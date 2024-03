Reventón Kids acoge el Campeonato de Canarias de trail running de menores.

La Federación Canaria de Atletismo (FCA) aceptó la solicitud formulada por Reventón El Paso Fred.Olsen Express 2024 para convertirse en sede del Campeonato de Canarias de Trail Running de categorías menores (Sub 8, Sub 10, Sub 12, Sub 14 y Sub 16). De esta manera, al ser la única candidatura presentada, la Reventón Kids acogerá una nueva edición de la prueba destinada a los corredores más jóvenes de trail del Archipiélago. Tendrá lugar el próximo 6 de abril, a partir de las 12:00 horas, nuevamente en la Hacienda del Pino, un privilegiado entorno vinculado a la tradición y a la historia del municipio. Este rehabilitado enclave palmero reforzará el contacto y la pasión por la montaña en aquellos nóveles deportistas que estén empezando a dar sus primeros pasos en el mundo del trail.

Podrán participar en la Reventón Kids y en el Campeonato de Canarias de Trail Running de categorías menores aquellos inscritos con edades comprendidas entre los 4 y los 16 años. Todos los participantes competirán divididos por categorías en función de su sexo y edad de participación. La categoría mínima será la Sub 8 y la categoría mayor será la Sub-18.

Habrá siete circuitos adaptados a cada categoría. Las pruebas arrancarán el citado 6 de abril a partir de las 12:00 horas (Mini Kids) en intervalos de 15 minutos. Los participantes de la Mini Kids realizarán un circuito de 330 metros. Sub 8 completará un recorrido de 660 metros, mientras que los Sub 10 aumentarán la distancia hasta los 870 metros. Con un trazado de 1380 metros contarán los Sub 12, mientras que los Sub 14 realizarán 2070 metros. 2670 metros será la distancia para los Sub 16 y 5340 metros los Sub-18.

La prueba no competitiva Reventón El Paso Fred.Olsen Express 2024 destinada a los más jóvenes tendrá carácter gratuito, como siempre. Contará con 300 dorsales, distribuidos en 25 plazas por categoría y género. La totalidad de los inscritos recibirá una camiseta conmemorativa y su medalla finisher, además la correspondiente medalla de los tres primeros clasificados de cada categoría.

El plazo de inscripción para participar comienza el 12 de marzo a las 18:00 horas y permanecerá vigente hasta el 31 de marzo a las 20:00 horas. La inscripción se realizará únicamente de manera on-line a través de la página web www.reventonelpaso.com y los padres, madres o tutores legales de cada participante deberán cumplimentar y firmar el Documento de Autorización Paterna y el Descargo de Responsabilidad, que se podrá imprimir desde la web oficial de la prueba. Este documento será entregado en el momento de la recogida de dorsales, que estará operativa de 11:00 a 21:00 horas el 4 y 5 de marzo en la feria del corredor de Reventón El Paso Fred.Olsen Express 2024, situada en el recinto ferial de El Paso. Además el 6 de marzo, día de la prueba, y en al área técnica ubicada en el lugar de la prueba, se podrán también recoger los dorsales solo hasta las 11:00 horas.

Adicionalmente los atletas federados que quieran participar en el Campeonato de Canarias de Trail para menores, los clubes deberán inscribir a sus atletas en la plataforma de la SDP. Los atletas extranjeros e independientes deberán enviar un correo a competiciones@atletismocanarias.es- El plazo de inscripción finalizará el 31 de marzo.