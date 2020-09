El tijarafero David Rodríguez logra otro desafío: coronar la cima de La Palma

El corredor adaptado de trail running de montaña, David Rodríguez Acosta, ha superado el Desafío de Los Muchachos, coronando este sábado la cima más alta de la isla de La Palma, informa el Ayuntamiento en nota de prensa. Este atleta tijarafero, embajador en La Palma de Atletas Sin Fronteras y conocido por su historia de superación, ha completado en 5 horas 20 minutos y 28 segundos el recorrido que va desde la playa del Puerto de Tazacorte hasta El Roque de los Muchachos.

“Este sábado, David ha vuelto a escribir una línea más en su historia, consiguiendo el primer hito de su reto personal. Este joven tijarafero se ha propuesto coronar las ocho cimas de las Islas Canarias, uniendo paso a paso los kilómetros que separan el mar del punto más alto de cada una de las ocho islas. El Desafío de Los Muchachos, promovido por Fitters, ha sido el inicio de una de las tantas aventuras deportivas que David Rodríguez llevará a cabo como corredor”, explican.

“Su vida no ha sido fácil, aficionado al deporte desde pequeño, sobre todo al fútbol, nunca pudo practicarlo debido a un derrame cerebral, que le produjo una parálisis en el lado izquierdo de su cuerpo, al nacer. Sin embargo, el trail running de montaña le permitió dejar de ser un mero espectador y comenzar a vivir el deporte desde dentro, como siempre había soñado. Un fatídico accidente con un motor de labrar devolvió a David a la casilla de salida, pero con mucho trabajo y sacrificio volvió a correr”, detallan.

“David nos tiene acostumbrados a sus grandes proezas, no solo como deportista, sino también como persona. Son muchos los desafíos que desde que era tan solo un niño ha tenido que superar, por lo que esta última hazaña, en la que ha conseguido coronar la isla de La Palma, es uno más de los grandes hitos que ha conseguido. Su municipio, Tijarafe, no puede sentirse más orgulloso de él. Desde el Ayuntamiento de Tijarafe siempre hemos querido tenderle nuestra mano y apoyarlo en cada una de sus aventuras deportivas y también solidarias, a través de Atletas sin Fronteras. Ahora no podía ser menos. Estábamos seguros de que lo conseguiría, porque, así es David, un luchador. ¡Muchas felicidades, campeón! Las ocho cimas te esperan”, señala Marcos Lorenzo, alcalde del Ayuntamiento de Tijarafe.