contar con la presencia de tan destacados atletas a nivel internacional. “Estamos seguros de que este stage va a ser un revulsivo para que otros deportistas tengan en cuenta que La Palma, por sus condiciones climáticas durante el invierno, es un lugar ideal para sus entrenamientos. Además, las tareas de mejora que se van a acometer en lugares como esta ciudad deportiva insular, la van a hacer aún más atractiva para esta fin”, asegura la consejera.

La Consejería de Deportes del Cabildo también ha preparado un encuentro especial, que tendrá lugar mañana día 11, entre los atletas y los jóvenes de las escuelas y clubes de atletismo de la isla, así como los niños y niñas que practican esta modalidad en la Promoción Deportiva. “Creemos que contar con estos súper deportistas en La Palma también tiene que ser un aliciente para que la cantera de jóvenes atletas de nuestra isla siga desarrollando sus entrenamientos y ejercicios con el máximo ímpetu e ilusión en busca de nuevos triunfos deportivos”, concluye la consejera Ascensión Rodríguez.