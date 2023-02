‘Ecoresort’ y otras lindezas

El ‘ecoresort’ maravilloso va estar en un precioso valle lleno de prados al pie de la cumbre donde yo solía ir cuando me dedicaba al senderismo lento de cercanías. Lo del ‘ecoresort’ dicho así se presta a todo tipo de comentarios, desde aquel que me dijo que iban a poner un resorte encima de San Isidro al que me comentó que lo del eco no era cierto, que se había puesto a gritar allí y no le respondió eco ninguno. Para mí lo de ‘ecoresort’ me parece simplemente un eufemismo para referirse a un campo de golf sin escandalizar al personal conservacionista. Ya sé que el proyecto incluye palabras mágicas como ecologismo, astroturismo y senderismo entre otras lindezas que a mí me encantan, pero que no me vendan motos con otro nombre como si descubrieran la pólvora, que en campos de golf, hoteles de lujo y todas esas cosas que son maravillosas como dice el bolero no podemos competir con las otras islas turísticas, más bien deberíamos competir en eso que tenemos en mucha más calidad y cantidad, es decir, hechos diferenciales, lo que nadie tiene. No creo que sea tan difícil vender en el mercado esos hechos diferenciales y no me obliguen a decir cuáles son que yo no cobro de ninguna institución como agente turístico, que otros sí o eso parece.