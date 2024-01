Ana García: “Apostamos por renovar y modernizar Breña Baja para que el turismo renazca en el municipio”

“Apostamos por renovar y modernizar Breña Baja para que el turismo renazca en el municipio”. Así lo ha puesto de manifiesto la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Breña Baja, Ana García, en el marco de la celebración de FITUR 2024, foro al que ha acudido con la finalidad de “trabajar en recursos y propuestas de actualización, en ámbitos como la comercialización, marketing turístico o turismo inteligente para Breña Baja. Otros enclaves turísticos envejecidos han conseguido rejuvenecer como el Puerto de La Cruz. Es posible, con mucho empeño y trabajo”.

Ana García lamenta que “el desarrollo turístico de Breña Baja no puede esperar más por un Gobierno municipal del Partido Popular, cuyo alcalde, Borja Pérez, llega a la Feria Internacional de Turismo sin ideas ni propuestas, y con un espacio turístico que ha sido incapaz de impulsar en infraestructuras o mantenerlo siquiera a la altura que se merece”.

Para la dirigente socialista son “demasiados los años que ha perdido Los Cancajos, en manos de un alcalde que no se ha ocupado ni preocupado por transformar este enclave turístico más allá de promesas bonitas. La realidad salta a la vista y hoy en día, Los Cancajos, presenta un serio estado de deterioro. Pero es que todo el entorno de costa como El Fuerte o zonas de paso hacia Santa Cruz no son nada atractivas. Tampoco la montaña está en mejores condiciones. Por ejemplo, hace años que las guaguas turísticas dejaron de subir al mirador de Montaña la Breña por el estado de la zona y carretera”.

En FITUR 2024, agrega la concejala, “más allá del postureo habitual, no esperamos ningún resultado. Solo haciendo el trabajo se puede ir a promocionar con orgullo y para eso hace falta planificar y ejecutar”.

“Me temo que es cansino pedir una y otra vez una solución para los problemas más nimios. Para muestra un botón, los turistas tienen que caminar con la luz de la linterna del móvil porque con frecuencia no se reponen las luminarias en el alumbrado público en el paseo, cuando se averían. Oportunidades han tenido y muchas,” recuerda Ana García, como “la financiación de 100.000 euros que el PSOE logró incluir en los Presupuestos de 2023 para un lavado de cara de Los Cancajos y contribuir a mejorar su imagen, que eliminó el Grupo de Gobierno del PP en julio para dedicarlo a festejos; además de eliminar otros 20.000 para la limpieza de la playa o perder una subvención superior a 100.000 para equipamiento de la playa por no ejecutar a tiempo”.

“Asistiremos, por tanto, a un FITUR en el que el alcalde de Breña Baja volverá a vender humo, con un Parque de Ocio que no se ha terminado en diciembre de 2023 tras varios aplazamientos y con el peligro de perder 600.000 euros de otra subvención autonómica (obra comenzada en 2011) puesto que se ha pasado una vez más la fecha límite; por no hablar de Las Salinas y su entorno (obra comenzada en 2013) que podría convertirse en un pequeño paraíso pero parece una zona abandonada. Ojalá se terminase una sola obra en tiempo y forma. Ya no nos creemos ningún anuncio de este alcalde, ya sea en Fitur o no Fitur porque parece dejar lo poco que empieza a medias”, concluye.