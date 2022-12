El PSOE de Breña Baja propone un plan de choque urgente para “dignificar” el núcleo turístico de Los Cancajos

El Grupo Socialista del Ayuntamiento de Breña Baja ha planteado una enmienda a los Presupuestos municipales de 2023 de 150.000 euros destinada “a poner en marcha un plan de choque urgente en Los Cancajos, que permita realizar una serie de actuaciones para dignificar el principal núcleo turístico de La Palma que el Gobierno local del Partido Popular ha ignorado y ha dejado deteriorar”, asegura en nota de prensa.

Así lo ha puesto de manifiesto la portavoz del Grupo Socialista, Ana García Suárez, quien señala que “los Presupuestos que presenta este miércoles, 14 de diciembre, el Gobierno municipal al pleno para su debate y aprobación son unas cuentas continuistas, donde prácticamente nada cambia en los últimos 12 años, salvo una subida en los gastos de personal y de asociaciones subvencionadas, mientras que las inversiones reales, actuaciones que realmente repercuten en una sociedad con más oportunidades, se reducen a un irrisorio 6% del total, destinando menos de 350.000 euros”.

“Es esperpéntico escuchar al alcalde ausente y senador, decir que las cuentas del municipio están saneadas, mientras ha sido incapaz de ejecutar el presupuesto de 2022 y menos aún los 2,5 millones de euros de remanentes incorporados. Está claro que la alcaldía no es su prioridad”, dice.

“Durante la crisis del Covid, actuando como senador, Pérez Sicilia pidió hasta la saciedad fondos para hacer frente a la crisis del Covid y el volcán, pero la verdad es que Breña Baja sigue estancada y no ha hecho frente a ninguna crisis”, recalca. “No ha planteado soluciones y cambios reales que sirvan de empuje ni en 2021 o 2022, ni ahora en 2023. Y encima, no ha ejecutado tampoco sus propuestas”, añade.

En este sentido, defiende que “pese a que hay muchas y diversas necesidades en el conjunto del municipio, intervenir en Los Cancajos es importante y urgente. Si no se lleva a cabo esta acción, el motor turístico y económico del municipio, único núcleo turístico en estos momentos de la isla en activo, terminará muriendo ante la desidia e ineptitud del Gobierno municipal del Partido Popular arrastrando al resto del sector turístico de la isla”, afirma.

Ana García sostiene que “Los Cancajos requiere, de manera urgente, mejorar su imagen, la reposición de mobiliario urbano, limpieza, mantenimiento, pintura y cuidados. En realidad se necesitaría un plan de inversión y acción completo, pero ante la falta de planificación y la dejadez de años, no podemos sino parchear algo que en realidad necesita mayor presupuesto y una estrategia que no existe. De no actuar de forma inmediata, seguirán desapareciendo establecimientos alojativos (ya van tres que han cambiado su licencia a habitacional en Breña Baja desde 2020), con la disminución de camas que eso conlleva. No se puede traer a un turista a un entorno deteriorado, descuidado y francamente ruinoso, poco atractivo, y con locales comerciales abandonados. Breña Baja no se puede permitir que decaiga más todavía su músculo turístico”.

“¿Saben los ciudadanos de Breña Baja dónde va el dinero de sus impuestos? El presupuesto de 2022 rozaba los 7 millones de euros. De los cuales unos 6 millones son nóminas a personal, servicios corrientes como gastos de funcionamiento ordinario: mantenimiento de edificios, luz, agua, recogida de residuos, comunicación, fiestas y deporte. Del millón restante, se han abonado subvenciones, gran parte de ellas nominativas, a asociaciones locales culturales, deportivas y de acción social. El resto son las inversiones reales que son las que permitirían el desarrollo real de un municipio. Luego se han incorporado 2,5 millones de euros de remanentes, gran parte sin tocar, con lo que no han repercutido tampoco en la economía. El presupuesto de 2023 es muy similar”, detalla.

Ana García recalca que “Breña Baja está estancada. Su motor económico no da la talla. Es hora de un revulsivo. Empecemos lo antes posible porque ya llegamos tarde. Necesitamos responsabilidad y una estrategia municipal clara de futuro”.

En este sentido, destaca que “la gestión del grupo de Gobierno del PP ha sido mala, un despropósito” Los socialistas destacan que es el capítulo de obras e infraestructuras, área que dirige el mismo alcalde, el que menor porcentaje de ejecución tiene. A fecha 30 Septiembre de 2022, la partida para redacción de proyectos y dirección de obra, tenía menos del 20% de ejecución; equipamiento de la playa de Los Cancajos y playa Varadero, con más de 150.000 euros presupuestados y 0% de ejecución. Las obras de locales de cruces o accesos a núcleos poblacionales, tienen un porcentaje de ejecución por debajo del 25%; el parque de Ocio de Los Cancajos es una obra interminable, desde 2011, en la que se ha ejecutado 0% en 2022 (600.000 euros presupuestados) y para los que se tendrá que aumentar la partida con la subida de la inflación; el Museo de la Sal más de lo mismo, y para la obra del centro social del Socorro, 0% ejecución en 2022 de los 310.000 euros presupuestados“.

“Otras partidas no ejecutadas, que dan ejemplo del verdadero interés del grupo de Gobierno: alquiler social (0%); estudios y trabajos técnicos: planeamiento (12%); talleres educativos, culturales, no de ocio, también con porcentaje muy bajo. Ayudas y Becas de Estudio Universitarios y otros, todavía sin entregar; y 0 % obras mantenimiento en instalaciones deportivas. Además de otras actividades como las ligadas al servicio de biblioteca, que no cuenta con bibliotecario/a a pesar de ser un servicio obligatorio (ejecución 0%)”, apunta.

“Por contra, los festejos, eventos deportivos y promoción deportiva está prácticamente todo gastado (96 %), incluso tras ser ampliado. Además es de destacar que aumenta el gasto en publicaciones, propaganda y publicidad, que supera los 40.000 euros. Lo que nos lleva a lo verdaderamente importante y es que frente al Gobierno municipal que se desvive por salir en la foto hasta en lo más trivial y el posturero, el grupo Socialista propone acciones reales y tangibles que faciliten la vida de la ciudadanía. Además de que permita un horizonte de futuro de crecimiento económico y laboral para un municipio eminentemente turístico” , concluye.