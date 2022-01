CC exige a la alcaldesa de Los Llanos “que complete en una semana el reparto de donaciones a los afectados con los fondos que sea”

Coalición Canaria en Los Llanos de Aridane reclama a la alcaldesa, Noelia García (PP), que "complete en una semana el reparto de donaciones a los afectados, con los fondos que sea”, informa en nota de prensa la formación nacionalista.

“Queremos, además, que Noelia García explique con transparencia qué criterio de reparto se siguió para pagar a unas familias del dinero de las donaciones, mientras que otras tendrán que esperar a cobrar con fondo públicos o del dinero de la Federación Canaria de Municipios (Fecam)”, pide María Teresa Acosta, concejala de CC.

"Tal y como ha informado la propia alcaldesa en nota de prensa, ya se ha agotado el dinero de las donaciones y hay afectados que se han quedado fuera del reparto y que recibirán ayuda pública, bien sea con dinero del propio Ayuntamiento o con dinero de la Fecam".

"En la Junta de Portavoces celebrada este lunes, CC preguntó a la alcaldesa cuántos afectados hay en el municipio y la respuesta de Noelia García fue que no sabía.¿Cómo es posible que no lo sepa?", alega Acosta. “Preferimos pensar que no quiso darnos el dato, porque, si creemos lo que dice, es terriblemente preocupante que quien tiene que estar liderando la reconstrucción del municipio y del Valle se preocupe tan poco de la situación que se vive y tenga tan poca voluntad de trabajar y gestionar”, añade.

"Los ayuntamientos de El Paso y de Tazacorte dividieron las donaciones recibidas entre el número de afectados en su municipio e, incluso, reservaron un pequeño porcentaje en previsión de que incrementaran los afectados en los últimos coletazos de la erupción. ¿Por qué no se ha hecho así en Los Llanos?”, pregunta la concejala de CC. “Lo peor es que cuando anunció las donaciones dijo que lo haría así”.

“Le pedimos al grupo de gobierno que ponga todo el esfuerzo y trabajo en repartir en un plazo razonable de una semana al resto de afectados las donaciones o ayudas. Eso sería ser justos con lo que lo pasaron mal”, plantea María Teresa Acosta.