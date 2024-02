PSOE: “El PP se queda solo aprobando un presupuesto injusto, antisocial y desequilibrado para Breña Baja”

El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Breña Baja informa en nota de prensa que votó “en contra de los Presupuestos municipales de 2024, registrando una enmienda a la totalidad y solicitando la retirada de dicho presupuesto para negociar unas cuentas más justas, equilibradas y sociales. De hecho, el PP de Breña Baja se queda solo para aprobar este presupuesto”.

La portavoz del Grupo Socialista, Ana García, señala que “la realidad del aumento de los Presupuestos de 2024 hasta los 8,1 millones, que ha vendido el Grupo de Gobierno del PP como un gran logro, se debe fundamentalmente a la recaudación indirecta mediante los impuestos que básicamente provienen del Estado y la Comunidad Canaria, como para todos los municipios. En cambio, municipios de similar población del entorno de Breña Baja tienen presupuestos anuales mayores puesto que hacen un esfuerzo recaudatorio mayor y diversifican fuentes de ingresos”.

Por si fuera poco, recalca que “aparecen partidas en inversiones para 2024 que ya estaban en 2021, 2022 y 2023 pero que no se han ejecutado como acerados o la obra del centro de salud, demostrando que son un copia y pega de lo anterior, dejan todo a medias o piden eternos aplazamientos (ejemplo, parque de ocio de Los Cancajos). En la gestión del PP, tras 13 años de gobierno, solo queda ejecutar lo fácil como las fiestas y externalizando, sin mucho o nada de rigor normativo, para que el trabajo lo hagan otros”, añade Ana García.

En esta línea, desde el grupo socialista se justificó la enmienda a la totalidad indicando que “el presupuesto no apoya a ningún sector estratégico como el comercial o turístico pero se aumentan las partidas para publicidad y propaganda o fiestas. No figuran como objetivos para 2024 la creación de un mercadillo para la compra de productos frescos o la construcción de una residencia de mayores o de una casa de la cultura, o siquiera un gimnasio para todos. Tampoco –prosiguen- se presupuesta ni un euro para la modernización del centro turístico de Los Cancajos, para la limpieza de su playa, para impulsar la agricultura sostenible o se presupuestan incentivos para que se asienten empresas en el municipio a pesar del casi inexistente comercio local (después de todo, en Breña Baja no se puede comprar ni un lápiz)”.

Además, “un año más y a pesar de la crisis habitacional, no se crean bolsas de suelo para viviendas, dificultando a las personas el acceso a una vivienda digna”. “Por poner perspectiva, para la Biblioteca Municipal se presupuestan 7.000 euros este año, y no tiene bibliotecario, pero para casi cada uno de los eventos de fin de semana en Breña Baja se llega a esta cifra, poniendo en verdadero relieve la deficiente atención prestada a la cultura y a la educación para el futuro de nuestros hijos”. En el área más social del presupuesto, además, “se recurre a las escasas ayudas de emergencia o a planes de empleo para limpieza viaria en lugar de promover cambios estructurales para que las personas puedan vivir con dignidad”.

Así pues, el PSOE ha votado en contra a los presupuestos de 2024 de Breña Baja, “esperando que el PP haga un poco de autocrítica y admita que puede mejorar las partidas, su gestión, atendiendo a las verdaderas necesidades del municipio y haciendo también cambios en cuestiones de fondo: planificación de una hoja de ruta en lugar de improvisar; aumentar la ejecución de lo que realmente importa como el Centro de Salud; controlando el gasto, aumentando ingresos y mejorando los indicadores económicos (han empeorado según una auditoría de cuentas de diciembre de 2023 y se ha penalizado a Breña Baja, con una reducción del 20% de ingresos del Fondo Canario)”.

Así pues “votamos en contra porque los presupuestos son un copia y pega de los anteriores, no representan un impulso para el cambio, con las mismas ideas o promesas sobredimensionadas, como el nuevo proyecto para la Sociedad de San Antonio anunciado en diciembre. Y esto nos ha llevado a una Breña Baja estancada, donde se reparten las fiestas a lo largo del año y realmente no se construye nada de calado. Pan y circo para todos, pero esta vez el PP se ha quedado solo defendiendo un proyecto caducado”, finaliza Ana García.