Palca apoya la gestión Gutiérrez Taño y dice que su cese genera “incertidumbre” en el sector agrario

La Plataforma Libre de Canarias (Palca) he emitido un comunicado en el que señala que “ante la sorpresiva destitución del director general de Agricultura del Gobierno de Canarias, Javier Gutiérrez Taño, por motivos hasta ahora desconocidos, y después de las explicaciones dadas por el consejero en la Comisión de Agricultura del Parlamento de Canarias, el diecisiete de los corrientes, donde sí dijo que el hasta ahora director general había hecho un buen trabajo y cumplido con todas las acciones encomendadas, pero no explicó con claridad los motivos reales de su cese como estamos exigiendo las cuatro OPAS regionales con representación estatal, entendemos que este cese no puede estar motivado porque la cuota insular de un partido en el gobierno no esté de acuerdo con algunos aspectos de su gestión y, por tanto, exige al consejero de Agricultura y al presidente de Canarias que den las explicaciones necesarias y convincentes para poder comprender la desacertada decisión tomada”.

“Llegó el momento de sacarse la careta y dejar de nadar contracorriente, creemos que los cargos públicos del Gobierno de Canarias están para defender los intereses generales de toda nuestra sociedad, y no sólo los de pequeños grupos con gran influencia sobre algunos de nuestros políticos, que pretenden pasar por encima del conjunto del sector agrario canario”, dice.

“Desde Palca creemos que no es precisamente el momento más adecuado para tomar decisiones de este calado, los tiempos de la Consejería de Agricultura están claramente definidos y la gestión de las ayudas tiene un papel fundamental en la economía agraria de esta región. No es de recibo que pretendiendo defender intereses muy particulares, se genere una situación de interinidad e incertidumbre en este departamento gubernamental como ha quedado demostrado, sin un recambio preparado y adecuado para hacer frente a las responsabilidades que conlleva este cargo”, subraya.

“El sector agrario de esta comunidad está harto de ser moneda de cambio en el 'pin, pan, pun' de cuestiones políticas y guerras personales intestinas que nada tienen que ver con el mismo. Además, queremos que se deje bien claro si las discrepancias vienen por el texto del Decreto por el cual se regirá la actividad del subsector platanero en un futuro inmediato, y donde un pequeño grupúsculo pretende continuar haciendo lo que les viene en gana y a sus anchas, mientras la Consejería de Agricultura sigue mirando hacia otro lado, echando balones fuera y sin percatarse de estar gestionando 141,1 millones de euros de dinero público, donde la transparencia está dejando mucho que desear”, añade.

“Desde Palca solicitamos a los firmantes responsables de este cese, que tengan la valentía de dar un paso al frente y explicar con claridad meridiana las razones que han motivado el mismo, estamos hartos de tapujos, soterramientos y maniobras ocultas”, remarca.

“Palca agradece a Gutiérrez Taño el excelente trabajo realizado durante los catorce meses en el cargo, y pensamos que ha sido uno de los mejores directores generales que ha pasado por esa Consejería; solicitamos que continúe poniendo sus conocimientos al servicio de la agricultura canaria en general y del plátano en particular, y considere este mal trago como una pesadilla”, concluye.