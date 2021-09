Los apellidos del volcán

Me encanta, en medio de este pavor, el debate sobre el nombre del volcán. Parto una lanza de pastor por Tacande, palabra que tiene la fuerza, la sonoridad y la profundidad del volcán, repetida como mantra me gusta más que esas jaculatorias orientales que nadie entiende, Tacande, Tacande, Tacande. Dicho esto, el problema no es el nombre, sino los apellidos, aquí hay gran disparidad en función de lo cerca o lejos que estemos del desastre, ahí van algunos que me parece haber oído en bares y redes: engendro del averno, aberración de la naturaleza, parto telúrico, maravilla ígnea, máquina diabólica, dragón incandescente, ángel destructor, padre del fuego, demoníaco taladro, espectáculo dantesco y otros que no digo porque aún siendo apropiados pueden ser de mal gusto. Ustedes mismos, que cada cual le ponga el apellido que quiera, pero como nombre Tacande es insuperable.