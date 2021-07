CC pide al Ayuntamiento de San Andrés y Sauces que reclame al Gobierno de Canarias viviendas sociales

El grupo de CC en San Andrés y Sauces pide al Ayuntamiento que "reclame ante el Gobierno de Canarias la construcción de viviendas protegidas en el municipio. Dentro del Plan de Vivienda de Canarias 2020-2025 se contemplan 57 viviendas sociales en San Andrés y Sauces, pero el Gobierno no tiene por ahora prevista su construcción porque el Ayuntamiento no lo ha exigido ni peleado”, señala en nota de prensa el portavoz nacionalista, Guzmán Conde.

“Desde 2011, el Ayuntamiento bajo mandato de Francisco Paz no ha cedido al Gobierno ni un solo metro cuadrado de terreno para construir viviendas protegidas”, añade. “La última cesión fue de 3.600 metros cuadrados bajo mandato de CC, en los que caben esas 57 viviendas que aún siguen sin construirse porque nadie en este equipo de gobierno se ha preocupado de ello”.

"El Ayuntamiento podría sumar además la cesión de dos parcelas más de su propiedad en la Calle La Calle que supondrían otros 1700 metros en los que construir más viviendas", dice.

“No podemos seguir perdiendo el tiempo en este asunto mientras Francisco Paz sigue ignorando que el alto precio del alquiler es desde hace tiempo un problema social creciente en San Andrés y Sauces y se ha visto agravado por la crisis del COVID 19, que ha impactado de forma dramática en la vida de muchas familias que no pueden hacer frente a sus hipotecarias o al alquiler de sus casas”, explica el portavoz de CC.

"A esto se suma el hecho de que en el municipio la oferta de viviendas en régimen de alquiler prácticamente ha desaparecido, no hay apenas casas ni pisos disponibles y esto ha hecho que los precios se hayan disparado desde hace ya unos años", apunta.

“Si el Ayuntamiento no presiona ya y no exige que, de manera urgente, se incluya a San Andrés y Sauces dentro del Plan de Viviendas de Canarias es muy posible que no se lleguen a hacer nunca o que tengamos que esperar muchos años para ver la primera piedra”, advierte Conde.

El portavoz de CC subraya que "si el grupo de Gobierno hubiera estado más ágil y preocupado ante el hecho de que no hay desde hace tiempo casas o pisos a precios asequibles para familias con pocos recursos, ya habría presionado al Gobierno de Canarias para que ponga una fecha para empezar las obras. Eso es lo que pretendemos con nuestra moción: que las cosas se muevan en el municipio porque la realidad es que hace más de 30 años que se construyeron las últimas viviendas sociales, que fueron las de la Calle Los Salones en 1989”, recalca Guzmán Conde.