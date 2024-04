La conectividad de La Palma “se recupera” pese al fracaso de la convocatoria del fondo de desarrollo de vuelos

La consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, Jessica de León, ha asegurado que la conectividad aérea de La Palma “se recupera sensiblemente con respecto al verano de 2023 y se iguala con la de 2022”, pese a que la convocatoria del fondo de desarrollo de vuelos específica para la isla ha quedado desierta al no presentarse ninguna aerolínea.

De Léon ha contestado en comisión parlamentaria a una pregunta sobre este fondo de la diputada del PSOE Alicia Vanoostende y ha lamentado que los exigentes requisitos que impone la Unión Europea condiciona la concurrencia de las aerolíneas a estas ayudas.

Para optar a las ayudas para una ruta no debe estar operada ni anunciada, las aerolíneas deben presentar un plan de negocio que garantice la viabilidad de la ruta cuando a los dos años desaparezca el incentivo, el importe de las ayudas no puede exceder el 50% de las tasas aeroportuarias, no pueden presentarse turoperadores y no se pueden conceder incentivos para rutas domésticas.

El fondo de desarrollo de vuelos para la isla de La Palma, con 20 posibles rutas a incentivar, estuvo en exposición tres meses e implicaba un incentivo de 6 euros por asiento para vuelos internacionales y 3 euros para vuelos nacionales.

Solamente una aerolínea mostró interés pero finalmente se desistió, así que ahora “estamos en negociaciones” con el Cabildo para volver a convocarlo e intentar que sea “más efectivo”.

Otra de las dificultades es que aún hay 3.000 camas turísticas cerradas en Puerto Naos y las aerolíneas que son turoperadores necesitan tener camas vinculadas al vuelo.