Presentada la edición 49 del Rallye La Palma Isla Bonita-Trofeo Cicar.

El Hotel H10 Taburiente Playa, en Breña Baja, volvió a acoger después de unos años la puesta de largo del Rallye La Palma Isla Bonita que organiza la Escudería La Palma Isla Bonita. Amplia representación institucional y numerosa presencia de aficionados y equipos participantes en esta convocatoria.

El Rallye La Palma Isla Bonita-Trofeo CICAR sigue avanzando en su edición número 49 y en la noche de este miércoles 11 de septiembre ha celebrado su presentación oficial. Después de unos años, el acto ha tenido lugar en el Hotel H10 Taburiente Playa, unas instalaciones estrechamente vinculadas al evento y que han acogido a una amplia representación institucional, además de a numerosos aficionados y equipos participantes, informa la organización.

Daniel Cabrera agradeció al Hotel H10 Taburiente Playa su colaboración para realizar esta presentación, además de disculpar la ausencia de Asier Antona y Jesús Pérez, alcalde y concejal de Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, respectivamente, así como Miguel Ángel Domínguez, presidente de la Federación Canaria de Automovilismo (FCA). El presidente de la Escudería La Palma Isla Bonita continuó agradeciendo el apoyo de las instituciones y las empresas privadas que hacen posible esta prueba, “es de agradecer, al igual que a los bomberos, ambulancias… sin ellos no se podría organizar un evento de este calado. Gracias a los pilotos, espero que disfruten”, para acabar subrayando que después de este rallye “habrá que ir a por la edición número cincuenta”.

“Espero y deseo de todo corazón que este Rallye La Palma Isla Bonita – Trofeo CICAR sea un éxito”, apuntó Edgar Morales, presidente de la Federación Insular de Automovilismo de La Palma y vicepresidente de la FCA, quien al mismo tiempo agradeció el apoyo de los patrocinadores y colaboradores: “que todos disfrutemos del rallye”.

“Nos gusta ver nuestras instalaciones así, llena de equipos participantes. Para nosotros es un placer volver a acoger esta presentación, aunque siempre habíamos sido la sede neurálgica de la prueba”, explicó Fran González, director del Hotel H10 Taburiente Playa: “es un orgullo ser partícipes”.

“Tenemos claro que nuestro municipio, cada año, está representado en el automovilismo”, valoró Joel Hernández, concejal de Deportes de Fuencaliente, que aprovechó su turno de palabra para desear mucha suerte a los participantes.

Víctor Guerra, alcalde de Puntallana, agradeció a la Escudería La Palma Isla Bonita que contase con su municipio. “Nuestro tramo gusta mucho y esta vez se celebrará de noche, así que creo que va a ser un aliciente”, añadiendo que desde la institución “hemos puesto todo de nuestra parte. Que todo salga como está previsto”, deseó.

“En primer lugar felicito a la Escudería La Palma Isla Bonita, 49 ediciones dice mucho de esta prueba”, declaraba Idafe Hernández, alcalde de la Villa de Mazo. “Es un trabajo bien hecho desde hace mucho tiempo”, destacando el primer edil que, desde Mazo, “se está apostando por el automovilismo en todas sus vertientes y tampoco podíamos faltar en esta prueba. Espero que los equipos disfruten”, para agradecer la labor de la organización y de los patrocinadores privados.

El consejero de Deportes del Cabildo de La Palma agradeció la labor de los presentes en la mesa, así como de las empresas privadas, “no me canso de decirlo”. En cuanto a los equipos, “sabemos la importancia que este deporte tiene para La Palma; el Cabildo de La Palma va a seguir colaborando”, subrayó Yurguen Hernández. “Vamos a contar con los mejores equipos de Canarias y por supuesto con nuestros equipos locales. Espero que disfruten y que nos hagan disfrutar”, concretó.

Cerró el acto Borja Pérez, alcalde de Breña Baja y también director de carrera, quien aseguró estar sorprendido al ver la sala “absolutamente llena, creo que es uno de los años con mayor asistencia. Para nosotros, como cargo público, es un orgullo”. “Breña Baja recupera la presentación, perdemos el parque de trabajo, pero creemos que el rallye tiene que crecer, pero estamos satisfechos viendo cómo lo hace extendiéndose hacia otros municipios”, destacó. “Colaboramos entre todos para hacer un gran evento; estamos dispuestos a seguir apostando por las actividades deportivas”, valoró. Después de hacer un guiño a la próxima edición, la número cincuenta, pidió disculpas “por los retrasos en la entrega del road-book debido al cambio del recorrido; no ha sido nada fácil”. “Nuestra seña de identidad no es otra que volcarnos en la seguridad y este año no será diferente”, sumando que habrá tres directores de carrera: Borja Pérez, Julio Martínez y Roberto Pérez. Además, “como habrá mucho público, se duplicarán algunos vehículos en la caravana de seguridad”. “Estamos para trabajar, disfruten de la prueba”, dejó como mensaje final en su intervención.

Se realizó el sorteo de dos inscripciones gratuitas, una cortesía del Cabildo de La Palma con su Consejería de Deportes y otra por parte de la Escudería La Palma Isla Bonita. Los afortunados fueron José Iván Pérez y José Armendáriz Rodríguez.

El 49 Rallye La Palma Isla Bonita – Trofeo CICAR cuenta con el apoyo del Cabildo de La Palma, los ayuntamientos de Santa Cruz de La Palma, Breña Baja, Villa de Mazo, Fuencaliente y Puntallana, así como las empresas Orvecame, CICAR, Hotel H10 Taburiente Playa, Constructora 2 Tumbos, SPAR La Palma, Mojos Sicilia, Obras y Servicios Femarpal, Pley, TV La Palma, Car7 Rent a Car, Nolasco, Selling Car Canarias, Proyecpal, Construcciones y Servicios AMN, Casa Pancho, VMCA y Fred. Olsen Express.