Después de Puerto Naos... ajo y agua

En un artículo anterior me preguntaba qué tocaba priorizar después de que, por fin, tras tanto y tanto tiempo, se reabriera Puerto Naos para comenzar el duro camino de su recuperación.

Sinceramente, yo pensaba que ya había llegado la hora de la reconexión de una de las arterias principales de la isla: la carretera LP2.

La carretera más importante de todas las que sepultó el volcán de 2021, el cordón circular de toda nuestra isla, una vía fundamental para Fuencaliente, El Charco y Las Manchas.

Para que se hagan una idea: nadie de Las Manchas se puede comprar a día de hoy una mantequilla para el pan en menos de 45 minutos.

Es en serio, eh. Entre que en Las Manchas no hay a fecha de hoy ni un Spar ni un Hiperdino, y que después de 2021 para llegar a Los Llanos hay que hacer un recorrido surrealista... Pues eso, 45 minutos mínimo.

Pero bueno, mantequillas aparte que seguro que a los que no viven por esta zona les importa un bledo, el tema es que la LP2 es la segunda carretera en importancia de nuestra isla. ¡Y sigue cerrada! ¡Camino de los tres años postvolcán sigue cerrada!

Primero abrieron la carretera de Tazacorte, esa pequeña vía que iba entre plataneras desde El Canguro hasta el campo de fútbol bagañete.

También hicieron la conexión con Las Manchas que sube por el Hoyo Verdugo, que parece más que una carretera un puerto de alta montaña del Tour de Francia. La verdad sea dicha: he visto algunos camiones que al cambiar en esas cuestas de Hoyo Verdugo retroceden dos o tres metros. ¡Y no es coña! Esa carretera es el Col du Tourmalet manchero.

Después abrieron la de La Laguna dirección Puerto Naos, que la movieron hacia el oeste nadie sabe bien por qué. Y algunos vecinos del antiguo Todoque a quienes expropiaron sus propiedades me dicen que a fecha de hoy no les han pagado sus expropiaciones. No sé si es verdad, pero si es así vaya tela...

Y ahora, después de haber abierto Puerto Naos, cuando todos pensábamos que por fin llegaba el turno de la LP2... ¡van a abrir la carretera de Todoque!

Puff... ¡Menudo disparate!

¿A quién se le ocurrió comenzar esa obra antes que la LP2?

¿No se dan cuenta el enfado que esta decisión provoca en Las Manchas, El Charco y Fuencaliente?

En Todoque, LAMENTABLEMENTE, todo tendrá que volver a empezar desde cero. Es triste, pero es la realidad.

Pero más arriba y al sur de la colada, hay barrios que sobrevivieron al volcán que tres años después siguen con unas comunicaciones terroríficas.

Parece ser que la gente del sur de la colada poco importa.

O quizás sea que el plan es ir haciendo las carreteras desde abajo hacia arriba. De la costa a la cumbre. Porque primero fue Tazacorte, después Puertos Naos, ahora llega el turno de Todoque.

Quién sabe si, quizás, mañana, o pasado, llegue el turno de la LP2.

Lo único que me queda claro de todo este asunto es que a Fuencaliente, El Charco y Las Manchas lo que toca es lo de siempre: ajo y agua.